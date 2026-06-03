Una dintre cele mai grave cauze ale abandonului școlar identificate recent este închiderea unităților de învățământ din zonele rurale, o măsură administrativă care a lovit în dreptul la educație al copiilor din familiile nevoiașe.

„Mai ales în mediul rural acolo și odată cu acele modificări aduse de către legislativ în urmă cu un an, un an și jumătate, din păcate abandonul școlar a avut o oarecare creștere pentru că, desființându-se anumite unități școlare din zona rurală, atunce părinții au decis - n-am ce să spun, a fost decizia lor, nu e o decizie bună - să nu mai trimită copiii la școală, să îi retragă, ceea ce este grav. (...) Un efort acolo e o cheltuială. S-a început procesul ăsta de reabilitare economică, s-a început cu Educația, când Educația ar trebui să fie protejată, să fie deasupra”, spune Ilea în cadrul emisiunii DC Edu, moderată de Sorin Ivan.

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Masa Caldă: Un instrument de retenție școlară

Programul „Masa Caldă” nu este doar o măsură socială. Este una pedagogică extrem de importantă. În multe cazuri, masa oferită la școală reprezintă singura garanție că un copil din mediul rural va mai trece pragul unității de învățământ.

„Oferirea acelei mese calde și nu neapărat, că sunt mai multe programe complementare cu masa caldă... oferirea acestor programe a diminuat abandonul școlar. Mi-aș dori ca această masă caldă să fie generalizată, nu că tot an de an mai adăugăm 50 de școli, 20 de școli, 30 de școli, să fie generalizată la nivelul sistemului. Federația noastră susține generalizarea mesei calde în sistemul de învățământ, este necesară pentru că nu este numai o statistică realizată în baza ceea ce se întâmplă la nivelul sistemului nostru de învățământ, ne uităm și noi peste gard la celelalte țări unde se practică acest sistem: Marea Britanie, Franța, Spania”, explică Eugen Ilea.

Transportul școlar: Bariera logistică dintre elev și clasă

Dincolo de hrană, accesul fizic la școală rămâne o problemă critică. Statul român eșuează încă în a asigura transportul adecvat pentru mii de elevi care sunt forțați să parcurgă distanțe epuizante.

„O finanțare complementară pentru reducerea abandonului școlar este asigurarea acelui transport pentru că avem foarte mulți copii care parcurg distanțe destul de mari pentru a ajunge la școală și, din păcate, statul încă nu asigură pentru toți acești copii un transport adecvat. Vorbim de reducerea abandonului școlar în aceste două direcții: asigurarea unei mese calde sau nu neapărat masă caldă, ci a unei mese, și transportul pentru mediul rural. Să sperăm că acest fenomen va intra în regres, se va diminua și vom intra într-o zonă a normalității”, a adăugat președintele Federației Naționale a Părinților.

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Finanțarea Educației: „Fata Morgana” a celor 6% din PIB

Toate soluțiile propuse pentru stoparea abandonului școlar se lovesc de subfinanțarea cronică. Deși legea prevede un procent din Produsul Intern Brut, realitatea ultimelor două decenii arată o ignorare sistematică a acestei priorități.

„Dacă tragem linie la tot ceea ce avem nevoie, avem nevoie de finanțare adecvată. Din nou ne întoarcem la bani în plină austeritate. De 20 de ani mergem între 2,7 și 4% (n.r. - din PIB), deși noi în Constituție și lege avem 6%. Hai să vedem, că 6% anul ăsta, 6% anul viitor, avem acea finanțare necesară să putem să ne atingem în pași mai repede sau mai mărunți targetul pe care ni-l dorim. Țările cele mai evoluate din punctul de vedere al economiei, al civilizației, al puterii sunt țări care investesc în Educație”, transmite Ilea.



El subliniază că lupta împotriva abandonului școlar se rezumă la crearea unui mediu în care elevul să se simtă protejat și valorizat.

„Spațiul școlar trebuie să devină un spațiu sigur din punct de vedere emoțional. Atunci când vom rezolva acest lucru, să transformăm școala într-un spațiu sigur din punct de vedere emoțional, atunce mare parte din problemele întâlnite legate de sănătatea mintală a copiilor și de abandon se vor rezolva”, conchide Ilea.

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