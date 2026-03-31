Milioane de accesări într-o singură zi pe platforma ANAF de licitații: Cele mai accesate categorii de produse

Platforma digitală „eLicitațiiANAF”, dedicată publicității și vânzării prin mijloace electronice a bunurilor supuse procedurilor de valorificare prin licitație, a înregistrat 14 milioane de accesări în primele 24 de ore de la lansare, au anunțat, marți seară, reprezentanții ANAF.

Prin intermediul acestei platforme, cetățenii își pot achiziționa diverse produse, de la ceasuri de lux, până la mașini și articole vestimentare. Autoritățile au lansat-o pentru valorificarea bunurilor proprietate privată a statului și a bunurilor sechestrate.

Ce produse au stârnit interesul românilor

Pe primul loc în topul categoriilor accesate în ultimele 24 de ore se află articolele de îmbrăcăminte, încălțăminte, uz casnic și accesorii, cu 64 de licitații, care reprezintă 37.43% din totalul acestora.

Pe locul secund se află obiectele din metale prețioase și materiale semiprețioase, cu 29 de licitații efectuate, reprezentând 16.96% din totalul lor.

Autovehiculele completează acest clasament, cu 28 de licitații, care reprezintă 16.37% din totalul activităților înregistrate.

În continuare, românii au fost interesați de utilaje și echipamente industriale, articole medicale, alcool etilic, băuturi alcoolice și produse energetice, dar și terenurile, spațiile comerciale sau garsonierele au înregistrat o serie importantă de licitații.

Cum funcționează platforma ANAF de licitații

Platforma digitală lansată de Ministerul Finanțelor și ANAF a fost dezvoltată în cadrul procesului de modernizare și digitalizare a administrației fiscale și realizată cu finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență (P.N.R.R.).

Platforma include:

Secțiunea „Publicitate bunuri”

bunurile sunt afișate timp de 30 de zile pentru informarea publicului

se pot solicita vizionări în prezența funcționarilor ANAF

sunt incluse atât bunuri mobile, cât și imobile

Secțiunea „Licitații în derulare”

licitațiile se desfășoară online pe 5, 7 sau 10 zile

participarea la licitație necesită un cont în Spațiul Privat Virtual (SPV)

ofertele sunt actualizate în timp real, iar participanții sunt notificați automat

înscrierea la licitație se face prin plata sau garantarea (blocarea) unei taxe de participare în sumă de 10% din prețul de pornire al licitației

sumele blocate sau taxele de participare sunt returnate în maximum 5 zile persoanelor care nu câștigă licitația

Pentru achiziționarea bunurilor licitate, platforma eLicitatiiANAF pune la dispoziție următoarele modalități de plată:



Plată online prin card bancar – suma se blochează în contul ofertantului pentru taxa de participare sau se virează integral pentru prețul de adjudecare.

Decontare bancară – inclusiv prin internet banking, home banking, mobile banking sau alte metode la distanță; plata este considerată efectuată în momentul debitării contului plătitorului.

Mandat poștal – data poștei este considerată momentul plății; mandatele trimise electronic sunt validate prin sistemul Trezoreriei.

Numărul de licitații online lansate în publicitate pe categorii de bunuri.

