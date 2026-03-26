O companie mare, obligată să achite 8 milioane de euro după un control ANAF: Ce au descoperit inspectorii

Agenția Națională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.), prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești a finalizat o inspecție fiscală la un contribuabil mare, în urma căreia a stabilit obligații fiscale suplimentare reprezentând impozit pe profit de peste 8 milioane de euro.

Ce au descoperit inspectorii ANAF

În cadrul controlului ANAF, s-a constatat că baza impozabilă a fost majorată de la aproximativ 26 milioane de euro la peste 77 milioane de euro, iar impozitul pe profit stabilit de către organul fiscal a fost de trei ori mai mare (12 milioane de euro) decât cel declarat inițial de către societate (aprox. 4 milioane de euro).

Inspecția fiscală a mai vizat tranzacțiile derulate cu persoane afiliate nerezidente fiscal în România, respectiv tratamentul fiscal aplicat unor cheltuieli cu servicii intragrup, precum cele de consultanță, IT, contabilitate, resurse umane, logistică etc., în valoare totală de peste 42 milioane de euro, analizate din perspectiva existenței beneficiului economic real și a necesității acestora, în raport cu profilul funcțional al societății, stabilit conform legislației prețurilor de transfer.

Astfel, în perioada verificată, profitul aferent activității desfășurate de contribuabil a reprezentat aproximativ 5,5% din cifra de afaceri realizată, în contextul unui nivel ridicat al cheltuielilor cu servicii intragrup facturate de persoane afiliate nerezidente, care, raportat la veniturile obținute din relațiile intragrup, a evidențiat un potențial impact de diminuare a bazei impozabile în România.

Din analiza efectuată a rezultat că societatea verificată desfășura activități de procesare în regim lohn (toll manufacturing), fără a deține drepturi de proprietate asupra produselor finite rezultate din activitatea de procesare și fără a avea responsabilități privind aprovizionarea cu materii prime sau negocierea relațiilor contractuale comerciale cu clienți independenți, aceste funcții fiind exercitate de o persoană afiliată din cadrul grupului.

„În acest context, profilul funcțional al contribuabilului a evidențiat asumarea unui nivel limitat de riscuri economice și exercitarea unor funcții operaționale circumscrise activității de procesare.

Pe baza analizei documentației justificative prezentate și a informațiilor disponibile în cadrul inspecției fiscale, organele de control au constatat că, pentru o parte semnificativă a serviciilor intragrup facturate, contribuabilul nu a demonstrat în mod complet:

necesitatea economică a serviciilor raportat la activitatea desfășurată în România;

beneficiul economic concret obținut de societate;

modalitatea de alocare a costurilor pe tipuri de servicii și centre de cost;

delimitarea între serviciile operaționale și costurile aferente acționariatului.

Totodată, analiza a evidențiat că anumite categorii de servicii facturate (precum servicii de logistică, planificare livrări sau conformare fiscal-vamală aferentă relațiilor comerciale externe) nu au putut fi corelate, pe baza documentației prezentate, cu funcțiile efectiv exercitate de contribuabilul verificat”, se arată în comunicatul ANAF.

ANAF ajustează cheltuielile fără documente justificative

Mai mult, s-a constatat că nu toate costurile aferente activității operaționale principale generatoare de venituri au fost reflectate în baza de cost utilizată pentru determinarea remunerației aferente activității de procesare, motiv pentru care echipa de inspecție fiscală a procedat la reîntregirea bazei de cost în sensul creșterii acesteia, urmată de aplicarea marje de profit determinate în conformitate cu principiul valorii de piață.

Dat fiind că societatea verificată nu a putut prezenta documente justificative suficiente pentru individualizarea componentei deductibile aferente serviciilor intragrup analizate, organele de inspecție fiscală au procedat la ajustarea tratamentului fiscal aplicat acestor cheltuieli, în conformitate cu prevederile legislației fiscale și cu principiile privind deductibilitatea cheltuielilor efectuate în scopul desfășurării activității economice.

„A.N.A.F. va continua verificările în domeniul prețurilor de transfer, cu prioritate în situațiile în care nivelul cheltuielilor intragrup nu este susținut de beneficiul economic demonstrabil și de activitatea efectiv desfășurată în România.

Instituția își reafirmă angajamentul de a proteja veniturile bugetare și de a asigura aplicarea corectă și uniformă a legislației fiscale, prin controale țintite asupra zonelor cu risc fiscal ridicat.

A.N.A.F. încurajează contribuabilii să manifeste o abordare proactivă în relația cu organele de inspecție fiscală, prin menținerea unei documentații justificative contemporane, complete și relevante, prezentarea acesteia în mod prompt și colaborarea deschisă cu echipele de control, în vederea clarificării situațiilor fiscale analizate și asigurării unei aplicări corecte a prevederilor legale”, se mai arată în comunicatul ANAF.

Acțiunea de control se înscrie în strategia A.N.A.F. de prevenire și combatere a diminuării nejustificate a bazei impozabile prin tranzacții intragrup.

