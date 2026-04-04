€ 5.0978
|
$ 4.4169
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0978
|
$ 4.4169
 
DCNews Stiri O a doua navă turcească traversează Strâmtoarea Ormuz, în ciuda blocajului Iranului
Data publicării: 11:51 04 Apr 2026

Autor: Iulia Horovei

Navă trecând prin Strâmtoarea Ormuz/ rol ilustrativ. Sursa foto: Agerpres

O a doua navă sub pavilion turcesc a traversat Strâmtoarea Ormuz, calea navigabilă blocată de Iran după declanșarea războiului de către coaliția americano-israeliană.

O a doua navă sub pavilion turcesc a traversat Strâmtoarea Ormuz, blocată de Iran după declanșarea conflictului din Orientul Mijlociu, a declarat, sâmbătă, 4 aprilie, ministrul turc al Transporturilor, Abdulkadir Uraloglu, potrivit Alarabyia.

Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz, o cale navigabilă importantă la nivel mondial, de la începutul atacurilor americano-israeliene asupra Iranului din 28 februarie, crescând tensiunile în Orientul Mijlociu și determinând creșteri ale prețurilor globale la petrol și gaze.

Turcia: Două nave turcești au trecut prin Strâmtoarea Ormuz

Uraloglu a declarat că pe 28 februarie existau 15 nave aparținând armatorilor turci care așteptau să treacă prin strâmtoare.

„Două dintre aceste 15 au făcut traversarea”, a declarat el pentru CNN Turk. „Acest lucru se explică prin inițiativele noastre și, de asemenea, prin faptul că foloseau porturi iraniene sau transportau mărfuri provenind din sau către Iran”.

Uraloglu nu a precizat când a traversat a doua navă strâmtoarea. Prima traversase zona , cu permisiunea Iranului, pe 13 martie.

Cele două nave sunt Rozana și Neraki, potrivit sursei menționate anterior.

Ministrul a declarat că doar nouă dintre navele blocate au cerut permisiunea de a trece prin strâmtoare și că Ministerul Transporturilor și Ministerul de Externe încearcă să le ajute.

„Patru dintre ele nu au solicitat să plece. Două dintre ele sunt nave de generare a energiei electrice și sunt staționate la fața locului. Celelalte două așteaptă ca situația să se calmeze”, a adăugat el.

A crescut numărul navelor care traversează strâmtoarea

Numărul navelor care au traversat Strâmtoarea Ormuz a crescut recent, potrivit unui raport publicat vineri de compania de date Windward, preluat de DPA și citat de Agerpres.

Miercuri, au trecut prin strâmtoare 16 nave, faţă de 11 în ziua precedentă, a treia zi consecutivă de creştere. Totuşi, aceste nave reprezintă foarte puţin comparativ cu traficul anterior declanşării războiului.

Majoritatea navelor care au tranzitat strâmtoarea în ultimele zile au navigat în apropierea coastei iraniene de-a lungul insulei Larak, Iranul practicând o blocadă selectivă, cu permisiuni individuale de trecere.

Trei nave au traversat de asemenea strâmtoarea în apropierea coastei Omanului, evitând coridorul controlat de Iran. Una dintre acestea, un metanier încărcat cu gaze naturale lichefiate (GNL), se află în apropierea portului capitalei omaneze Muscat. Este prima navă cu GNL ce reuşeşte să iasă din Golful Persic de la începutul războiului declanşat pe 28 februarie.

O navă port-container a companiei franceze CMA a ieşit, de asemenea, joi, din Golful Persic, semnalul său de navigaţie indicând un „proprietar francez”.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

strâmtoarea Ormuz
razboi
turcia
nave
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
BANCUL ZILEI: Bulă la pescuit
Publicat acum 44 minute
Horoscop 6 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 8 ore si 39 minute
Primele declarații ale lui Răzvan Lucescu, ajuns de urgență la București
Publicat acum 8 ore si 58 minute
Donald Trump acuză kurzii că au furat din armele trimise trimise protestatarilor iranieni: "Au rămas la ei"
Publicat acum 9 ore si 5 minute
Băsescu vrea raționalizarea carburanților: ”Vă spun ca om care a trăit 12 ani în industria asta”
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 44 minute
Horoscop 6 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 3 minute
BANCUL ZILEI: Bulă la pescuit
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close