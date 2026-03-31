Cazul fetițelor găsite în pădure. Poliţiştii au sesizat Protecţia Copilului, după ce Rebeca și Melisa au dispărut de acasă

Poliţiştii din Târnăveni au sesizat Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Mureş pentru efectuarea de verificări în cazul celor două fetiţe din Târnăveni, de 4 şi 5 ani, găsite de un pădurar după mai bine de 24 de ore de la semnalarea dispariţiei lor, transmite Agerpres.

"Cu privire la cele două minore de 4 respectiv 5 ani, din Târnăveni, dispărute la data de 29 martie a.c. de la domiciliu şi depistate a doua zi, cu sprijinul unui pădurar din cadrul Ocolului Silvic Luduş, într-o zonă împădurită la aproximativ 4 kilometri de localitate, vă informăm următoarele: Poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Târnăveni au sesizat Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, pentru efectuarea de verificări specifice, potrivit competenţelor. De asemenea, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care cele două minore au ajuns în acea zonă, în vederea luării măsurilor care se impun", a anunţat, marţi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Mureş, într-un comunicat de presă.

Rebeca și Melisa, găsite de pădurarul Aurel

Rebeca și Melisa, cele două fetiţe date dispărute din Târnăveni, duminică, au fost găsite în viaţă de un pădurar, Aurel Frandeş, de la Ocolul Silvic Luduş, într-o zonă împădurită, la aproximativ 4 kilometri de localitate, în zona satului Dâmbău, după ce s-au rătăcit şi au petrecut noaptea în frig.

După dispariția copilelor a urmat o adevărată mobilizare de forțe. Pentru găsirea lor au fost emise patru mesaje RO-Alert, au fost mobilizate efective suplimentare formate din poliţişti, pompieri, jandarmi, salvamontişti şi voluntari din comunitatea locală, iar în cadrul operaţiunilor a fost folosit un elicopter, ATV-uri, vehicule şenilate, drone şi câini de urmă. În cele din urmă, totul s-a terminat cu bine. Fetițele erau speriate și plângeau în momentul în care au fost găsite de pădurar, dar erau nevătămate.