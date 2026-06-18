Vin roboţii să ne ia locurile de muncă? Care sunt scenariile de pe masă

Inteligența Artificială - foto AI

Avansul tehnologiei deschide scenarii interesante. Tot mai multe voci se tem că roboţii şi inteligenţa artificială ar putea înlocui oamenii în cele mai multe locuri de muncă. Cât este de real, însă?

"Există scenariul "apocaliptic" în care roboţii şi inteligenţa artificială vor lua locurile de muncă? Ce joburi se pierd? Dacă se pierd. Cum ajută în construcţii digitalizarea?", a întrebat Tudor Curtifan, redactor şef Defense Romania.

"Sigur că vor veni să ia din joburile pe care ar trebui să le facem azi. Asta e clar! Dar aici e o dublă valenţă. Noi, în industria construcţiilor, nu avem suficient de mulţi oameni ca să facem joburile astea. Deci cum poate să îţi ia ceva care ţie îţi lipseşte?

Aceste soluţii agentice vin sau vor veni şi vor lua locurile doar celor nu sunt implicaţi şi nu au dorinţa de a face şi de a creşte, şi de a dezvolta, şi de a crea, în cele din urmă. Pentru aceia care nu au acest drive, ar putea să însemne că un avatar de rol ar putea face treaba în locul lor.

Pentru cei care sunt implicaţi, acestea vor fi unelte care vor permite atât specialiştilor să facă mult mai multe lucruri, la un alt nivel de performanţă şi calitate, într-o fracţiune de timp, cum nu şi-au imaginat vreodată. Aceste soluţii vor crea mai multe joburi, cred eu. Unele vor arăta diferit, e clar. Aplicaţiile de pe telefon au venit şi au scos o întreagă profesie. Acum, spre exemplu, de o profesie încadrată în firmă nu vom mai avea nevoie, poate. Dar de oameni vom avea nevoie în continuare. De când noi am început transformarea digitală, noi angajăm continuu oameni. Chiar şi cu aceste soluţii pe care le implementăm. Pentru că ne dăm seama că putem face mult mai multe, şi mult mai bine, pentru oameni.

Deci, practic, această "apocalipsă" este doar sfârşitul unui mod de a gândi, nu este sfârşitul a nimic din punct de vedere al industriei, al joburilor. E doar o transformare. Nu vine să ia nimic. Tot domeniul are o lipsă de arhitecţi, de ingineri, de oameni de procurement, cruntă. La fel pe şantier. Toată lumea se întreabă cum servim clienţii mai bine în continuare. Avatarii de rol, roboţii, vor veni să ne ajute în a face asta", a declarat Cătălin Podaru, CEO Leviatan Group.

În cel mai rău caz... oamenii devin liberi?

"Cu siguranţă există un grad foarte mare de necunoscut în faţă, dar cred că şi viitorul va fi creat pe baza intenţiei noastre şi a modului în care abordăm lucrurile. Să presupunem că ajungem într-o zonă în care AI-ul ajunge la capacitatea tehnologică să suplinească oamenii de tot. Momentul ăla, într-o lume a abundenţei, devine unul în care eşti cu adevărat liber să faci ceea ce îţi doreşti, ceea ce îţi place. Noi, oamenii, suntem înclinaţi către a crea şi a explora. Sunt şi excepţii, dar în mod nativ aşa este. Practic, în cel mai rău caz, în care nu mai e nevoie de oameni pentru joburi, e un scenariu către care putem tinde ca umanitate.

În realitate, agenţii, avatarii de rol, au nevoie de aportul oamenilor, pentru a-i ghida. Nu se vede un salt predictibil pentru ca tehnologia să ajungă la nivelul necesar de infailibilitate ca să nu mai fie nevoie de supravegherea oamenilor. Aşa că eu cred că munca, joburile, oamenilor se vor schimba fundamental. Deocamdată e un pas intermediar. Şi dacă nu se mai schimbă nimic din momentul ăsta, doar cu ce există acum totul se va schimba", a declarat şi Andrei Ciucă, CEO Exenne Technologies / eDevize.