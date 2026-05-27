Dezvoltarea inteligenţei artificiale a dat naştere teoriilor conform cărora locurile de muncă vor dispărea în viitor, iar oamenii vor fi înlocuiţi de roboţi.
Dar cât de reală este această ameninţare? Prof.univ.dr.ing. Mihnea Alexandru Moisescu, decan la Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București, a vorbit despre aceste lucruri la DC Edu, emisiunea moderată de prof.univ.dr. Sorin Ivan.
"Inteligenţa Artificială reprezintă o amenințare, dar noi suntem obișnuiți cu amenințările. Astfel de amenințări vin o dată la trei-patru ani în domeniul IT-ului și probabil că apar mereu noi necesități. Deci lucrurile sunt dinamice. Astfel de amenințări, să le spunem așa, apar... A apărut la un moment dat programarea orientată pe obiecte, care a redus nivelul liniilor de cod necesare; au apărut diverse aplicații de programare vizuală în care aveai câteva blocuri și spuneau la un moment dat că va înlocui complet activitatea programatorilor. Nu a fost așa, lucrurile au avut o evoluție naturală. Încă nu suntem pregătiți să excludem omul din ecuație și, mai mult, din partea de programare, și probabil că nici nu va fi exclus omul", a declarat prof.univ.dr.ing. Mihnea Alexandru Moisescu.
În domeniul IT, românii nu se dau la o parte, conform specialistului. Acesta declară că IT-iştii din România concurează cu cei din ţări cu potenţial mult mai mare, şi o fac cu succes.
"Avem mulți absolvenți care au decis să-și urmeze o carieră peste hotare și chiar în epicentrul tehnologiei. Cei mai mulți au avut parte de o carieră de mare succes. Avem inclusiv din universitățile noastre directori — i-am numit CEO — ai unor companii de top din domeniul IT. Avem reprezentanți în toate domeniile. Într-o foarte mare companie, una din top 10 companii la nivel mondial, se spunea că a doua limbă după engleză este româna. Deci ne bucurăm și concurăm cu indieni, concurăm cu națiuni cu potențial mult mai mare", a mai declarat decanul Facultăţii de Automatică şi Calculatoare din cadrul Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București.
de Anca Murgoci