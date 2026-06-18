Alternativa europeană la X câștigă teren. Comisia Europeană și Ursula von der Leyen și-au făcut cont

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Comisia Europeană a anunțat că și-a deschis cont oficial pe W, o nouă platformă de socializare lansată recent și promovată ca o alternativă europeană la rețeaua X, deținută de Elon Musk. Decizia vine la o zi după debutul versiunii de test a noii platforme.

Potrivit reprezentanților instituției europene, alegerea a fost făcută după o analiză a caracteristicilor platformei și a modului în care aceasta respectă standardele europene privind protecția datelor.

„Am decis că merită să folosim o platformă europeană suplimentară, care garantează confidenţialitatea şi, în plus, este uşor de utilizat”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene pentru politică digitală, Thomas Regnier.

Noua rețea socială a fost lansată de o companie din Suedia și a fost prezentată la Bruxelles ca o platformă construită integral în Europa. Dezvoltatorii susțin că serviciul respectă regulile Uniunii Europene privind viața privată și contribuie la obiectivele de suveranitate tehnologică ale blocului comunitar.

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Ursula von der Leyen și alți lideri europeni și-au deschis conturi

Comisia Europeană a confirmat că a purtat discuții cu dezvoltatorii platformei înainte de a decide să își creeze un cont oficial.

Pe lângă contul instituției, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și-a făcut cont pe W.

Printre oficialii europeni prezenți deja pe noua platformă se află și Antonio Costa, Roberta Metsola și Christine Lagarde.

Reprezentanții executivului european au precizat că lansarea contului pe W nu înseamnă retragerea de pe alte platforme.

„W este doar încă una dintre cele aproximativ 15 platforme” pe care Comisia Europeană este prezentă, „cu obiectivul de a ajunge la diferite audienţe”, a explicat Thomas Regnier.

Acesta a adăugat că instituția își reevaluează constant strategia de comunicare online.

„Nu abandonăm nicio platformă. Ceea ce facem este să ne revizuim constant prezenţa pe reţelele sociale. La un moment dat, probabil va trebui să trecem la alta sau să ne încheiem prezenţa pe vreuna”, a indicat Regnier.

Relația tensionată dintre Bruxelles și Elon Musk

Menținerea contului oficial pe rețeaua X a generat întrebări, având în vedere disputele dintre Comisia Europeană și compania controlată de Elon Musk.

Executivul comunitar a transmis însă că nu intenționează să își închidă contul de pe X, argumentând că platforma rămâne un canal important pentru comunicarea cu anumite categorii de utilizatori.

În ultimii ani, schimburile de replici dintre Bruxelles și Elon Musk au devenit tot mai frecvente. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a criticat anul trecut ceea ce a numit "internaţională reacţionară" susținută de Musk, în timp ce proprietarul X a acuzat Uniunea Europeană de cenzură.

La acel moment, Musk a distribuit pe platforma X un raport al Comisiei Juridice a Camerei Reprezentanților din SUA și a însoțit postarea de mesajul: „Tiranii iubesc cenzura”.

Ce alte rețele sociale folosește Comisia Europeană

Comisia Europeană este activă pe mai multe platforme sociale, printre care Facebook, Instagram, Bluesky, Threads și Mastodon.

Instituțiile europene nu folosesc însă TikTok pe dispozitivele oficiale. În 2023, acestea au decis eliminarea aplicației, invocând riscuri legate de securitatea cibernetică.

Bruxelles-ul continuă să monitorizeze activitatea marilor platforme digitale și aplicarea legislației europene.

În aprilie anul trecut, Comisia Europeană a sancționat compania Meta cu o amendă de 200 de milioane de euro pentru încălcarea regulilor privind utilizarea datelor personale.

Anterior, directorul general al Meta, Mark Zuckerberg, a criticat reglementările europene și a afirmat că „numărul legilor care instituţionalizează cenzura (în UE) nu încetează să crească şi prin urmare este dificil să se construiască acolo ceva inovator”.

Declarația a fost respinsă de oficialii europeni, care au transmis că vor continua să urmărească respectarea normelor comunitare de către marile companii din sectorul tehnologic, notează Agerpres.