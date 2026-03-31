Femeie mușcată de un lup de față, lângă un magazin IKEA. Încerca să-l ghideze, fiind dezorientat

O femeie a fost atacată luni de un lup în centrul orașului Hamburg, ceea ce autoritățile spun că este primul incident de acest gen de când prădătorul pe cale de dispariție a fost reintrodus în Germania, în urmă cu aproape trei decenii.

Atacul a avut loc lângă un magazin IKEA din cartierul Altona. Potrivit presei locale, femeia încerca să ghideze animalul - care părea dezorientat și se izbise în mod repetat de un perete de sticlă - afară din zonă, când acesta a mușcat-o în față.

După ce a primit asistență medicală la fața locului, victima a fost transportată la un spital local, unde i s-au aplicat copci înainte de a fi externată. Între timp, lupul a fugit de la locul faptei și a cutreierat orașul până la capturarea sa pe malul lacului Binnenalster. Autoritățile au declarat că cazul este încă în curs de investigare.

„Este primul astfel de caz de când lupii au fost reintroduși în 1998”, a declarat un purtător de cuvânt al Agenției Federale pentru Conservarea Naturii din Germania.

21.500 de lupi în Europa. Numărul lor s-a dublat în ultimul deceniu

Populația nativă de lupi din Germania a fost practic dusă la dispariție în secolul al XIX-lea, dar prădătorii au revenit dramatic după reintroducerea lor la sfârșitul anilor 1990. Peste 200 de haite au fost înregistrate în țară în ultimii ani, ceea ce corespunde unei renașteri mai mari în Europa. Se crede că peste 21.500 de lupi cutreieră continentul în prezent, o creștere de 58% față de populația înregistrată în urmă cu un deceniu.

Lupii sunt de obicei timizi și evită oamenii, ceea ce face ca atacurile să fie extrem de rare. Dar, pe măsură ce haitele lor s-au relocat pe un continent din ce în ce mai urbanizat, carnivorele intră în contact mai intens cu așezările umane. Chiar dacă prădătorii au evitat oamenii până acum, există numeroase rapoarte despre atacuri asupra animalelor și a altor animale.

O victimă a fost poneiul Dolly al președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a fost ucis de un lup gri în Germania în 2022. În urma incidentului, șefa Comisiei a făcut presiuni asupra UE pentru a retrograda statutul de specie protejată al lupilor.

La nivel național, Germania, Franța și Austria au luat, de asemenea, măsuri pentru a relaxa regulile de conservare. Însă Curtea Supremă a UE din Luxemburg a emis hotărâri prin care avertizează țările membre că relaxarea regulilor de vânătoare pentru lupi nu poate veni în detrimentul conservării pe termen lung a carnivorului, arată Politico.