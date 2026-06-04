BANCUL ZILEI: Studentul, replică savuroasă către un profesor

-Porcul nu-i este prieten porumbelului.

La care studentul:

-Atunci am zburat!

Enervat la culme, la examen, profesorul îi pune studentului cele mai grele întrebări, dar acesta răspunde corect la toate. În cele din urmă, profesorul îl întreabă.

-Mergi pe drum și găsești un sac cu minte și unul cu bani. Pe care îl alegi?

-Pe cel cu bani!

-Eu l-aș alege pe cel cu minte!

-Fiecare cu ce n-are!

Profesorul furios îi scrie pe lucrare BOU. La care studentul merge la profesor și îi spune:

-Domnule profesor, v-ați semnat, dar nu ați trecut nota!