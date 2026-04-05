Obiceiul de Paștele Catolic care a prins putere când comunismul a vrut să-l desființeze. Imagini spectaculoase din Miercurea Ciuc
Data actualizării: 12:09 05 Apr 2026 | Data publicării: 12:06 05 Apr 2026

Obiceiul de Paștele Catolic care a prins putere când comunismul a vrut să-l desființeze. Imagini spectaculoase din Miercurea Ciuc
Autor: Roxana Neagu

paste catolic miercurea ciuc binecuvantarea alimentelor in aer liber Foto realizată de Teutsch Tamás/ publicată de Kelemen Hunor pe Facebook

Kelemen Hunor publică imagini impresionante din Miercurea Ciuc, de Paștele Catolic.

”Tradițiile au o putere specială, care se dezvăluie, cu adevărat, când se încearcă a fi desființate” scrie Kelemen Hunor, liderul UDMR, pe Facebook, publicând imagini spectualoase care arată ce înseamnă Paștele Catolic pentru credincioșii din Miercurea Ciuc - și nu numai. 

Paștele catolic și binecuvântarea primelor mese după Postul Mare

”Rădăcinile binecuvântării alimentelor datează din secolul al VII-lea. Credincioșii binecuvântau primele mese festive după Postul Mare, crezând că binecuvântarea se va extinde la întreaga familie, casă și comunitate.

Acest frumos obicei s-a păstrat și în Miercurea Ciuc, până când dictatura comunistă a vrut să-l desființeze. O vreme, binecuvântarea alimentelor se ținea pe trotuar, pe străzile de lângă biserică” scrie liderul UDMR.

Kelemen Hunor mai subliniază că nu doar că nu au putut desființa tradiția, dar aceasta ”și-a arătat adevărata putere”: ”Când a fost din nou posibil, s-a întors în inima orașului, în piața principală”.

Binecuvântarea alimentelor în aer liber s-a extins: E ca și cum am spune același lucru peste tot

”Și poate cel mai frumos lucru dintre toate: tradiția binecuvântării alimentelor în aer liber a continuat să migreze în Transilvania de-a lungul anilor. În Cluj-Napoca, în fața Bisericii Sfântul Mihail, în Oradea, în fața catedralei, în piața principală din Sevășteni și în alte așezări. E ca și cum am spune același lucru peste tot: sărbătoarea este completă atunci când suntem împreună în ea” continuă liderul UDMR. 

Puterea tradiției vorbește de la sine. Este evidentă în faptul că nu a putut fi ștearsă și, de fapt, comunitățile noastre o redescoperă. Și este evident și în faptul că prietenii noștri români o observă și ei an de an. Să fim mândri de asta. Paște fericit!” conchide președintele UDMR. 

