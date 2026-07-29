Statele Unite, decizie radicală referitoare la roboții umanoizi

Administrația președintelui Donald Trump a adăugat marți roboții umanoizi și patrupezi pe o listă de produse și companii al căror import în Statele Unite este interzis.

Roboții umanoizi sunt considerrați riscuri inacceptabile pentru securitatea națională, informează miercuri AFP, care amintește că majoritatea roboților umanoizi vânduți în Statele Unite sunt produși în străinătate, în special în China.

Dispozitivele robotice avansate, un termen care include roboți mobili, au fost adăugate pe lista autorității de reglementare în telecomunicații din SUA, FCC, potrivit unui comunicat. Lista includea deja anumite tipuri de drone, precum și companii chineze precum Huawei și China Telecom.

Roboți fabricați în străinătate ar putea compromite siguranța și securitatea cetățenilor americani"

Această decizie s-a bazat pe constatările unui grup de lucru al Casei Albe, care a concluzionat că acești roboți fabricați în străinătate ar putea compromite siguranța și securitatea cetățenilor americani.

Agențiile de securitate națională susțin că acești roboți ar putea crea vulnerabilități în lanțul de aprovizionare care ar putea perturba securitatea economică și națională a SUA.

De asemenea, aceștia reprezintă un risc de securitate cibernetică care ar putea amenința infrastructura critică a SUA.

În prezent, majoritatea roboților umanoizi sunt dezvoltați pentru aplicații industriale, în spații închise, cum ar fi fabricile de automobile sau depozitele.

Printre exemplele citate în documentul publicat de grupul de lucru se numără cazul programatorului francez Sammy Azdoufal, care a raportat accesarea accidentală a datelor a 7.000 de aspiratoare robotizate ale fabricantului chinez DJI.

Care sunt excepțiile interdicției

Roboții autorizați de Departamentul Apărării al SUA sunt exceptați de la această interdicție deoarece nu prezintă riscuri inacceptabile, adaugă FCC.

FCC a adăugat pe listă și invertoarele fabricate în străinătate, dispozitive care convertesc curentul continuu de la baterii sau panouri solare în curent alternativ standard, potrivit pentru utilizarea de către rețeaua electrică.

Decizia anunțată marți, care privește doar modelele noi și nu pe cele deja vândute sau autorizate în Statele Unite, vine pe fondul unei încercări a administrației Trump de a revigora industria americană.

Mai multe companii de robotică produc deja roboți umanoizi în Statele Unite, în special Boston Dynamics, care intenționează să construiască acolo o fabrică cu o capacitate de producție care va ajunge în cele din urmă la 30.000 de unități pe an.

Optimus, robotul fabricat de Tesla

La rândul său, Tesla își propune să înceapă în curând producția industrială a robotului său umanoid Optimus în două fabrici americane, în Fremont, statul California, și Austin, statul Texas. Totuși, este vorba despre asamblare, nu de producție integrală.

O altă companie americană de robotică de top, Figure AI, asamblează deja roboți în serie la fabrica sa din San Jose, California.

Un oficial al administrației Trump a clarificat că lista include roboți livrați finisați în Statele Unite, dar și pe cei asamblați pe teritoriul american, cu peste 35% din componente fabricate în străinătate.

Ambasada Chinei la Washington a declarat că Beijingul îndeamnă Statele Unite să ia în considerare vocile obiective și raționale ale comunităților de afaceri din ambele țări și să înceteze să denigreze companiile chineze și să le amenințe cu sancțiuni, relatează Reuters.

Guvernul Chinei va lua toate măsurile necesare ca răspuns la orice acțiune care cauzează daune materiale intereselor sale, a declarat ambasada.

Totodată, un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe chinez a declarat miercuri că țara sa se opune măsurilor SUA, inclusiv noilor interdicții care vizează importurile de roboți chinezi, și va lua măsurile necesare pentru a proteja ferm drepturile și interesele companiilor sale.

China s-a opus întotdeauna ferm SUA în exagerarea conceptului de securitate națională și suprimarea întreprinderilor chineze, a declarat purtătorul de cuvânt al ministerului, Mao Ning, în timpul unei conferințe de presă regulate. Astfel de măsuri protecționiste vor afecta doar companiile și consumatorii americani, a adăugat ea.

Este de așteptat ca interdicția privind roboții să afecteze Unitree, lider mondial în domeniul roboților umanoizi și care deține aproape o cincime din cota de piață globală, potrivit Counterpoint Research.

Firma, care este una dintre cele trei companii chineze care domină industria emergentă, dar înfloritoare, a fost adăugată recent pe lista Pentagonului cu presupuse companii susținute de armata chineză, ceea ce poate prevesti acțiuni mai dure din partea SUA.

Roboții ar putea spiona industrii cheie din SUA

Unitree a format recent un parteneriat cu Nvidia pentru a utiliza cipul Blackwell de ultimă generație al companiei de cipuri de inteligență artificială pentru a alimenta procesorul unui robot Unitree. Nvidia a declarat că datele de la roboți vor rămâne în SUA și că cei mai mari clienți ai Unitree sunt instituțiile academice și de cercetare din SUA.

Însă adversarii Chinei se tem că roboții ar putea spiona industrii cheie din SUA, extrăgând date și trimițându-le la Beijing sau perturbând funcții critice.

China este cel mai mare producător de invertoare din lume, prin Sungrow Power Supply și Huawei, deja puternic sancționate de SUA. Beijingul și-a extins cota pe piața occidentală a invertoarelor prin scăderea prețurilor.

Unitree, Sungrow și Huawei nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii. (Agerpres)