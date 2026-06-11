Studenții care iau examenul, dar nu știu cum. Efectul ascuns al inteligenței artificiale

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Psihologul Radu Leca a luat cuvântul la „Conferința Universităților, ediția a VI-a: Inteligența artificială în Educație - soluție sau problemă?”, dezbatere organizată de DC MEDIA GROUP.

A vorbit despre dota Digitală, mai exact când mintea studentului devine proprietatea unui algoritm. Iată despre ce este vorba!

Pe vremuri, înaintea și după al doilea război mondial, fetele de burghezi primeau dotă. Bani anuali veneau de la familia de proveniență, pe tot parcursul căsătoriei lor și după moartea părinților din banii de la moșie (din arendă). Din punct de vedere psiho-emoțional, dota avea darul de a relaxa mental beneficiara. Ea știa că indiferent de orice, banii vin.

În prezent, odată cu apariția inteligenței artificiale, mintea studenților s-a relaxat foarte tare. Studenții beneficiind de rezultatele AI ca de o dotă. Chiar dacă nu învață, AI-ul deja știe în locul lor informația. Iar ei își formează o imagine aparent bună, academic, dar teribil de falsă. În lipsa folosirii AI-ului, studentul intră cu ușurință în burnout, anxietate sau atacuri de panică. De ce? Nu mai are ajutorul (dota).

Articolul lui Leca, explorează fenomenul dependenței cognitive de inteligența artificială în mediul academic, analizând cum studenții transformă un instrument de învățare într-o plasă de siguranță psihologică care, odată îndepărtată, dezvăluie o fragilitate mentală profundă.

Cum am ajuns în punctul în care o generație întreagă confundă accesul la informație cu deținerea cunoștinței, iar confortul digital a înlocuit exercițiul mental autentic?



I. Genealogia Dotei de la averea pământească la averea digitală



În societățile tradiționale, dota reprezenta un transfer de securitate materială de la familia de origine către noua familie. Nu era doar un simplu pachet financiar; era un sistem de susținere emoțională. Femeia căsătorită știa că, indiferent de vicisitudinile vieții conjugale, de comportamentul soțului sau de fluctuațiile economice, există un flux constant de resurse care îi garantează stabilitatea. Dota anuală îi permitea să navigheze prin lume cu o detașare calmă, cu o încredere în sine care nu depindea exclusiv de propriile competențe.



Tranziția către era digitală a adus cu sine o mutație fascinantă a acestui concept. Studentul contemporan nu primește dota în contul bancar, ci acces în serverele cloud. Inteligența artificială devine moșia virtuală care produce, la cerere, cunoștință, structură, argumente și soluții. Studentul nu mai trebuie să cultive terenul propriei minți; are acces la un arendaș infinit de competent, care lucrează non-stop, fără oboseală, fără plângeri, fără greve. Iar beneficiarul, exact ca strămoșii săi burghezi, intră într-o stare de relaxare psihică profundă. El știe că, indiferent de complexitatea temei, de termenul limită sau de propria pregătire, soluția există la un click distanță.



Relaxarea nu este superficială. Ea pătrunde în straturile adânci ale psihicului, remodelând structura de încredere a individului. Studentul începe să-și construiască identitatea academică nu pe fundația efortului propriu, ci pe coloanele de date ale unui algoritm. El devine, fără să-și dea seama, un administrator al unui bun pe care nu l-a produs, un moșier al unei cunoștințe împrumutate. Iar când împrumutul devine obișnuință, proprietatea originară se atrofiază. Creierul uman, economisind energie, renunță la exercițiul mental complex, la lupta cu concepte dificile, la bucuria descoperirii lente. În schimb, adoptă un mod de funcționare pasiv, receptiv, așteptând ca soluțiile să vină din exterior. Cât de mult din ceea ce numim gândire mai aparține, de fapt, omului, și cât algoritmului care îl servește?



„Anastasia Popescu spunea așa: Cel care primește peștele în fiecare zi uită cum să țină undița în mână."



II. Mecanismul Relaxării cum AI-ul devine plasă de siguranță



Psihologia dependenței ne învață că orice comportament care reduce anxietatea tinde să se repete și să se consolideze. Inteligența artificială, în contextul academic, funcționează exact ca un anxiolitic cognitiv. Studentul se confruntă cu o temă complexă, simte presiunea timpului, teama de eșec, incertitudinea privind propriile competențe. În loc să traverseze această vale a incertitudinii prin efort propriu, prin încercare și eroare, prin acel proces dureros dar formativ numit învățare, el apelează la AI. Răspunsul vine instantaneu, elegant, complet. Anxietatea se dizolvă. Stresul scade. Se instalează o senzație de control și competență.



Problema fundamentală constă în faptul că tipologia competenței este iluzorie. Studentul nu a rezolvat problema; a delegat-o. Dar creierul uman, magnific în adaptabilitatea sa, nu face distincția fină între competență autentică și competență delegată. El înregistrează doar rezultatul-sarcina este finalizată, nota este bună, feedback-ul pozitiv. Dopamina circulă. Circuitul recompensei se activează. Iar următoarea dată când studentul se confruntă cu o dificultate, drumul cel mai ușor - drumul deja validat - devine și cel mai atrăgător.

Leca spune: utilizarea excesivă a inteligenței artificiale în mediul academic duce la ceea ce cercetătorii numesc „gândire inertă" - o tendință de a menține patternuri comportamentale stabile și de a evita explorarea activă. Când studenții percep utilitatea și plăcerea oferită de AI, dependența tehnologică crește, iar această dependență evoluează treptat către dependență. Ciclul se autoalimentează-anxietate → AI → relaxare → repetare. Iar fiecare iterație întărește convingerea că studentul nu are nevoie să dezvolte propriile capacități, pentru că externalizarea funcționează perfect. Cercetătorii au identificat un fenomen numit „predare cognitivă", în care mintea umană, confruntată cu un instrument care gândește mai rapid, renunță la efortul propriu. Nu este lene, este o adaptare biologică la un mediu care oferă drumul minim de rezistență. Dar adaptarea are un preț-atrofierea capacității de a gândi independent. Cât timp mai avem până când diferența dintre a ști și a ști să cauți în AI devine imperceptibilă chiar și pentru cel care o trăiește?



„Părintele Galeriu spunea așa: Mintea care găsește mereu scurtătura uită că drumul lung este cel care construiește gânduri drepte"



III. Construcția imaginii false - fațada academică



Unul dintre cele mai insidioase efecte ale dependenței de AI constă în construcția unei identități academice false. Studentul care utilizează constant inteligența artificială începe să se perceapă ca fiind competent, creativ, analitic. El primește note bune, aprecieri din partea profesorilor, validare socială. Toate semnalele externe confirmă o imagine de succes. Dar imaginea este construită pe un fundament de nisip, mai exact, pe un fundament de siliciu și cod.

Imaginea academică falsă funcționează ca un costum perfect croit, purtat de cineva care nu știe să îl poarte. Din exterior, totul arată impecabil. Interiorul însă este gol. Studentul a dezvoltat o competență de suprafață, respectiv știe să formuleze prompturi, să selecteze răspunsuri, să adapteze texte generate. Dar competențele de adâncime, de tipul: gândirea critică, sinteza originală, capacitatea de a naviga prin ambiguitate, reziliența în fața eșecului, rămân neexercitate, subdezvoltate, în unele cazuri atrofiate. Leca evidențiază un fenomen alarmant-studenții care utilizează frecvent AI pentru sarcini academice demonstrează o reducere semnificativă a abilităților de gândire critică și raționament analitic. Capacitatea de a analiza informația independent, de a construi argumente logice și de a lua decizii bine fundamentate scade progresiv.

Fenomenul descris de unii intelectuali vechi, drept „predare cognitivă", nu este doar o simplă comoditate; este o transformare structurală a modului în care creierul procesează și internalizează cunoștința. Mai grav, studentul însuși nu conștientizează acest decalaj. El trăiește în interiorul bulei de validare artificială, convins de propria competență. Iar când bucla se rupe - când i se cere să performeze fără ajutorul AI, când se confruntă cu o situație nouă și neanticipată, când trebuie să demonstreze cunoștințe în contexte reale - decalajul dintre imagine și realitate devine evident, adesea brutal. Cât de departe trebuie să cadă un om înainte să realizeze că solul pe care credea că stă era, de fapt, un ecran care afișa solul?



„Radu Leca spune: Oglinda inteligenței artificiale reflectă un chip frumos, dar chipul nu aparține celui care se uită în ea."



IV. Sindromul îndepărtării când dota dispare



Să ne imaginăm un scenariu-studentul intră în sala de examen. Telefonul este lăsat în geantă, laptopul acasă, accesul la internet blocat. Pentru prima dată în luni, dacă nu în ani, el se confruntă cu o sarcină academică complet izolată de orice asistență artificială. Ce se întâmplă?

Anxietatea, care în mod normal ar fi un companion moderat al oricărei evaluări, explodează. Dar nu este anxietatea sănătoasă, mobilizatoare, care împinge individul să se concentreze și să performeze. Este anxietatea paralizantă, generată de conștientizarea bruscă a propriei vulnerabilități. Studentul realizează, adesea pentru prima dată în mod explicit, că nu deține competențele pe care le credea ale sale. Cunoștințele sunt fragmentare, gândirea este lentă, capacitatea de a structura un argument coerent pare să fi dispărut.



Fenomenul este descris în literatura de specialitate drept „burnout indus de AI" - o formă specifică de epuizare care apare nu din cauza efortului excesiv, ci din cauza incapacității de a face față unui efort autentic. Studentul nu este obosit de muncă; este obosit de propria incompetență dezvăluită. Iar această dezvăluire este atât de traumatizantă încât declanșează nu doar burnout, ci și atacuri de panică, episoade depresive, o criză de identitate profundă.

Studiile longitudinale demonstrează că dependența de AI și dependența de AI funcționează ca mediatori seriali între percepția utilității instrumentului și apariția burnout-ului academic. Cu alte cuvinte, cu cât studentul percepe AI-ul ca fiind mai util și mai plăcut de utilizat, cu atât crește dependența, care evoluează către dependență, care în final generează epuizare emoțională, cinism academic și sentimentul de inadecvare. Cercul vicios este complet. Iar tragedia constă în faptul că studentul nu realizează că a construit propria sa capcană, căderea fiind cu atât mai dureroasă cu cât înălțimea iluziei era mai mare. Dacă AI-ul este medicamentul, de ce simptomele de sevraj apar exact când încerci să te vindeci?



„Cel care a învățat să meargă doar cu cârje se prăbușește când cârja i se ia, nu pentru că picioarele sale sunt slabe, ci pentru că uitase că are picioare."



V. Anatomia dependenței pornind de la utilizare la dependență



Dependența de inteligență artificială nu apare peste noapte. Ea urmează o traiectorie clasică, similară cu dependențele comportamentale. Prima fază este exploratorie-studentul descoperă AI-ul, experimentează, rămâne impresionat de capacitățile sale. A doua fază este instrumentală-AI-ul devine un instrument regulat, utilizat pentru sarcini specifice, dar încă perceput ca ajutor extern. A treia fază este integrativă-AI-ul se integrează în rutina academică, iar studentul începe să-și restructureze procesele de lucru în jurul său. A patra fază - și cea mai periculoasă - este cea de substituție-AI-ul nu mai completează competențele studentului; le înlocuiește.

În faza de substituție, apar modificări cognitive profunde. Studentul dezvoltă ceea ce cercetătorii numesc „gândire inertă" - o preferință pentru soluții pre-formulate, o rezistență la efortul cognitiv intensiv, o incapacitate de a tolera ambiguitatea. Gândirea devine liniară, dependentă de input extern, refractară la explorare. Creierul, economisind energie, renunță la exercițiul mental complex, la lupta cu concepte dificile, la bucuria descoperirii lente. În schimb, adoptă un mod de funcționare pasiv, receptiv, așteptând ca soluțiile să vină din exterior.



Transformarea are implicații care depășesc mediul academic. Gândirea inertă, odată consolidată, afectează toate domeniile vieții-capacitatea de a lua decizii personale, de a rezolva probleme practice, de a naviga prin relații complexe, de a face față incertitudinii existențiale. Studentul care a învățat să externalizeze gândirea academică va tinde să externalizeze și alte tipuri de gândire, devenind dependent de ghiduri, tutoriale, opinii externe, validare constantă. Autonomia psihică se erodează treptat, lăsând în urmă un individ fragil, dependent, anxios. Lanțul devine atât de confortabil încât purtătorul uită că îl leagă, nu îl protejează. Cât de multe generații au uitat că libertatea începe acolo unde se termină dependența?



VI. Epuizarea resurselor interne, cum AI-ul decuplează reziliența



Reziliența psihică - capacitatea de a face față stresului, de a reveni după eșec, de a naviga prin adversitate - nu este un dat innăscut, ci o competență dezvoltată prin exercițiu. Exact ca mușchii fizici, reziliența se construiește prin suprasolicitare controlată, prin expunere la dificultăți moderate, prin procesarea experiențelor stresante și depășirea lor. Fiecare obstacol depășit, fiecare problemă rezolvată independent, fiecare moment de incertitudine traversat cu succes contribuie la consolidarea acestei capacități.

Inteligența artificială, prin natura sa de a elimina fricțiunea și dificultatea, împiedică exact acest proces de consolidare. Studentul nu mai traversează văile incertitudinii; este purtat peste ele. Nu mai rezolvă problemele; i se oferă soluțiile. Nu mai face față stresului academic; stresul este externalizat, delegat, anulat. Pe termen scurt, acest lucru pare benefic. Pe termen lung, este catastrofal.



Reziliența academică se atrofiază. Studentul devine din ce în ce mai sensibil la stres, din ce în ce mai puțin capabil să facă față provocărilor, din ce în ce mai dependent de mediu favorabil și de asistență externă. Iar când mediu se schimbă - când AI-ul nu mai este disponibil, când sarcinile depășesc capacitățile de prompt engineering, când evaluarea cere performanță autentică - rezerva de reziliență este insuficientă. Burnout-ul, anxietatea, atacurile de panică nu sunt bug-uri ale sistemului; sunt feature-uri, consecințe logice ale unui sistem care nu a fost niciodată construit să funcționeze independent.



Psihologul Radu Leca evidențiază că intervențiile bazate pe inteligență artificială - în special chatboții terapeutici - reduc simptomele de depresie și anxietate pe termen scurt. Dar reducerea vine cu un preț, respectiv studentul învață să-și gestioneze stresul nu prin dezvoltarea resurselor interne, ci prin externalizarea suportului emoțional. El devine dependent nu doar de AI pentru cunoștințe, ci și de AI pentru bunăstare psihică. Dubla dependență este și mai greu de rupt. Mintea umană, în căutarea confortului, acceptă un ajutor care îi slăbește exact capacitatea de a se ajuta singură. Cât de aproape este punctul în care terapeutul și boala provin din acel cod sursă?



„Copacul care nu a înfruntat vântul are rădăcini de suprafață și cade la prima furtjmă mai puternică."



VII. Iluzia competenței, atunci când fluența echivalează cu măiestria



Unul dintre cele mai subtile și mai periculoase efecte ale dependenței de AI este iluzia competenței. Studentul citește un text generat de inteligență artificială și îl găsește coerent, bine structurat, persuasiv. Îl recitește, îl adaptează, îl prezintă. Procesul este atât de fluid, atât de lipsit de fricțiune, încât studentul începe să confunde fluența cu înțelegerea, eleganța cu măiestria, suprafața polișată cu adâncimea. Literatura de specialitate îl denumește drept „complacență cognitivă". Studenții care lucrează cu texte generate de AI investesc semnificativ mai puțin timp în editare critică și reflecție, confundând fluența cu stăpânirea. Ei văd un rezultat finit, perfect, și presupun că procesul care a dus la el a fost la fel de perfect. Nu realizează că propria lor contribuție a fost minimală, că înțelegerea lor a subiectului este superficială, că ei înșiși nu ar fi putut produce acel rezultat fără asistență.



Iluzia competenței este deosebit de insidioasă pentru că este auto-întărită. Fiecare succes obținut cu ajutorul AI confirmă convingerea studentului în propria competență. Fiecare notă bună, fiecare feedback pozitiv, fiecare apreciere socială consolidează iluzia. Iar când studentul se confruntă cu o situație în care AI nu ajută - sau, mai rău, în care utilizarea AI este evidentă și stigmatizată - șocul este cu atât mai mare. Nu doar pentru că performanța este slabă, ci pentru că dezvăluirea propriei incompetențe contrazice fundamental imaginea de sine construită cu atâta grijă.

Mecanismul explică de ce retragerea AI-ului produce nu doar anxietate, ci o criză existențială. Studentul nu pierde doar un instrument; pierde o parte din identitate. El trebuie să se confrunte cu posibilitatea că ceea ce credea despre sine este fals, că succesul anterior era împrumutat, că competența sa era o aparență. Această confruntare este atât de dureroasă încât mulți studenți preferă să evite complet situațiile în care ar putea fi expuși, retrăgându-se în evitare, procrastinare, sau abandon academic. Cât de multe talente reale au fost îngropate sub mormane de texte generate, pentru că purtătorul lor a uitat că talentul necesită exercițiu, nu doar prompturi?



„Cel care poartă o armură strălucitoare uită că nu știe să lupte."



VIII. Dimensiunea Socială-Cum AI-ul Rescrie Relațiile Academice



Impactul inteligenței artificiale asupra minții studentului nu se limitează la sfera individuală. El rescrie și dinamica socială a mediului academic. Învățarea tradițională este, în esență, un act social-studenții discută, dezbat, colaborează, se ceartă, se ajută, se inspiră reciproc. Procesul de construire a cunoștinței este împletit cu procesul de construire a relațiilor. Colegii de grup, mentorii, rivalii sănătoși - toți contribuie la dezvoltarea academică și personală.

AI-ul înlocuiește rețeaua socială cu o relație binară, privată, între individ și algoritm. Studentul nu mai are nevoie să ceară ajutorul unui coleg; are ChatGPT. Nu mai are nevoie să participe la dezbateri de seminar; are un model de limbaj care generează argumente pro și contra. Nu mai are nevoie să meargă la consultații; are un tutor virtual disponibil 24/7.

Autonomia aparentă este, de fapt, o izolare profundă. Izolarea academică are consecinte psihologice grave. Studenții care utilizează excesiv AI raportează o scădere a interacțiunilor sociale academice, o diminuare a sentimentului de comunitate, o creștere a singurătății. Ei nu mai împărtășesc procesul de învățare; împărtășesc doar rezultatele. Iar rezultatele, fiind generate artificial, nu mai sunt nici măcar cu adevărat ale lor. Studentul devine un spectator solitar al propriei performanțe, un manager al unui proces pe care nu îl înțelege și nu îl controlează.



Mai mult, competiția academică, în contextul AI, devine distorsionată. Când toți studenții au acces la acel instrument puternic, diferențiatorul nu mai este competența, ci abilitatea de a utiliza AI-ul mai eficient. Se creează o cursă a înarmării cognitive, în care fiecare student trebuie să investească din ce în ce mai mult timp în optimizarea prompturilor, în loc să investească în dezvoltarea propriei gândiri. Rezultatul este o omogenizare a performanței, o pierdere a diversității intelectuale, o transformare a educației dintr-un proces de dezvoltare personală într-un proces de optimizare tehnologică. Dacă toți studenții vorbesc prin aceeași voce artificială, mai există vreun cor, sau doar un singur cântăreț cu multe guri?



„Cel care învață doar de la mașini uită că cea mai profundă lecție vine întotdeauna de la un alt om, mult mai sărac."



IX. Generația Fragilă vs Modalitatea de remodelare a caracterului de AI



Efectele dependenței de AI depășesc performanța academică și sănătatea mentală imediată. Ele modelează caracterul, structura de personalitate, modul în care tinerii se raportează la lume. O generație care a crescut cu AI ca dota permanentă dezvoltă anumite trăsături psihologice specifice-intoleranță la frustrare, nevoie acută de feedback imediat, dificultate în a tolera ambiguitatea, preferință pentru soluții unice și definitive, evitarea riscului cognitiv, dependență de validare externă. Trăsături nu sunt doar academice; sunt existențiale. Lumea reală, dincolo de campus, nu oferă răspunsuri instantanee, nu are buton de „undo", nu tolerează soluții outsourcing-ate. Relațiile personale, carierele, provocările civice - toate cer reziliență, răbdare, capacitatea de a naviga prin incertitudine, voință de a face față eșecului. O minte formată în dependența de AI este, prin structura sa, nepregătită pentru aceste realități.



Studiile privind impactul AI asupra dezvoltării copiilor și adolescenților evidențiază riscuri cognitive, emoționale și sociale calitativ diferite de cele ale tehnologiilor educaționale anterioare. AI-ul prioritizează viteza și angajamentul în detrimentul învățării și bunăstării. Design-ul antropomorf al platformelor AI creează iluzia unei relații umane, inducând în eroare tinerii în privința autenticității interacțiunii. Iar natura tranzacțională a școlarizării - completarea sarcinilor pentru note - se aliniază perfect cu logica AI-ului, transformând educația într-un schimb de input-output, în locul unei călătorii de transformare personală.



Generația fragilă nu este o generație leneșă sau stupidă. Este o generație care a fost învățată, prin experiența zilnică cu AI, că efortul este opțional, că dificultatea este evitabilă, că cunoștința este accesibilă fără muncă, că succesul vine fără suferință. Iar când realitatea contrazice învățături concrete, reacția nu este adaptarea, ci colaps. Dacă scoala pregătește oameni pentru un joc în care regulile sunt altele, cine este responsabil când jucătorii nu mai știu cum să joace?



„Oare nu cumva educăm o generație de spectatori, nu de actori, atunci când le oferim scena gata construită?"



X. Dincolo de tehnologie găsim tentativă de recuperare cognitivă



Rog cu obedientă să clarificăm un fapt: problema nu este tehnologia în sine. Inteligența artificială este un instrument remarcabil, cu capacitate uriașă pentru educație. Problema este relația pe care o construim cu tehnologia, modul în care o integrăm în procesul de învățare, echilibrul dintre asistență și autonomie. AI-ul trebuie să fie un schelă, nu un scaun cu rotile cognitiv. Trebuie să susțină procesul de învățare, nu să-l înlocuiască. Recuperarea autonomiei cognitive necesită un efort conștient și susținut, atât din partea studenților, cât și a instituțiilor educaționale. Pentru studenți, primul pas este recunoașterea dependenței. Categoric este dificil, pentru că dependența de AI este normalizată, chiar încurajată. Dar recunoașterea este posibilă prin auto-observare-cât de des apelez la AI? Pentru ce tipuri de sarcini? Aș fi capabil să finalizez această sarcină fără AI? Cât timp petrec reformulând și înțelegând răspunsurile AI, față de cât timp petrec generând prompturi?

Al doilea pas este reintroducerea deliberată a dificultății în procesul de învățare. Cercetătorii în domeniul memoriei și învățării demonstrează că dificultățile dorite - acele provocări moderate care încetinesc învățarea pe termen scurt, dar o consolidează pe termen lung - sunt esențiale pentru dezvoltarea competențelor autentice. Studentul trebuie să-și asume riscul de a greși, de a produce rezultate imperfecte, de a traversa perioade de confuzie și frustrare.

Experiențele deși inconfortabile, sunt cele care construiesc reziliența și competența reală.



Pentru instituții, recuperarea autonomiei cere o restructurare a curriculumului și a metodelor de evaluare. Sarcinile trebuie să fie concepute astfel încât utilizarea AI să fie transparentă și controlată, nu ascunsă și omniprezentă. Evaluările trebuie să testeze nu doar rezultatul, ci procesul - gândirea, argumentarea, reflecția, capacitatea de a naviga prin ambiguitate. Iar mediul academic trebuie să promoveze valorile efortului autentic, nu doar ale eficienței tehnologice. Cât de departe trebuie să mergem în a limita AI-ul pentru a redescoperi libertatea de a gândi?



„Adevărata libertate nu înseamnă absența constrângerilor, ci capacitatea de a te ridica atunci când cazi, fără să aștepți ca altcineva să te tragă în sus."



XI. Epilog-Dota și demnitatea



Revenind la metafora dotăi, observăm o diferență crucială între dota tradițională și dota digitală. Dota tradițională, deși crea dependență economică, nu atrofia capacitățile beneficiarei. Femeia căsătorită își continua viața, își creștea copiii, își gestiona gospodăria, își dezvolta relații sociale. Banii erau un suport, nu un substitut pentru existență. Dota digitală, în schimb, înlocuiește exact procesul care definește identitatea studentului-procesul de învățare, de gândire, de descoperire, de depășire a sinelui.

Demnitatea academică, ca și demnitatea umană în general, rezidă în autonomie. Nu în autonomia perfectă, imposibilă, ci în autonomia relativă, în efortul de a face față lumii cu propriile resurse, de a-ți asuma responsabilitatea pentru propriile succesuri și eșecuri, de a-ți construi identitatea pe fundația efortului autentic. AI-ul, utilizat ca dota, subminează această demnitate. El transformă studentul din creator în consumator, din actor în spectator, din subiect în obiect.

Viitorul educației nu stă în eliminarea AI-ului, ci în reumanizarea relației cu AI-ul. Trebuie să învățăm să folosim inteligența artificială ca pe un instrument care amplifică umanitatea noastră, nu care o înlocuiește. Să o folosim pentru a explora domenii pe care nu le-am putea accesa altfel, pentru a testa idei, pentru a primi feedback, pentru a ne elibera de sarcini mecanice - dar nu pentru a ne elibera de sarcina de a gândi.

Mintea studentului, ca orice minte umană, are nevoie de exercițiu, de provocare, de efort, de eșec, de recuperare. Are nevoie să știe că, atunci când totul se prăbușește, există resurse interne pe care le accesează.

Cunoaștere - nu intelectuală, ci viscerală - este adevărata dota. Nu este primită de la părinți sau de la algoritmi; este câștigată prin efort, prin suferință, prin traversarea deliberată a dificultății. Iar când o minte știe că reușește să facă față lumii fără crutch-uri digitale, anxietatea se transformă în încredere, burnout-ul în energie, panică în curaj. Dacă dota tradițională dădea femeii siguranță fără a-i fura identitatea, de ce am accepta ca dota digitală să ne fure exact ceea ce suntem?



„Demnitatea nu stă în a avea mereu dreptate, ci în a ști că ai putut greși și ai învățat din greșeală, cu mintea ta, nu cu mintea altuia."



Bibliografie Recomandată-Cărți de Specialitate (2020-2026)



1. „AI and the Future of Learning-Psychological Perspectives on Student Success and Teacher Resilience" (Xiaojie Cao, ed., IntechOpen, 2026) - Volum colectiv care examinează impactul complex al inteligenței artificiale asupra cogniției, motivației și rezilienței studenților, oferind perspective interdisciplinare din psihologia educațională, științele cognitive și interacțiunea om-calculator. Lucrarea propune cadre teoretice pentru redefinirea succesului academic în era digitală și explorează modul în care profesorii reușesc să-și mențină identitatea profesională în medii din ce în ce mai automatizate.



2. „The Evidence Base on AI in K-12-A 2026 Review" (Stanford University, SCALE, 2026) - Sinteză exhaustivă a cercetărilor empirice privind efectele inteligenței artificiale asupra învățării, demonstrând cum utilizarea necontrolată a GenAI suprimă auto-monitorizarea, reflecția și judecata evaluativă. Raportul evidențiază riscul de „lene metacognitivă" și propune strategii pentru utilizarea AI ca schelă, nu ca scurtătură, în educația preuniversitară și universitară.



3. „OECD Digital Education Outlook 2026" (OECD, 2026) - Analiză instituțională a transformărilor digitale în educație, dedicând capitole semnificative impactului GenAI asupra proceselor de învățare autonomă. Documentul explorează cum externalizarea efortului cognitiv către tehnologie slăbește competențele fundamentale ale gândirii critice și propune politici pentru echilibrarea beneficiilor tehnologice cu păstrarea dezvoltării cognitive autentice.



4. „Implications for Students' Mental Health in the Digital Age-AI and Cyber Behaviour" (Areej ElSayary & Aizhan Shomotova, eds., IGI Global, 2026) - Volum academic care sintetizează 40 de studii empirice publicate între 2023-2025, examinând cum intervențiile AI - chatboți terapeutici, modele generative, platforme adaptive - afectează sănătatea mintală a studenților. Deși evidențiază beneficii pe termen scurt în reducerea anxietății, lucrarea ridică semne de întrebare privind dependența de suportul artificial și erodarea rezilienței interne.



5. „Pitfalls of AI Integration in Education-Skill Obsolescence, Misuse, and Bias" (IGI Global, 2025) - Colectiv de studii care investighează eroziunea competențelor academice critice datorată dependenței de AI, utilizând analize de cale pentru a cuantifica impactul asupra gândirii critice, raționamentului analitic și independenței intelectuale la studenții de nivel terțiar.



6. „The Cognitive Paradox of AI in Education-Between Enhancement and Erosion" (Frontiers in Psychology, 2025) - Articol de sinteză care explorează paradoxul fundamental al AI în educație-capacitatea de a amplifica și simultan de a eroda funcțiile cognitive. Lucrarea analizează cum dependența de AI transformă învățarea dintr-un proces de construire a cunoștinței într-un proces de consum pasiv, cu implicații pentru dezvoltarea identității academice și profesionale.



7. „Erosion of Critical Academic Skills due to AI Dependency among Tertiary Students" (Miranda et al., 2025, în „Pitfalls of AI Integration in Education") - Studiu empiric care utilizează analiza de cale pentru a demonstra cum dependența de AI erodează sistematic competențele academice critice, evidențiind traiectoria de la utilizare instrumentală la substituție cognitivă și impactul asupra performanței în evaluări autonome.



8. „How AI is Eroding the Soul of Learning — and What We Lose When Students Stop Thinking" (Medium/Azhap Aiman, 2025) - Eseu pedagogic care examinează transformarea învățării dintr-un peisaj de explorat într-o tranzacție de input-output. Autorul argumentează că AI-ul nu doar gândește pentru studenți, ci reshapează fundamental modul în care gândesc - sau dacă mai gândesc - transformând învățarea într-un act de consum pasiv.



9. „Mitigating Learning Burnout Caused by Generative Artificial Intelligence Misuse in Higher Education" (MDPI, 2025) - Studiu de caz în predarea limbajelor de programare care cuantifică fenomenul burnout-ului indus de AI, evidențiind cum suprasolicitarea informațională și dependența tehnologică duc la epuizare emoțională, cinism academic și inadecvare percepută.



10. „Exploring the Formation of Learning Burnout among College Students in AI Context" (Frontiers in Computer Science, 2026) - Studiu empiric care propune un model de mediere serială bazat pe framework-ul I-PACE, demonstrând cum gândirea inertă, utilitatea percepută și plăcerea utilizării AI predic dependența, care evoluează către dependență, generând în final burnout academic prin mecanisme de epuizare a resurselor cognitive și emoționale.