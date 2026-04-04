DCNews Stiri Trump amenință Iranul: 48 de ore pentru un acord sau „va dezlănțui iadul asupra lor”
Data actualizării: 18:29 04 Apr 2026 | Data publicării: 18:18 04 Apr 2026

Trump amenință Iranul: 48 de ore pentru un acord sau „va dezlănțui iadul asupra lor”
Autor: Elena Aurel

Președintele american Donald Trump. In spatele sau este drapelul american Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Donald Trump a amenințat Iranul că Statele Unite vor dezlănțui iadul asupra lor dacă nu vor ajunge la un acord în 48 de ore.

Preşedintele american Donald Trump i-a dat sâmbătă Iranului 48 de ore pentru a ajunge la un acord cu Washingtonul sau pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz, republicanul ameninţând că, în caz contrar, Statele Unite vor dezlănţui iadul asupra lor, informează AFP, citată de Agerpres. 

"Vă amintiţi când i-am dat Iranului 10 zile fie pentru a ÎNCHEIA O ÎNŢELEGERE, fie pentru a REDESCHIDE STÂMTOAREA ORMUZ? Timpul se scurge - 48 de ore înainte să dezlănţui iadul asupra lor. Slavă Domnului!", a scris preşedintele SUA pe platforma sa Truth Social în acest weekend.

Ultimatumul lui Donald Trump

În data de 26 martie 2026, Donald Trump i-a dat Teheranului un ultimatum de 10 zile pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz, cale maritimă critică pentru economia globală, care a fost blocată de Iran de la începutul războiului.

Ultimatumul a fost stabilit pentru "luni, 6 aprilie, la ora 20:00, ora Washingtonului".

Dacă strâmtoarea nu va fi redeschisă până atunci, preşedintele SUA a ameninţat că va distruge centralele electrice ale Iranului. 

