Trump amenință Iranul: 48 de ore pentru un acord sau „va dezlănțui iadul asupra lor”

Preşedintele american Donald Trump i-a dat sâmbătă Iranului 48 de ore pentru a ajunge la un acord cu Washingtonul sau pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz, republicanul ameninţând că, în caz contrar, Statele Unite vor dezlănţui iadul asupra lor, informează AFP, citată de Agerpres.

"Vă amintiţi când i-am dat Iranului 10 zile fie pentru a ÎNCHEIA O ÎNŢELEGERE, fie pentru a REDESCHIDE STÂMTOAREA ORMUZ? Timpul se scurge - 48 de ore înainte să dezlănţui iadul asupra lor. Slavă Domnului!", a scris preşedintele SUA pe platforma sa Truth Social în acest weekend.

Ultimatumul lui Donald Trump

În data de 26 martie 2026, Donald Trump i-a dat Teheranului un ultimatum de 10 zile pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz, cale maritimă critică pentru economia globală, care a fost blocată de Iran de la începutul războiului.

Ultimatumul a fost stabilit pentru "luni, 6 aprilie, la ora 20:00, ora Washingtonului".

Dacă strâmtoarea nu va fi redeschisă până atunci, preşedintele SUA a ameninţat că va distruge centralele electrice ale Iranului.

