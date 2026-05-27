Dar cât de reală este această ameninţare? Prof.univ.dr.ing. Mihnea Alexandru Moisescu, decan la Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București, a vorbit despre aceste lucruri la DC Edu, emisiunea moderată de prof.univ.dr. Sorin Ivan.

"Inteligenţa Artificială reprezintă o amenințare, dar noi suntem obișnuiți cu amenințările. Astfel de amenințări vin o dată la trei-patru ani în domeniul IT-ului și probabil că apar mereu noi necesități. Deci lucrurile sunt dinamice. Astfel de amenințări, să le spunem așa, apar... A apărut la un moment dat programarea orientată pe obiecte, care a redus nivelul liniilor de cod necesare; au apărut diverse aplicații de programare vizuală în care aveai câteva blocuri și spuneau la un moment dat că va înlocui complet activitatea programatorilor. Nu a fost așa, lucrurile au avut o evoluție naturală. Încă nu suntem pregătiți să excludem omul din ecuație și, mai mult, din partea de programare, și probabil că nici nu va fi exclus omul", a declarat prof.univ.dr.ing. Mihnea Alexandru Moisescu.

România concurează cu ţări mult mai puternice

În domeniul IT, românii nu se dau la o parte, conform specialistului. Acesta declară că IT-iştii din România concurează cu cei din ţări cu potenţial mult mai mare, şi o fac cu succes.

"Avem mulți absolvenți care au decis să-și urmeze o carieră peste hotare și chiar în epicentrul tehnologiei. Cei mai mulți au avut parte de o carieră de mare succes. Avem inclusiv din universitățile noastre directori — i-am numit CEO — ai unor companii de top din domeniul IT. Avem reprezentanți în toate domeniile. Într-o foarte mare companie, una din top 10 companii la nivel mondial, se spunea că a doua limbă după engleză este româna. Deci ne bucurăm și concurăm cu indieni, concurăm cu națiuni cu potențial mult mai mare", a mai declarat decanul Facultăţii de Automatică şi Calculatoare din cadrul Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București.