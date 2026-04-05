Donald Trump, vești proaste despre pilotul salvat din Iran

Pilotul avionului american de vânătoare-bombardament F-15E Strike Eagle, doborât vineri în sud-vestul Iranului, a fost recuperat de forțele americane după o operațiune militară complexă desfășurată pe teritoriul iranian. Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că militarul este „grav rănit”, dar a fost scos din zona de conflict, și a precizat că va susține luni o conferință de presă la Casa Albă pentru a oferi mai multe detalii.

Președintele american a făcut anunțul pe platforma sa Truth Social, unde a explicat că operațiunea de salvare a fost extrem de riscantă.

„Am salvat membrul echipajului/ofițerul avionului F-15, grav rănit și cu adevărat curajos, din inima munților Iranului”, a scris Trump.

Inițial, liderul american a spus că pilotul este doar „rănit”, însă ulterior a precizat că starea acestuia este mai gravă decât s-a crezut la început. În același mesaj, Trump a anunțat că luni, la ora 13:00, va organiza în Biroul Oval o conferință de presă împreună cu oficiali ai armatei pentru a prezenta detalii despre incident și despre intervenția de recuperare.

Avionul american a fost doborât în sud-vestul Iranului

Avionul de luptă F-15E Strike Eagle a fost doborât vineri în sud-vestul Iranului, într-o zonă dificilă, cu relief muntos și zone deșertice întinse. Aeronava avea la bord doi piloți.

Primul membru al echipajului a fost recuperat relativ rapid, în aceeași zi, în cadrul unei misiuni de căutare și salvare desfășurate de armata americană. În cazul celui de-al doilea pilot, operațiunea a fost mai complicată, deoarece militarul s-ar fi aflat într-o zonă izolată.

Potrivit autorităților iraniene, misiunea americană ar fi folosit un aeroport abandonat situat în apropierea orașului Isfahan, în centrul țării, ca punct temporar pentru evacuarea pilotului.

Purtătorul de cuvânt al comandamentului forțelor armate iraniene, Ebrahim Zolfaghari, operațiunea ar fi implicat mai multe aeronave militare americane, inclusiv două elicoptere Sikorsky UH-60 Black Hawk și două avioane de transport Lockheed C-130 Hercules. Oficialul iranian a susținut că aceste aparate ar fi fost „distruse” în timpul operațiunii, însă informațiile nu au fost confirmate de partea americană.

Televiziunea de stat iraniană a difuzat imagini cu resturi de aeronave arse într-o zonă deșertică, unde fragmente metalice erau împrăștiate pe o suprafață largă, iar din unele epave se vedea încă fum ridicându-se. Deocamdată, nu există o confirmare independentă a acestor imagini și nici a pierderilor invocate de autoritățile iraniene.