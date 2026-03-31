Milioane de accesări într-o singură zi pe platforma ANAF de licitații: Cele mai accesate categorii de produse

Platforma ANAF de licitații a înregistrat milioane de accesări în prima zi de lansare, cetățenii fiind interesați să achiziționeze diverse bunuri aflate în proprietatea statului.
Platforma digitală „eLicitațiiANAF”, dedicată publicității și vânzării prin mijloace electronice a bunurilor supuse procedurilor de valorificare prin licitație, a înregistrat 14 milioane de accesări în primele 24 de ore de la lansare, au anunțat, marți seară, reprezentanții ANAF.
Prin intermediul acestei platforme, cetățenii își pot achiziționa diverse produse, de la ceasuri de lux, până la mașini și articole vestimentare. Autoritățile au lansat-o pentru valorificarea bunurilor proprietate privată a statului și a bunurilor sechestrate.
Pe primul loc în topul categoriilor accesate în ultimele 24 de ore se află articolele de îmbrăcăminte, încălțăminte, uz casnic și accesorii, cu 64 de licitații, care reprezintă 37.43% din totalul acestora.
Pe locul secund se află obiectele din metale prețioase și materiale semiprețioase, cu 29 de licitații efectuate, reprezentând 16.96% din totalul lor.
Autovehiculele completează acest clasament, cu 28 de licitații, care reprezintă 16.37% din totalul activităților înregistrate.
În continuare, românii au fost interesați de utilaje și echipamente industriale, articole medicale, alcool etilic, băuturi alcoolice și produse energetice, dar și terenurile, spațiile comerciale sau garsonierele au înregistrat o serie importantă de licitații.
Platforma digitală lansată de Ministerul Finanțelor și ANAF a fost dezvoltată în cadrul procesului de modernizare și digitalizare a administrației fiscale și realizată cu finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență (P.N.R.R.).
Platforma include:
Secțiunea „Publicitate bunuri”
Secțiunea „Licitații în derulare”
Pentru achiziționarea bunurilor licitate, platforma eLicitatiiANAF pune la dispoziție următoarele modalități de plată:
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News