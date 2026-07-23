Google, amendă de aproape 900 de milioane de euro de la Comisia Europeană

pexels-asphotograpy

Google a primit două amenzi, care cumulează aproape 900 de milioane de euro, de la Comisia Europeană.

Comisia Europeană a aplicat, joi, gigantului american din domeniul tehnologiei Google două amenzi, de 460 de milioane euro, respectiv 430 de milioane euro, după ce a constatat nerespectarea de către companie a Regulamentului privind pieţele digitale (DMA), informează un comunicat de presă al Executivului comunitar.

Compania este acuzată că a favorizat propriile servicii pe Google Search şi că a instituit restricţii pentru întreprinderi, în vederea direcţionării consumatorilor către canale alternative, adesea mai ieftine, de achiziţionare pe Google Play.

Aceasta este cea mai mare sancţiune impusă vreodată de Bruxelles unei companii în temeiul Regulamentului european privind pieţele digitale (DMA), o lege europeană puternică care vizează combaterea abuzurilor de poziţie dominantă comise de giganţii din domeniul tehnologiei.

"Cele mai bune produse ar trebui să reuşească pentru că sunt mai bune, nu pentru că sunt deţinute de compania care rulează motorul de căutare. Iar consumatorii europeni au dreptul să li se spună de către dezvoltatorii de aplicaţii unde să se înscrie la cele mai bune oferte, chiar şi atunci când proprietarul magazinului de aplicaţii nu primeşte o reducere", a declarat comisarul european pentru Concurenţă, Teresa Ribera.

Google, tratament preferenţial pentru propriile servicii

Executivul comunitar a constatat că Google acordă un tratament preferenţial propriilor servicii, inclusiv rezultatelor privind cumpărăturile, hotelurile, transportul şi sportul, faţă de cele ale terţilor în Google Search, încălcându-şi astfel obligaţiile care îi revin în temeiul Regulamentului privind pieţele digitale. Potrivit Bruxelles-ului, Google îşi afişează propriile servicii într-un mod mai vizibil în rezultatele căutării, inclusiv în partea de sus a paginii cu rezultatele căutării sau prin utilizarea unor elemente vizuale şi filtre îmbunătăţite, în timp ce serviciile similare furnizate de terţi nu au aceeaşi importanţă.

De asemenea, în temeiul Regulamentului privind pieţele digitale, dezvoltatorii de aplicaţii care îşi distribuie aplicaţiile prin intermediul Google Play ar trebui să poată informa clienţii - gratuit - cu privire la ofertele alternative, adesea mai ieftine, şi să îi direcţioneze către aceste oferte pentru a face achiziţii, de exemplu pe site-uri web sau în magazine de aplicaţii alternative. Comisia a constatat că Google nu a respectat această obligaţie. În special, Google împiedică dezvoltatorii de aplicaţii să comunice şi să promoveze în mod liber oferte şi să încheie contracte cu utilizatorii în canalele de distribuţie alese de aceştia, inclusiv în magazinele de aplicaţii terţe.

Ca parte a celor două decizii de astăzi, Comisia a ordonat Google să pună în aplicare măsuri astfel încât să trateze serviciile terţilor care apar în rezultatele căutării Google într-un mod echitabil şi nediscriminatoriu în raport cu propriile servicii şi, totodată, să

permită dezvoltatorilor de aplicaţii care îşi distribuie aplicaţiile prin intermediul Google Play Store, atât din punct de vedere tehnic, cât şi contractual, să comunice liber, să promoveze oferte şi să încheie contracte cu utilizatorii nu numai în interiorul, ci şi în afara magazinului de aplicaţii Google Play.

Google trebuie să se conformeze deciziilor Comisiei în termen de 60 de zile, în caz contrar riscând penalităţi de până la 5% din cifra sa de afaceri totală la nivel mondial.