Clădiri perfecte realizate de un "creier digital"? Arhitectura viitorului, între gândire umană şi inteligenţa artificială

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Inteligenţa artificială, soluţie sau problemă în arhitectură? Am putea vedea în viitor clădiri şi monumente realizate de un "creier digital"?

Conf. dr. arh. Alexandru Călin, Rector Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" din București, a explicat de ce Inteligenţa artificială (AI, n.r.) este atât o problemă, cât şi o soluţie, dar şi unde se face diferenţierea.

"Noi (n.r. arhitecţii) suntem într-o poziţie şi dificilă, şi privilegiată. Nu suntem niciodată nici suficient de artişti, nici suficient de ingineri, suntem undeva la mijloc. Asta ne pune de multe ori în situaţii dificile. Dacă inteligenţa artificială e o soluţie sau o problemă? Eu aş spune că e şi o soluţie şi o problemă. E o soluţie de ce? Ea accelerează procese, simplifică procese, poate să îţi ofere o capacitate de analiză foarte rapidă şi de comparaţie. Şi asta duce la luarea unor decizii rapide. Poate uşura foarte mult munca, şi ăsta e un lucru bun. În profesia noastră am trecut peste nişte praguri de acest tip. Sigur, poate nu la fel de importante, poate nu cu impact atât de mare, dar gândiţi-vă că în profesia noastră la început s-a construit direct, apoi s-a lucrat programatic, apoi s-a lucrat cu ajutorul unui computer, apoi au apărut nişte softuri care au făcut lucruri în ajutorul nostru, iar acum am ajuns să lucrăm cu inteligenţa artificială.

Ea nu are cum să fie niciodată un substitut. Este, de fapt, un instrument, ca toate celelalte. Pentru că, dacă nu scrii un prompt bun, cu siguranţă rezultatul nu va fi unul bun. Dacă nu ai o capacitate de analiză şi suficiente informaţii în spate, şi suficientă cultură profesională, e foarte greu să distingi un rezultat bun de un rezultat prost, sau de unul mediocru", a declarat Conf. dr. arh. Alexandru Călin, la Conferința Universităților, ediția a VI-a: Inteligența artificială în Educație-soluție sau problemă?, organizată de DC Media Group.

Vom avea clădiri perfecte proiectate de un "creier digital"?

Conform rectorului Universităţii de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" din Bucureşti, inteligenţa artificială ar putea da rezultate perfecte. Însă e de dorit acest lucru?

"Vreau să vă spun că noi lucrăm de ceva vreme, mai ales în zona de proiectare directă, cu inteligenţa artificială. Am ajuns la o concluzie, deocamdată. AI-ul face, la un moment, chiar şi cu un prompt foarte bine scris, nişte rezultate pe care eu le-aş numi mult prea perfecte. Şi asta e rău. Se pierde dintr-un anume gen de sensibilitate. Cred că e valabil şi la muzică, şi în zona de artă teatrală sau cinematografică. Eu cred că în zona asta perfecţiunea e rea. Cred că cele mai bune, frumoase şi consistente monumente de arhitectură de care se bucură lumea sunt cele imperfecte. De asta spun că acest instrument e bun, în măsura în care ştii ce să faci cu el", a mai declarat conf. dr. arh. Alexandru Călin.

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Pericolul reprezentat de Inteligenţa Artificială

Dacă e o problemă? Sigur că e. La un moment dat riscă să devină un substitut al gândirii. Dacă nu îl foloseşti cum trebuie, el devine substitut şi atrofiază capacităţi. Asta e rău! Lipsă de atenţie, putere de concentrare, gândire critică (n.r. astea dispar). Ai senzaţia că lucrurile astea vin de-a gata cu ajutorul AI-ului, motiv pentru care nu trebuie să mai depui efort. În profesia noastră şi nu numai, un anume tip de capacitate, de efort şi de acumulare e absolut esenţial. Şi atunci, cred că trebuie să fim atenţi cu lucrurile astea. Eu sunt de părere că o reglementare foarte strictă nu e o soluţie. Cred că în măsura în care o să avem fiecare un anume grad de autonomie în a şti cum să lucrăm şi cum să folosim aceste instrumente ne va ajuta să experimentăm. Şi asta e bine, pentru că s-a dovedit că fiecare descoperire tehnologică fundamentală face omenirea să meargă înainte", a completat rectorul.

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