Cazul fetițelor găsite în pădure. Poliţiştii au sesizat Protecţia Copilului, după ce Rebeca și Melisa au dispărut de acasă
Data publicării: 18:14 31 Mar 2026

Cazul fetițelor găsite în pădure. Poliţiştii au sesizat Protecţia Copilului, după ce Rebeca și Melisa au dispărut de acasă
Autor: Doinița Manic

imagine cu Rebeca și Melisa, fetitele dispărute în Mureș Poliţiştii au sesizat Protecţia Copilului pentru efectuarea de verificări după dispariția fetițelor. Sursa foto: ISU Mureș

Poliţiştii au sesizat Protecţia Copilului în cazul celor două fetițe din Mureș dispărute de acasă și găsite ulterior într-o pădure.

Poliţiştii din Târnăveni au sesizat Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Mureş pentru efectuarea de verificări în cazul celor două fetiţe din Târnăveni, de 4 şi 5 ani, găsite de un pădurar după mai bine de 24 de ore de la semnalarea dispariţiei lor, transmite Agerpres.

"Cu privire la cele două minore de 4 respectiv 5 ani, din Târnăveni, dispărute la data de 29 martie a.c. de la domiciliu şi depistate a doua zi, cu sprijinul unui pădurar din cadrul Ocolului Silvic Luduş, într-o zonă împădurită la aproximativ 4 kilometri de localitate, vă informăm următoarele: Poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Târnăveni au sesizat Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, pentru efectuarea de verificări specifice, potrivit competenţelor. De asemenea, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care cele două minore au ajuns în acea zonă, în vederea luării măsurilor care se impun", a anunţat, marţi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Mureş, într-un comunicat de presă.

Rebeca și Melisa, găsite de pădurarul Aurel

Rebeca și Melisa, cele două fetiţe date dispărute din Târnăveni, duminică, au fost găsite în viaţă de un pădurar, Aurel Frandeş, de la Ocolul Silvic Luduş, într-o zonă împădurită, la aproximativ 4 kilometri de localitate, în zona satului Dâmbău, după ce s-au rătăcit şi au petrecut noaptea în frig.

După dispariția copilelor a urmat o adevărată mobilizare de forțe. Pentru găsirea lor au fost emise patru mesaje RO-Alert, au fost mobilizate efective suplimentare formate din poliţişti, pompieri, jandarmi, salvamontişti şi voluntari din comunitatea locală, iar în cadrul operaţiunilor a fost folosit un elicopter, ATV-uri, vehicule şenilate, drone şi câini de urmă. În cele din urmă, totul s-a terminat cu bine. Fetițele erau speriate și plângeau în momentul în care au fost găsite de pădurar, dar erau nevătămate.

persoane disparute
mures
padure
padurar
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Două comune din România, scose la lumină de infrastructură. Prețurile au explodat, se mută familii din toată țara
Publicat acum 20 minute
Trei state NATO semnalează activități suspecte cu drone la granița cu Rusia
Publicat acum 34 minute
Femeie mușcată de un lup de față, lângă un magazin IKEA. Încerca să-l ghideze, fiind dezorientat
Publicat acum 34 minute
Tânără moartă după ce a căzut de la etajul 5 în Câmpulung Moldovenesc
Publicat acum 44 minute
Efectele negative ale intervențiilor statului în piața energiei. Daniela Bărăban (ACUE) avertizează: Datorii de miliarde de lei și blocaje în sector
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 19 ore si 27 minute
”Familia perfectă” din Constanța s-a destrămat. O angajată a mall-ului a sunat imediat la 119
Publicat acum 5 ore si 44 minute
Marco Rubio, cea mai proastă veste pentru Occident. Bogdan Chirieac: Ar fi finalul NATO. Nu ne așteptam la așa ceva
Publicat acum 10 ore si 23 minute
Mașina lui Mircea Badea, „loc de dormit” pentru găini, pisici și pentru „toată lumea din cartier”
Publicat acum 10 ore si 47 minute
Teo Trandafir: „L-am sunat pe Mircea Badea. A fost șocul vieții mele. De aceea, astăzi dorm ca vampirii”
Publicat acum 11 ore si 16 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 32: Șeful Pentagonului spune că următoarele zile vor fi decisive
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
