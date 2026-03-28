DCNews Stiri Social Ziua Meselor Școlare. Hrana care unește comunitatea: sute de copii, sprijiniți prin campania Fundației Carmistin
Data publicării: 16:23 28 Mar 2026

Ziua Meselor Școlare. Hrana care unește comunitatea: sute de copii, sprijiniți prin campania Fundației Carmistin
Autor: Crişan Andreescu

Aproape 300 de copii de la Grădinița și Școala Gimnazială „Sf. Maria” din Mizil au beneficiat de o masă caldă în cadrul celei de-a patra ediții a campaniei Ziua Meselor Școlare, organizată de Fundația Carmistin. 

Ediția din acest an are o semnificație specială, marcând extinderea proiectului în județul Prahova, chiar în localitatea în care Grupul Carmistin își începea activitatea, în urmă cu peste două decenii.

Pe lângă hrana caldă, pregătită cu produse din portofoliul La Provincia, copiii au primit ghiozdane, tricouri și alte câteva suprize. Dincolo de sprijinul material, inițiativa își propune să aducă în prim-plan importanța alimentației în dezvoltarea copiilor și rolul comunității în susținerea educației.

Andra Paraschiv, președinte Fundația Carmistin: Ziua Meselor Școlare a devenit mai mult decât o campanie, este un angajament constant față de comunitate. Ne bucurăm să fim aproape de copii și să contribuim, chiar și prin gesturi simple, la starea lor de bine și la un parcurs educațional mai bun. Extindem proiectul de la an la an, pentru că vedem cât de mare este nevoia și cât de important este să acționăm împreună. 

Ziua Meselor Școlare. Hrana care unește comunitatea: sute de copii, sprijiniți prin campania Fundației Carmistin

Prof. Adela Avram, director Școala Gimnazială Sfânta Maria: Vă mulțumim pentru generozitate și pentru exemplul frumos pe care îl oferiți prin inițiativele Fundației Carmistin. Pentru copiii noștri, astfel de momente aduc nu doar confort, ci și bucurie și sentimentul că sunt văzuți și susținuți. Sperăm ca astfel de gesturi să continue și să inspire cât mai mulți oameni și organizații.

Despre Ziua Meselor Școlare

Inițiată în România de Fundația Carmistin, în 2023, campania marchează Ziua Internațională a Meselor Școlare, celebrată anual în luna martie. Proiectul atrage atenția asupra rolului esențial al alimentației în dezvoltarea copiilor și în performanța școlară, ajungând până în prezent la aproximativ 2.000 de beneficiari.

Despre Fundația Carmistin

Fundația Carmistin face parte din Grupul Carmistin, lider național în sectorul avicol și în producția de cereale. Grupul cuprinde peste 50 companii active în producţia de carne de pasăre și ouă, creșterea porcilor, creșterea bovinelor și în producţia de furaje. Prin activitatea sa, fundația susține proiecte sociale, educaționale și umanitare, implicându-se, în ultimii ani, în sute de inițiative dedicate în special copiilor și comunităților locale.

