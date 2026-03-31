Bărbat din Galați, cercetat după ce a schingiuit un câine (VIDEO)
Data actualizării: 18:28 31 Mar 2026 | Data publicării: 17:26 31 Mar 2026

Bărbat din Galați, cercetat după ce a schingiuit un câine (VIDEO)
Autor: Iulia Horovei

caine ranit lovit Câine rănit prin violență de către un individ din județul Galați. Sursa foto: IPJ Galați

Un bărbat din județul Galați este cercetat pentru violențe asupra unui animal, fiind plasat sub control judiciar de către autorități.

Un bărbat în vârstă de 34 de ani din comuna Munteni, județul Galați este cercetat după ce a agresat un câine de talie mică.

Individul a lovit animalul „în mod repetat cu un obiect tăietor-înțepător, provocându-i leziuni grave”, se arată într-un comunicat al IPJ Galați.

Sursa video: IPJ Galați

Bărbatul, plasat sub control judiciar

Astfel, polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor Galați au intervenit reținându-l pe bărbat timp de 24 de ore, ca ulterior, acesta să fie plasat sub control judiciar.

Cercetările continuă sub supravegherea unității de parchet competente.

Câinele agresat, sub îngrijiri medicale

Animalul rănit a fost preluat și transportat într-un adăpost specializat, unde beneficiază de îngrijiri medicale. Potrivit reprezentanților unității, acesta se află în prezent în stare bună, în afara oricărui pericol.

Polițiștii reamintesc faptul că actele de cruzime asupra animalelor sunt sancționate dur și încurajează cetățenii să sesizeze de îndată autorităților competente orice situație de acest gen.

