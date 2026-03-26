O companie mare, obligată să achite 8 milioane de euro după un control ANAF: Ce au descoperit inspectorii
Data actualizării: 13:40 26 Mar 2026 | Data publicării: 13:10 26 Mar 2026

O companie mare, obligată să achite 8 milioane de euro după un control ANAF: Ce au descoperit inspectorii
Autor: Iulia Horovei

bani lei suma Lei românești. Sursa foto: Pixabay

ANAF a prezentat, joi, cazul unui contribuabil mare care și-a diminuat artificial profiturile prin tranzacții intragrup, majorând impozitul pe profit de trei ori după inspecția fiscală.

Agenția Națională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.), prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești a finalizat o inspecție fiscală la un contribuabil mare, în urma căreia a stabilit obligații fiscale suplimentare reprezentând impozit pe profit de peste 8 milioane de euro.

Ce au descoperit inspectorii ANAF

În cadrul controlului ANAF, s-a constatat că baza impozabilă a fost majorată de la aproximativ 26 milioane de euro la peste 77 milioane de euro, iar impozitul pe profit stabilit de către organul fiscal a fost de trei ori mai mare (12 milioane de euro) decât cel declarat inițial de către societate (aprox. 4 milioane de euro).

Inspecția fiscală a mai vizat tranzacțiile derulate cu persoane afiliate nerezidente fiscal în România, respectiv tratamentul fiscal aplicat unor cheltuieli cu servicii intragrup, precum cele de consultanță, IT, contabilitate, resurse umane, logistică etc., în valoare totală de peste 42 milioane de euro, analizate din perspectiva existenței beneficiului economic real și a necesității acestora, în raport cu profilul funcțional al societății, stabilit conform legislației prețurilor de transfer. 

Astfel, în perioada verificată, profitul aferent activității desfășurate de contribuabil a reprezentat aproximativ 5,5% din cifra de afaceri realizată, în contextul unui nivel ridicat al cheltuielilor cu servicii intragrup facturate de persoane afiliate nerezidente, care, raportat la veniturile obținute din relațiile intragrup, a evidențiat un potențial impact de diminuare a bazei impozabile în România.

Din analiza efectuată a rezultat că societatea verificată desfășura activități de procesare în regim lohn (toll manufacturing), fără a deține drepturi de proprietate asupra produselor finite rezultate din activitatea de procesare și fără a avea responsabilități privind aprovizionarea cu materii prime sau negocierea relațiilor contractuale comerciale cu clienți independenți, aceste funcții fiind exercitate de o persoană afiliată din cadrul grupului.

„În acest context, profilul funcțional al contribuabilului a evidențiat asumarea unui nivel limitat de riscuri economice și exercitarea unor funcții operaționale circumscrise activității de procesare. 

Pe baza analizei documentației justificative prezentate și a informațiilor disponibile în cadrul inspecției fiscale, organele de control au constatat că, pentru o parte semnificativă a serviciilor intragrup facturate, contribuabilul nu a demonstrat în mod complet:

  • necesitatea economică a serviciilor raportat la activitatea desfășurată în România; 
  • beneficiul economic concret obținut de societate; 
  • modalitatea de alocare a costurilor pe tipuri de servicii și centre de cost; 
  • delimitarea între serviciile operaționale și costurile aferente acționariatului. 

Totodată, analiza a evidențiat că anumite categorii de servicii facturate (precum servicii de logistică, planificare livrări sau conformare fiscal-vamală aferentă relațiilor comerciale externe) nu au putut fi corelate, pe baza documentației prezentate, cu funcțiile efectiv exercitate de contribuabilul verificat”, se arată în comunicatul ANAF.

ANAF ajustează cheltuielile fără documente justificative

Mai mult, s-a constatat că nu toate costurile aferente activității operaționale principale generatoare de venituri au fost reflectate în baza de cost utilizată pentru determinarea remunerației aferente activității de procesare, motiv pentru care echipa de inspecție fiscală a procedat la reîntregirea bazei de cost în sensul creșterii acesteia, urmată de aplicarea marje de profit determinate în conformitate cu principiul valorii de piață. 

Dat fiind că societatea verificată nu a putut prezenta documente justificative suficiente pentru individualizarea componentei deductibile aferente serviciilor intragrup analizate, organele de inspecție fiscală au procedat la ajustarea tratamentului fiscal aplicat acestor cheltuieli, în conformitate cu prevederile legislației fiscale și cu principiile privind deductibilitatea cheltuielilor efectuate în scopul desfășurării activității economice.

„A.N.A.F. va continua verificările în domeniul prețurilor de transfer, cu prioritate în situațiile în care nivelul cheltuielilor intragrup nu este susținut de beneficiul economic demonstrabil și de activitatea efectiv desfășurată în România.

Instituția își reafirmă angajamentul de a proteja veniturile bugetare și de a asigura aplicarea corectă și uniformă a legislației fiscale, prin controale țintite asupra zonelor cu risc fiscal ridicat.

A.N.A.F. încurajează contribuabilii să manifeste o abordare proactivă în relația cu organele de inspecție fiscală, prin menținerea unei documentații justificative contemporane, complete și relevante, prezentarea acesteia în mod prompt și colaborarea deschisă cu echipele de control, în vederea clarificării situațiilor fiscale analizate și asigurării unei aplicări corecte a prevederilor legale”, se mai arată în comunicatul ANAF.

Acțiunea de control se înscrie în strategia A.N.A.F. de prevenire și combatere a diminuării nejustificate a bazei impozabile prin tranzacții intragrup.

ANAF demarează controale la benzinării la nivel național

Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
De ce a rămas PSD-ul blocat la 20%. Detaliul pe care doar Dragnea l-a înțeles, subliniat de Năstase. ”Dar l-a și costat” VIDEO
Publicat acum 14 minute
Cine transmite România - Turcia
Publicat acum 24 minute
Adrian Năstase: Primul lucru pe care trebuia să-l facă Guvernul Bolojan și marea greșeală pe care a făcut-o
Publicat acum 52 minute
Țara din UE care majorează prețul motorinei pentru străini
Publicat acum 52 minute
Adrian Năstase: Conflictele din Ucraina și din Iran sunt interconectate. Nu poti fi rezolvate individual
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 19 minute
Petrolier turcesc, atacat cu drone în Marea Neagră
Publicat acum 4 ore si 27 minute
Creșterea vârstei de pensionare, coșmar pentru cei concediați înainte de a ieși le pensie. Adrian Negrescu arată singura lor șansă
Publicat acum 8 ore si 22 minute
Horoscop 26 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 30 minute
Se schimbă radical vremea. A fost emis Cod Galben de vânt puternic, precipitații abundente și ninsori. Harta ANM
Publicat acum 4 ore si 37 minute
Sondaj privind unirea Republicii Moldova cu România: Ce ar vota moldovenii la referendum
 
