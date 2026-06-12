Un fost sudor SpaceX este pe cale să devină milionar după ce a fost recompensat cu acțiuni

Bani. Foto: Pixabay

Juan Hernandez, un imigrant mexican care a lucrat ca sudor la SpaceX, a acumulat o avere considerabilă datorită acțiunilor companiei.

Un bărbat care a emigrat din Mexic în Statele Unite se află în pragul statutului de milionar după ce a primit și a cumpărat acțiuni la SpaceX în perioada în care a lucrat pentru compania fondată de Elon Musk, potrivit Wall Street Journal.

Juan Hernandez avea 31 de ani când a aflat despre o oportunitate de angajare la SpaceX. La acel moment știa foarte puține lucruri despre companie, însă salariul oferit i s-a părut suficient de atractiv pentru a accepta oferta.

El și-a început activitatea ca subcontractor, fiind plătit cu 28 de dolari pe oră. Mai târziu a fost angajat permanent, iar odată cu noul contract a primit și un pachet de acțiuni evaluat atunci la aproximativ 10.000 de dolari.

A continuat să investească în companie

La fel ca mulți dintre colegii săi, Hernandez nu s-a limitat la acțiunile primite din partea companiei. El a ales să cumpere și alte acțiuni folosind bani din propriul salariu, o decizie care avea să se dovedească extrem de profitabilă.

Pe măsură ce SpaceX s-a dezvoltat și a ajuns una dintre cele mai valoroase companii private din lume, valoarea participației sale a crescut considerabil. Începând din 2020, Hernandez a vândut o parte din acțiuni și a folosit fondurile obținute pentru a cumpăra proprietăți în Texas și pentru a construi, alături de soția sa, o afacere în domeniul imobiliar.

Deține în continuare o participație importantă

Chiar și după vânzarea unei părți din dețineri, fostul angajat mai are acțiuni estimate la aproximativ 880.000 de dolari. Dacă SpaceX va fi listată la bursă în viitor, valoarea acestora ar putea crește și mai mult.

„Mi-a oferit o situație financiară confortabilă pentru tot restul vieții”, a declarat fostul angajat.

Hernandez a plecat de la SpaceX anul trecut, însă a rămas în industria aerospațială. În prezent, lucrează ca sudor la Blue Origin, companie înființată de Jeff Bezos.

Povestea sa este doar unul dintre numeroasele exemple din interiorul companiei. Mii de actuali și foști angajați SpaceX, de la ingineri și tehnicieni până la personal administrativ, dețin acțiuni care ar putea valora milioane de dolari dacă firma va ajunge pe bursă, un eveniment așteptat de ani de zile de investitori și de piețele financiare.

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