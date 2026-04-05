Zelenski: Rusia ajută Iranul în atacurile asupra Israelului. Ce informații furnizează Moscova

Rusia a furnizat Iranului informații satelitare despre peste 50 de situri energetice israeliene, a declarat președintele Volodimir Zelenski duminică, 5 aprilie. Aceasta e cea mai recentă poziție a Ucrainei dintr-o serie mai largă de afirmații conform cărora Rusia sprijină militar Teheranul, potrivit Kyiv Independent.

„Rusia ajută Iranul să lanseze atacuri. Acestea sunt infrastructuri civile fără niciun scop militar”, a publicat Zelenski pe canalul său de Telegram, duminică, 5 aprilie, reluând afirmațiile pe care le-a dat într-un interviu AP de sâmbătă.

„Acest lucru ne amintește de viața sub bombardamentele rusești din Ucraina, care vizează rețeaua noastră electrică sau sistemele de alimentare cu apă”, a adăugat el.

„Toată experiența acumulată de Rusia în timpul războiului împotriva Ucrainei este transferată Iranului”, a mai declarat Zelenski în comunicat.

Rusia și sprijinul său pentru Iran în război

De la începutul operațiunilor americano-israeliene împotriva Iranului pe 28 februarie, Ucraina a afirmat în repetate rânduri că Rusia împărtășește informații cu Iranul.

Zelenski a declarat pe 23 martie că Ucraina are „dovezi irefutabile” că Rusia furnizează informații Teheranului, citând informații provenite de la serviciile de informații militare ale Ucrainei.

Rusia a recunoscut aceste informații, potrivit Politico, care a relatat pe 20 martie că Moscova s-a oferit să înceteze cooperarea cu Iranul în schimbul opririi partajării de informații de SUA către Kiev.

Informațiile americane sunt extrem de importante pentru armata ucraineană, care le folosește pentru a identifica ținte militare rusești și atacuri cu drone și rachete.

Președintele american Donald Trump a minimalizat, pe 7 martie, ideea că schimbul de informații rusești cu Iranul reprezintă o amenințare pentru SUA, susținând că „nu fac prea multe”.

Colaborare mai veche între Rusia și Iran

Rusia și Iranul au aprofundat cooperarea în ultimii ani, în special de la invazia la scară largă a Ucrainei de către Moscova, Teheranul furnizând drone și alte echipamente militare forțelor armate rusești.

Dronele iraniene Shahed, pe baza cărora Rusia își produce acum propria versiune pe plan intern, sunt deosebit de amenințătoare pentru Ucraina. Rusia lansează zilnic valuri de atacuri cu drone de tip iranian asupra Ucrainei.

Iranul a vizat petrolierele care călătoresc prin Strâmtoarea Ormuz cu drone Shahed, provocând blocarea traficului prin canalul maritim, pe măsură ce companiile de asigurări devin precaute în a oferi acoperire. Scăderea traficului prin strâmtoare, o arteră cheie pentru fluxurile globale de petrol și gaze, a dus la creșterea prețurilor la combustibili la nivel global.