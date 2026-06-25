Rețelele criminale devin „tot mai digitale” și sofisticate, iar poliția rămâne în urmă, avertizează comisarul european pentru afaceri interne

Infractori cibernetici, foto Freepik ilustrativ

Comisarul european pentru afaceri interne avertizează că rețelele infracționale devin tot mai digitale și sofisticate, în timp ce forțele de ordine din statele UE nu țin pasul cu această evoluție.

Comisarul european pentru afaceri interne şi migraţie, Magnus Brunner, a atras atenţia joi că reţelele infracţionale "devin tot mai digitale", în timp ce forţele de ordine europene "nu au evoluat în acelaşi ritm", motiv pentru care a evidenţiat noul mandat al agenţiei de cooperare poliţienească Europol, relatează agenţia EFE.

Anul trecut, Europol a oferit sprijin pentru mai mult de 4.000 de investigaţii şi a contribuit la confiscarea a circa 2,8 miliarde de euro în active de origine infracţională, atât în numerar, cât şi în criptomonede.

"O realitate tulburătoare. Reţelele infracţionale devin tot mai interconectate"

Aceste cifre "dezvăluie o realitate tulburătoare, aceea că reţelele infracţionale devin tot mai interconectate (...), devin mai digitale, mai sofisticate şi de asemenea mai complexe", a explicat Brunner în faţa Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne a Parlamentului European, unde a prezentat noua strategie comunitară a Europol.

Comisarul european a menţionat că a discutat cu "miniştri, ofiţeri de poliţie, şefi de poliţie, anchetatori, precum şi ofiţeri din prima linie" în vederea elaborării acestui nou mandat, care va fi susţinut de un buget al Europol crescut în viitorul buget multianual pentru perioada 2028-2023, de la 1,9 miliarde de euro la circa 3 miliarde de euro, şi de o suplimentare a personalului, care va creşte de la 1.226 de angajaţi în prezent la peste 2.000

Pe de altă parte, a mai remarcat acelaşi comisar european, Europol "devine indispensabil" pentru cooperarea dintre statele membre ale UE, dar "nu se substituie autorităţilor naţionale" şi nici "nu preia investigaţiile".

Comisia Europeană va avea ca obiectiv un schimb de informaţii "mai eficient şi mai sigur"

"Rolul Europol este de a ajuta statele membre, de a identifica conexiunile care altfel ar rămâne ascunse şi de a consolida cooperarea operativă în toată Uniunea Europeană", a amintit Magnus Brunner.

Odată cu noul mandat, Comisia Europeană va avea ca obiectiv un schimb de informaţii "mai eficient şi mai sigur", care să permită colaborarea în timp real în investigaţii cu ajutorul unui concept cloud "sigur, scalabil şi suveran", precum şi cu un spaţiu comun pentru datele poliţiei.

"Când Europa investeşte în suveranitatea sa tehnologică şi digitală, trebuie să facem acelaşi lucru, desigur, în materie de securitate", a indicat oficialul comunitar, conform Agerpres.

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