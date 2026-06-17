Platforma W, rivalul european al X, își lansează versiunea publică / FOTO: magnific.com @misunderst00d

Rețeaua socială W, prezentată ca o alternativă europeană la platforma X deținută de Elon Musk, și-a lansat miercuri prima versiune publică, potrivit AFP.

Anunțată în ianuarie, la Davos, platforma W a fost gândită ca un competitor pentru rețelele sociale americane și mizează pe încrederea utilizatorilor și pe o infrastructură europeană. Numele său face trimitere simbolică la X, fiind următoarea literă din alfabet.

Noua rețea a atras susținerea unor personalități europene, inclusiv din zona instituțională. Printre aceștia se numără și președintele Consiliului European, Antonio Costa, care a publicat primul său mesaj pe platformă.

El a descris W ca „o platformă care îşi găzduieşte toate datele în Europa, pentru care lupta împotriva dezinformării este o prioritate, iar ai cărei utilizatori sunt cu toţii oameni verificaţi”.

Identitate verificată obligatoriu la înscriere

Platforma, cu sediul în Suedia, introduce o regulă diferită față de rețelele sociale consacrate. Utilizatorii trebuie să își confirme identitatea la crearea contului, prin scanarea unui act de identitate, folosind o aplicație separată.

„Este o mare diferenţă faţă de alte platforme, unde conturile false şi boţii abundă”.

După verificare, utilizatorii pot folosi în continuare pseudonime în interacțiuni.

Alternativa europeană la giganții social media

Pe fondul interesului tot mai mare pentru soluții digitale europene, mai multe proiecte similare au apărut în ultima perioadă, precum eYou, Eurosky sau Bulle, fiecare au propus modele diferite de rețele sociale independente.

Platforma Monnett, aflată în dezvoltare, este prezentată ca o combinație între TikTok și Instagram și ar urma să lanseze versiunea finală la începutul lunii iulie.

Piață dominată de platformele americane și asiatice

Deși apar tot mai multe inițiative europene, piața rețelelor sociale rămâne dominată de marii jucători globali. Facebook și Instagram, parte din grupul Meta, au aproximativ 259 de milioane de utilizatori în Uniunea Europeană. Acestea sunt urmate de TikTok, cu 135,9 milioane de utilizatori, și X, cu 115,1 milioane, conform datelor transmise Comisiei Europene.

Anna Zeiter, directoarea platformei W, a atras atenția asupra dependenței Europei de rețelele sociale din afara continentului.

„Reţelele de socializare provin din ţări situate în afara Europei. Noi le dăm banii noştri, datele noastre şi atenţia noastră”, a avertizat Anna Zeiter, directoarea platformei W, în cadrul unei prezentări la Bruxelles.