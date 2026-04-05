De la 1 mai, biletele de metrou se scumpesc. Cât va costa un bilet

Începând cu 1 mai, călătoriile cu metroul vor fi mai scumpe. Conducerea Metrorex a propus ca prețul unui bilet să urce de la 5 la 7 lei, iar decizia a fost aprobată recent de Consiliul de Administrație al companiei.

Ministrul Transporturilor a declarat, la Digi 24, că analizează dacă această majorare este sustenabilă pe termen lung. Ultima ajustare a tarifelor a avut loc în ianuarie 2025, când o călătorie a trecut de la 3 lei la 5 lei, iar cartelele cu 10 călătorii s-au scumpit de la 25 la 40 de lei.

Cum se modifică abonamentele Metrorex

Abonamentele de scurtă și lungă durată au fost majorate semnificativ:

Abonamentul pentru 24 de ore a ajuns la 12 lei, față de 8 lei anterior. Cel de 72 de ore a crescut la 35 de lei, de la 20 de lei. Abonamentul săptămânal se ridică acum la 45 de lei, față de 35 de lei. Abonamentul lunar a fost majorat la 100 de lei.

Pe termen mai lung, ajustările sunt și mai vizibile: abonamentul pe 6 luni s-a scumpit de la 400 la 500 de lei, iar cel anual de la 700 la 900 de lei.

Astfel, începând cu 1 mai, fiecare călătorie va fi mai costisitoare. Noua majorare afectează direct cei care folosesc zilnic metroul, dar și pe cei care optează pentru abonamente, ceea ce face ca transportul urban să fie mai scump per total.

