Meta intră în cursa AI cu un nou model care provoacă liderii pieței, ChatGPT și Claude

Inteligența Artificială - foto AI

Meta lansează un nou model de inteligență artificială pentru programare și automatizare, în încercarea de a concura cu ChatGPT și Claude.

Meta lansează o actualizare importantă, la trei luni după lansarea primului său model de inteligență artificială sub conducerea directorului AI Alexandr Wang. Aceasta reprezintă încercarea Meta de a concura cu OpenAI și Anthropic în domenii esențiale ale pieței.

Muse Spark 1.1, prezentat joi, reprezintă „cel mai puternic model al nostru de până acum pentru sarcini agentice și de programare”, a declarat Wang într-un interviu pentru CNBC. Modelul inițial, lansat în aprilie, era disponibil doar pentru un grup restrâns de parteneri, printr-o versiune privată a API-ului.

Meta pune acum la dispoziție API-ul (Interfața de Programare a Aplicațiilor) noului model printr-un portal pentru dezvoltatori, în cadrul unei versiuni publice de testare (public preview). Utilizatorii se vor putea înscrie și vor primi instrucțiuni pentru integrare. Un purtător de cuvânt al Meta a precizat că unii parteneri au deja acces la API, iar noii utilizatori vor putea intra pe o listă de așteptare și vor primi acces treptat.

Deocamdată, Meta limitează accesul la API prin propria sa platformă și nu îl oferă prin servicii terțe, precum popularul OpenRouter.

„Acest serviciu va rula pe infrastructura de calcul pe care am construit-o”, a spus Wang.



Aceasta este a doua lansare importantă din familia Muse în această săptămână. Marți, Meta a lansat Muse Image - cunoscut anterior sub numele de cod Mango - un model destinat generării de imagini, prin care compania încearcă să atragă creatori de conținut și agenți de publicitate.

Directorul general al Meta, Mark Zuckerberg, este supus unei presiuni în creștere din partea investitorilor pentru a demonstra că investițiile uriașe în infrastructură și dezvoltare AI generează rezultate concrete. Deși Meta investește la un nivel comparabil cu ceilalți mari furnizori de infrastructură cloud, compania nu deține încă o afacere importantă în domeniul serviciilor cloud (deși intenționează să dezvolte una) și nu a reușit să țină pasul cu OpenAI, Anthropic și Google în ceea ce privește modelele AI și aplicațiile populare.

Cu ce ofertă vine Meta

Wang a descris prețurile pentru Muse Spark 1.1 ca fiind „foarte agresive și atractive” comparativ cu ofertele Anthropic și OpenAI.

Fiecare cont nou API va primi 20 de dolari credit gratuit. După consumarea acestuia, tarifele vor fi:

1,25 dolari pentru fiecare milion de tokeni de intrare (input);

4,25 dolari pentru fiecare milion de tokeni generați (output).

„Scopul este să oferim un preț atractiv care să poată susține un volum foarte mare de utilizare”, a declarat Wang.

Ce promite nou Meta în competiția cu giganții AI

Potrivit lui Wang, Muse Spark 1.1 depășește modelele concurente în anumite sarcini care implică interacțiunea cu diverse produse și servicii de programare dezvoltate de terți.

Echipa Meta Superintelligence Labs (MSL) a antrenat modelul pentru a excela în programare, deoarece această abilitate contribuie direct la dezvoltarea agenților AI capabili să execute autonom mai multe sarcini, asemănător unei echipe de stagiari umani.

„Trebuie să construiești capabilități solide de programare pentru a susține dezvoltarea unor sisteme AI cu adevărat autonome”, a explicat Wang.



Entuziasmul industriei tehnologice pentru agenții AI a crescut puternic în prima jumătate a anului 2026, în mare parte datorită popularității rapide a OpenClaw, un instrument folosit de dezvoltatori pentru gestionarea modelelor AI care alimentează asistenți digitali avansați.

Meta schimbă strategia AI

Wang a declarat că Muse Spark 1.1 a fost antrenat pentru a funcționa eficient cu cele mai populare platforme și instrumente utilizate de dezvoltatori, întrucât obiectivul principal este adoptarea pe scară largă.

Deși strategia anterioară a Meta punea accent pe publicarea modelelor din familia Llama ca software open-source, compania se concentrează acum pe comercializarea accesului la modele AI proprietare.

Totuși, Wang a afirmat că Meta rămâne „angajată față de open-source” și că o versiune open-source a Muse Spark este în dezvoltare. El nu a precizat însă când va fi lansată.

Wang a spus că folosește zilnic („dog-fooding”) cea mai nouă versiune a modelului și este deosebit de entuziasmat de utilizarea AI pentru îmbunătățirea sănătății personale. Printre exemplele oferite se numără:

căutarea informațiilor pe web;

citirea lucrărilor academice;

accesarea și analizarea datelor personale legate de sănătate.

„Este unul dintre acele cazuri de utilizare care ilustrează perfect de ce sunt necesare aceste sisteme AI autonome”, a spus Wang.

Wang a confirmat, totodată, că Meta antrenează în prezent un model AI și mai puternic, cu numele de cod Watermelon, însă nu a oferit o dată estimativă pentru lansare. Modelul Muse Spark a avut anterior numele de cod Avocado.