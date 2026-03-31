Băiatul are femurul fracturat și se află în comă indusă pentru tratament, însă medicii estimează o evoluție stabilă. Un al doilea elev implicat în incident a fost deja externat. Inspectoratul Școlar Județean a început o anchetă pentru a verifica modul în care profesorii au organizat deplasarea, deși primele indicii arată că aceștia au respectat procedurile legale.

ISJ Hunedoara: Elevii sunt în afara oricărui pericol

Maria Ștefănie, inspector școlar general ISJ Hunedoara, a anunțat că doi elevi implicați într-un accident în timpul unei excursii la Praga sunt în afara oricărui pericol, situația fiind monitorizată de autorități.

"În legătură cu incidentul petrecut în timpul excursiei organizate de Colegiul Național, Mihai Eminescu: Petroșani, vă comunicăm următoarele:

Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara a fost informat despre evenimentul produs în Praga, în urma căruia doi elevi au fost implicați într-un accident. Din informațiile transmise de unitatea de învățământ și de autoritățile locale, elevii sunt în afara oricărui pericol, iar unul dintre aceștia primește îngrijiri medicale de specialitate.

La nivelul Inspectoratului Școlar au fost dispuse de urgență următoarele măsuri: Menținerea unei legături permanente cu conducerea unității de învățământ și cu cadrele didactice însoțitoare; monitorizarea evoluției stării de sănătate a elevilor, în colaborare cu familia acestora și cu unitatea medicală din Praga; verificarea respectării tuturor procedurilor legale privind organizarea excursiei (documentație, acorduri parentale, instructaje privind siguranța și situațiile de urgență); solicitarea unui raport detaliat privind circumstanțele producerii incidentului; asigurarea consilierii psihologice, la întoarcerea în țară, pentru elevii participanți și pentru colectivul afectat.

Excursia, organizată conform legii

Precizăm că, din datele existente până în acest moment, excursia a fost organizată cu respectarea cadrului legal în vigoare, iar elevii au fost instruiți corespunzător înainte de plecare.

Prioritatea noastră este, în acest moment, starea de sănătate a elevilor și sprijinirea familiilor acestora. Inspectoratul Școlar va continua să monitorizeze situația și va comunica transparent orice informație relevantă", a spus Maria Ștefănie, inspector școlar general ISJ Hunedoara.