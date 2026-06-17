BANCUL ZILEI: Sarmalele iertării

Bancul zilei. Venită în vizită la fată, recent măritată, soacra îi pregătește ginerelui o oală cu sarmale.

— Ginerică, dragă, ia gustă tu oleacă din sarmalele astea, că le-am făcut după o rețetă nouă, zice soacra cu ochii mijiți.

— Hm, cam ciudat gust au, mamă soacră... Ce-ai pus în ele de sunt așa de iuți și de ciudate? întreabă Costel, mestecând cu noduri.

— Ei, am pus și eu un ingredient secret, adus tocmai de la mănăstire, de la maici... Cică dă putere!

— Păi, mie nu-mi dă putere deloc, mamă soacră, din contră, simt că mă ia cu amețeală și mă strânge în spate!

— Ian caută-ți căutătura, ginerică! Rețeta se numește „Sarmalele Iertării”...

— Iertării?! Păi de ce-i spune așa, mamă soacră?!

— Păi, că după ce mănânci vreo trei, începi să-ți ceri iertare de la toți cunoscuții, că altă șansă nu mai ai până vine salvarea!