Biletele pentru JO 2028 de la Los Angeles se pun în vânzare din 9 aprilie

O prevânzare pentru rezidenţii din zonele eligibile Los Angeles şi Oklahoma City va începe pe 2 aprilie, iar e-mailurile de notificare pentru cumpărătorii selectaţi vor fi lansate între 31 martie şi 4 aprilie, a anunţat comitetul de organizare LA28.

Pe 7 aprilie, Comitetul de organizare va notifica participanţii rămaşi dacă au fost selectaţi pentru o fereastră de achiziţie în prima rundă generală de vânzări, cunoscută sub numele de Drop 1.

Această săptămână marchează prima oportunitate pentru fani de a revendica un loc la Jocurile Olimpice LA28, a declarat directorul executiv al LA28, Reynold Hoover, într-un comunicat.

Prețuri: de la 28 de dolari la peste 1.000

Conform programului de vânzare, vor fi disponibile 1 milion de bilete la preţul de 28 de dolari, cel mai mic preţ.

Aproximativ 5% din biletele la Jocurile Olimpice vor costa peste 1.000 de dolari, în timp ce peste 75% din totalul biletelor, inclusiv cele pentru finale, vor fi sub 400 de dolari, iar aproape 50% din totalul biletelor nu vor depăşi 200 de dolari.

Biletele sunt comparabile şi, în multe cazuri, mult sub ceea ce vedem pentru alte evenimente sportive profesioniste şi evenimente majore de divertisment din SUA, a declarat reporterilor, într-o convorbire telefonică, Allison Katz-Mayfield, vicepreşedinte al departamentului de venituri din livrarea jocurilor de la LA28.

Revânzare oficială abia din 2027

Pe de altă parte, LA28 a declarat că programul său verificat de revânzare multi-platformă se va deschide în 2027, AXS şi Eventim servind drept piaţă secundară oficială de bilete, iar Ticketmaster şi Sports Illustrated Tickets sunt, de asemenea, desemnate ca platforme de revânzare verificate.

Anunţul intervine în timp ce organizatorii se pregătesc pentru prima vânzare de bilete şi încearcă să avertizeze fanii să nu cumpere de la vânzători neautorizaţi înainte de lansarea programului de revânzare.

LA28 a precizat că biletele principale vor fi vândute doar prin intermediul furnizorilor săi oficiali de servicii de bilete, AXS şi Eventim. A adăugat că orice bilete LA28 oferite spre revânzare înainte de 2027 nu ar trebui considerate verificate.

Atât pentru prevânzarea locală, cât şi pentru Drop 1, cumpărătorii selectaţi vor avea la dispoziţie 48 de ore pentru a achiziţiona bilete, în timp ce orice bilete plasate într-un coş trebuie verificate în termen de 30 de minute. Cumpărătorii pot finaliza mai multe tranzacţii în timpul ferestrei alocate până când ating limita de bilete.

LA28 a declarat că biletele vor fi disponibile pentru toate sporturile olimpice, precum şi pentru ceremonia de deschidere de pe stadionul SoFi din Inglewood şi ceremonia de închidere de la Los Angeles Memorial Coliseum.

Limită de bilete pentru fiecare cumpărător

Fanii selectaţi pentru ferestre de timp pot cumpăra până la 12 bilete pentru evenimentele olimpice, plus până la 12 bilete pentru turneul de fotbal, care nu vor fi luate în considerare pentru limita generală a evenimentelor olimpice. Biletele pentru ceremonii vor fi limitate la 4 per cumpărător şi vor fi luate în considerare pentru un maxim de 12 bilete.

Persoanele înscrise cărora nu li se atribuie o fereastră de timp nici în prevânzarea locală, nici în Drop 1 vor fi înscrise automat în viitoarele extrageri, a precizat LA28. Biletele pentru Jocurile Paralimpice urmează să fie puse în vânzare în 2027.

Pachetele de ospitalitate cu bilete incluse de la furnizorul oficial On Location sunt, de asemenea, aşteptate să fie puse în vânzare în aprilie. Visa va fi metoda oficială de plată pentru achiziţii.