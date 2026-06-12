Jucătorii de Pokémon Go, transformați fără să știe în „sursă de date” pentru tehnologii militare / FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @user17596162

Un model de inteligență artificială antrenat pe datele colectate de la utilizatorii jocului Pokémon Go ar putea ajuta, în viitor, dronele militare să își găsească poziția în zone de război.

Scanările de locație din popularul joc de realitate augmentată la nivel global ar fi fost folosite pentru a antrena o inteligență artificială care poate recunoaște și interpreta spații fizice, informează The Guardian.

Pokémon Go, un joc mobil de realitate augmentată lansat în 2016, le permitea jucătorilor să găsească și să prindă Pokémon în lumea reală folosind camerele telefoanelor mobile și a devenit rapid foarte popular. În 2018, compania raporta peste 800 de milioane de descărcări la nivel mondial.

O actualizare din 2021 a introdus PokéStop-uri, care le ofereau jucătorilor recompense în joc pentru scanarea unor locații cu ajutorul dispozitivelor lor. Această funcție le cerea utilizatorilor să își dea acordul și să încarce înregistrarea.

Niantic, compania care a creat Pokémon Go în parteneriat cu Nintendo, a colectat datele de localizare ale utilizatorilor înainte de a-și vinde divizia de gaming în 2025.

CITEȘTE ȘI: Companiile lui Elon Musk, „ținte legitime” pentru Iran: "Ne rezervăm dreptul de a ataca"

Scanările au fost folosite pentru a antrena modelele de inteligență artificială

Scanările istorice au fost folosite pentru a antrena modelele de inteligență artificială ale companiei, astfel încât acestea să poată recunoaște și interpreta spații din lumea fizică, potrivit unei relatări publicate în această săptămână de DroneXL. Niantic Spatial, o companie desprinsă din Niantic, a anunțat în decembrie un parteneriat cu Vantor, o companie specializată în software de detecție spațială pentru drone, inclusiv pentru cele utilizate de unele armate. Acordul este conceput pentru a permite dronelor să navigheze și să se coordoneze cu precizie în zone în care GPS-ul nu este disponibil.

„Parteneriatul abordează o vulnerabilitate critică în operațiunile moderne, lipsa disponibilității GPS-ului, falsificarea semnalului, interferențele și bruiajul”, se arată în anunț. „Atunci când semnalele satelitare sunt compromise, sistemele autonome și echipele din teren își pierd capacitatea de a se orienta, de a coordona sau de a menține o conștientizare corectă a situației”.

Directorul de produs al Vantor, Peter Wilczynski, a evidențiat beneficiile colaborării dintre cele două companii într-un interviu din decembrie acordat publicației Tectonic Defence. „Spațiul de luptă modern va include sisteme diferite, iar tu vei dori să actualizezi rapid aceste sisteme, aducând hardware nou online mai repede decât software nou”, a spus Wilczynski.

Ambele companii au declarat pentru Guardian Australia că scanările de teren din joc nu au fost furnizate către Vantor ca parte a parteneriatului, dar scanările din Pokémon Go au fost folosite pentru antrenarea modelelor fundamentale ale Niantic.

„Scanările AR colectate prin Pokémon Go au fost trimise voluntar de jucători care au ales să activeze funcția și au fost supuse Termenilor de utilizare și Politicii de confidențialitate aplicabile la acel moment”, a precizat un purtător de cuvânt al Niantic Spatial.

VEZI ȘI: Experții susțin că Rusia bruiază sistemul GPS din UE. Cazul dronei din Portul Constanța, exemplu

Ambele companii au spus că parteneriatul se află încă în stadii incipiente

Tom Sulston, responsabil de politici în cadrul think tank-ului Digital Rights Watch, a declarat că utilizarea datelor civile în scopuri militare este îngrijorătoare.

„Deși pot exista avertismente în termenii și condițiile lor, știm că majoritatea oamenilor nu citesc documente juridice vaste atunci când vor să joace un joc video”, a spus el. „Avem nevoie ca autoritățile de reglementare să se concentreze pe teste de tipul ‘interesul utilizatorului’ sau ‘echitabil și rezonabil’, pentru a proteja utilizatorii de astfel de exploatări. În timp ce așteptăm ca guvernele să țină pasul, este important să ne amintim că serviciile software ‘gratuite’ tratează adesea utilizatorul nu ca pe un client, ci ca pe produsul care este vândut”.

Dr. Rob Nicholls, cercetător senior asociat la centrul Universității din Sydney pentru inteligență artificială, încredere și guvernanță, a spus că acest caz este probabil doar vârful aisbergului în ceea ce privește datele colectate din aplicații și folosite în alte scopuri.

„Am văzut deja că datele de pe Strava au fost folosite pentru a identifica locația unor facilități militare”, a spus el. „De fapt, mai multe armate au emis directive prin care descurajează utilizarea dispozitivelor cu GPS și partajarea datelor”.

Vantor a anunțat în februarie un contract cu armata SUA de până la 217 milioane de dolari pentru software de instruire.

Niantic și-a vândut divizia de jocuri video către compania Scopely, deținută de Arabia Saudită, pentru 3,5 miliarde de dolari în 2025.