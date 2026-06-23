BANCUL ZILEI: Nivelul stresului

Bancul zilei. Iei în mașină o tânără frumoasă.

-Brusc fata leșină, după care o duci la spital. Acest lucru e stresant.

-La spital, medicii îți spun că tânăra este însărcinată, și ești felicitat. Le spui că nu tu ești tatăl, în timp ce fata susține contrariul. Această situație devine stresantă.

-Așadar, ceri un test ADN pentru a demonstra că nu tu ești tatăl. Rezultattul testului demonstraează că ești infertil, și cel mai probabil așa te-ai născut. Ești extrem de stresat, dar te simți ușurat.

-Pe drum spre casă te gândești la cei trei copii ai tăi.

ACUM SĂ VEZI STRES!