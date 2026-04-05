Alarmă în mediul de business: Dizolvările de firme au crescut cu peste 38% în primele două luni ale anului

Numărul firmelor dizolvate a crescut cu 38,31%, în primele două luni din 2026, până la 11.066, faţă de 8.001 în perioada similară din 2025, conform datelor centralizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).

Cele mai multe dizolvări au fost înregistrate în Bucureşti, respectiv 2.117 de firme (număr în creştere cu 45,1 faţă de ianuarie-februarie 2025) şi în judeţele Cluj (621 de firme, plus 40,50%), Ilfov (523, plus 56,12%), Constanţa (498, plus 61,69%), Timiş (494, plus 44,87%) şi Iaşi (426, plus 39,22%).

La polul opus, cele mai puţine dizolvări de firme au fost consemnate în judeţele Mehedinţi, respectiv 39 (minus 35% faţă de primele două luni din 2025), Ialomiţa (54, plus 45,95%), Călăraşi (64, plus 23,08%), Covasna (65, plus 47,73%), Giurgiu (82, plus 17,14%) şi Teleorman (89, plus 30,88%).

Creşterile cele mai mari ale numărului de dizolvări

Creşterile cele mai semnificative ale numărului de dizolvări s-au înregistrat în judeţele Gorj (plus 78,76%), Galaţi (plus 73,15%), Mureş (plus 72,88%) şi Dolj (plus 71,3%).

Scăderi ale numărului de dizolvări s-au înregistrat doar în judeţele Mehedinţi (minus 35%), Buzău (minus 4,11%) şi Vrancea (minus 2,11%).

Domeniul de activitate cu cele mai multe dizolvări de firme, în primele două luni din 2026, este comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, unde au fost raportate 2.074 de dizolvări la nivel naţional. Faţă de perioada similară din 2025, dizolvările din acest sector au crescut cu 5,23%.

Potrivit sursei citate, activităţile profesionale, ştiinţifice şi tehnice şi , construcţiile sunt alte domenii de activitate unde s-a consemnat un număr mare de dizolvări de firme, respectiv 846 (plus 17,66%) şi 775 (plus 1,44%).

În februarie 2026, au fost înregistrate, conform datelor ONRC, 5.663 dizolvări de firme, cele mai multe în Bucureşti (1.119), Cluj (348), Ilfov (288), Iaşi (246) şi Timiş (246), conform Agerpres.

