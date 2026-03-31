DCNews Stiri Milioane de accesări într-o singură zi pe platforma ANAF de licitații: Cele mai accesate categorii de produse
Data actualizării: 21:20 31 Mar 2026 | Data publicării: 21:18 31 Mar 2026

Milioane de accesări într-o singură zi pe platforma ANAF de licitații: Cele mai accesate categorii de produse
Autor: Iulia Horovei

platforma online categorii produse anaf licitatie Femeie entuziasmată de ofertele online. Sursa foto: Freepik, rol ilustrativ

Platforma ANAF de licitații a înregistrat milioane de accesări în prima zi de lansare, cetățenii fiind interesați să achiziționeze diverse bunuri aflate în proprietatea statului.

Platforma digitală „eLicitațiiANAF”, dedicată publicității și vânzării prin mijloace electronice a bunurilor supuse procedurilor de valorificare prin licitație, a înregistrat 14 milioane de accesări în primele 24 de ore de la lansare, au anunțat, marți seară, reprezentanții ANAF.

Prin intermediul acestei platforme, cetățenii își pot achiziționa diverse produse, de la ceasuri de lux, până la mașini și articole vestimentare. Autoritățile au lansat-o pentru valorificarea bunurilor proprietate privată a statului și a bunurilor sechestrate.

Ce produse au stârnit interesul românilor

Pe primul loc în topul categoriilor accesate în ultimele 24 de ore se află articolele de îmbrăcăminte, încălțăminte, uz casnic și accesorii, cu 64 de licitații, care reprezintă 37.43% din totalul acestora.

Pe locul secund se află obiectele din metale prețioase și materiale semiprețioase, cu 29 de licitații efectuate, reprezentând 16.96% din totalul lor.

Autovehiculele completează acest clasament, cu 28 de licitații, care reprezintă 16.37% din totalul activităților înregistrate.

În continuare, românii au fost interesați de utilaje și echipamente industriale, articole medicale, alcool etilic, băuturi alcoolice și produse energetice, dar și terenurile, spațiile comerciale sau garsonierele au înregistrat o serie importantă de licitații.

Cum funcționează platforma ANAF de licitații

Platforma digitală lansată de Ministerul Finanțelor și ANAF a fost dezvoltată în cadrul procesului de modernizare și digitalizare a administrației fiscale și realizată cu finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență (P.N.R.R.).

Platforma include:

Secțiunea „Publicitate bunuri”

  • bunurile sunt afișate timp de 30 de zile pentru informarea publicului
  • se pot solicita vizionări în prezența funcționarilor ANAF
  • sunt incluse atât bunuri mobile, cât și imobile

Secțiunea „Licitații în derulare”

  • licitațiile se desfășoară online pe 5, 7 sau 10 zile
  • participarea la licitație necesită un cont în Spațiul Privat Virtual (SPV)
  • ofertele sunt actualizate în timp real, iar participanții sunt notificați automat
  • înscrierea la licitație se face prin plata sau garantarea (blocarea) unei taxe de participare în sumă de 10% din prețul de pornire al licitației
  • sumele blocate sau taxele de participare sunt returnate în maximum 5 zile persoanelor care nu câștigă licitația

Pentru achiziționarea bunurilor licitate, platforma eLicitatiiANAF pune la dispoziție următoarele modalități de plată:

  • Plată online prin card bancar – suma se blochează în contul ofertantului pentru taxa de participare sau se virează integral pentru prețul de adjudecare.
  • Decontare bancară – inclusiv prin internet banking, home banking, mobile banking sau alte metode la distanță; plata este considerată efectuată în momentul debitării contului plătitorului.
  • Mandat poștal – data poștei este considerată momentul plății; mandatele trimise electronic sunt validate prin sistemul Trezoreriei.
  • Numărul de licitații online lansate în publicitate pe categorii de bunuri.

Citește și: O companie mare, obligată să achite 8 milioane de euro după un control ANAF: Ce au descoperit inspectorii

Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Început de primăvară cu ploi abundente, grindină și tornadă. Precedentul creat de ciclonul Deborah în România: la ce să ne așteptăm VIDEO
Publicat acum 24 minute
A murit portarul bulgar Borislav Mihailov, „eroul” de la Cupa Mondială din 1994
Publicat acum 27 minute
O jurnalistă americană, răpită la Bagdad. A fost rănită când i s-a răsturnat mașina
Publicat acum 42 minute
Trump pregătește o bibliotecă prezidenţială spectaculoasă la Miami
Publicat acum 42 minute
„Aceeași Mărie, cu altă pălărie!”, de la 1 aprilie. Laurențiu Urluescu (AFEER) arată ce se schimbă privind Liberalizarea totală a pieței de energie și provocările imediate
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 22 ore si 31 minute
”Familia perfectă” din Constanța s-a destrămat. O angajată a mall-ului a sunat imediat la 119
Publicat acum 8 ore si 48 minute
Marco Rubio, cea mai proastă veste pentru Occident. Bogdan Chirieac: Ar fi finalul NATO. Nu ne așteptam la așa ceva
Publicat acum 2 ore si 20 minute
Deciziile de ultimă oră ale Guvernului, luate în această seară
Publicat acum 13 ore si 27 minute
Mașina lui Mircea Badea, „loc de dormit” pentru găini, pisici și pentru „toată lumea din cartier”
Publicat acum 5 ore si 35 minute
FOTO: Șeful ARR își ținea banii cash în cutii de pantofi, acasă. 350.000 de euro! Sorin Grindeanu, prima reacție
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
