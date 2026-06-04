BANCUL ZILEI: Studentul, replică savuroasă către un profesor

Bancul zilei. Un student merge la cantină, unde singurul loc se afla lângă un profesor. Neavând ce face se așează acolo, la care profesorul spune:
-Porcul nu-i este prieten porumbelului.
La care studentul:
-Atunci am zburat!
Enervat la culme, la examen, profesorul îi pune studentului cele mai grele întrebări, dar acesta răspunde corect la toate. În cele din urmă, profesorul îl întreabă.
-Mergi pe drum și găsești un sac cu minte și unul cu bani. Pe care îl alegi?
-Pe cel cu bani!
-Eu l-aș alege pe cel cu minte!
-Fiecare cu ce n-are!
Profesorul furios îi scrie pe lucrare BOU. La care studentul merge la profesor și îi spune:
-Domnule profesor, v-ați semnat, dar nu ați trecut nota!
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de Anca Murgoci