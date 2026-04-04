Subcategorii în Stiri

Data actualizării: 10:44 05 Apr 2026 | Data publicării: 22:17 04 Apr 2026

EXCLUSIV Paștele catolic să fie în aceeași zi cu Paștele ortodox? Sondaj cu procent covârșitor
Autor: Roxana Neagu

Paștele catolic este sărbătorit, în acest an, în 5 aprilie 2026, în aceeași zi cu Floriile la creștin-ortodocși.

Paștele catolic este stabilit în prima duminică de după prima Luna Plină, după echinocțiul de primăvară - 21 martie, folosind calendarul gregorian. 

În același fel, este stabilită data și pentru Paștele ortodox. Deși ambele confesiuni folosesc aceleași criterii astronomice, diferența este dată de calendar: Biserica Ortodoxă calculează data pe baza calendarul Iulian, respectiv stilul vechi. 

Calendarul gregorian a fost introdus în 1582. Acesta este o reformă a celui iulian și, astăzi, reprezintă standardul internațional, fiind cu 13 zile înaintea celui iulian (stil vechi). 

În acest context, în spațiul public apare constant propunerea ca Paștele Catolic să fie în aceeași zi cu Paștele Ortodox. 

DCNews a realizat un sondaj la care au răspuns 4500 de cititori, bifând una dintre variantele de răspuns. Un procent covârșitor, de 78%, au răspuns ”Da”, respectiv ca Paștele Catolic să fie sărbătorit în aceeași zi cu Paștele Ortodox. 

Pe pagina de Facebook DCNews, internauții au răspuns, printre altele:

  • Dacă sărbătorim împreună Crăciunul, este logic și Paștele. Să mai lase unul de la altul, tot creștini suntem. Nimeni nu este mai presus. 
  • Cum Crăciunul (nașterea Domnului) și Bunavestire sunt la aceeași dată, de ce nu și Paștele să fie la aceeași dată?
  • Așa ar fi și normal, doar cu toții suntem creștini, să nu avem atâtea pretenții!
  • Cum este Crăciunul sărbătorit de toți, așa ar trebui și Paștele. Iisus a înviat o singură dată! Și atunci de ce se face diferența?
     

Comentarii (1)

Mircea   •   04 Aprilie 2026   •   23:16

Parintii de la Niceea au lasat o singura data a Pastelui pentru toti, nelegata de vreun calendar. Prima luna plina, dupa echinoctiul de primavara, nu este deloc dependenta de calendar, ci e un fenomen pur astronomic. Si chinezii si indienii au fost in stare sa determine precis echinoctiul. Numai ortodocsii spun ca echinoctiul e pe 2 aprilie, adica il iau din calendar, in loc sa masoare cand ziua e egala cu noaptea.

