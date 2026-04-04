O a doua navă turcească traversează Strâmtoarea Ormuz, în ciuda blocajului Iranului

O a doua navă sub pavilion turcesc a traversat Strâmtoarea Ormuz, blocată de Iran după declanșarea conflictului din Orientul Mijlociu, a declarat, sâmbătă, 4 aprilie, ministrul turc al Transporturilor, Abdulkadir Uraloglu, potrivit Alarabyia.

Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz, o cale navigabilă importantă la nivel mondial, de la începutul atacurilor americano-israeliene asupra Iranului din 28 februarie, crescând tensiunile în Orientul Mijlociu și determinând creșteri ale prețurilor globale la petrol și gaze.

Turcia: Două nave turcești au trecut prin Strâmtoarea Ormuz

Uraloglu a declarat că pe 28 februarie existau 15 nave aparținând armatorilor turci care așteptau să treacă prin strâmtoare.

„Două dintre aceste 15 au făcut traversarea”, a declarat el pentru CNN Turk. „Acest lucru se explică prin inițiativele noastre și, de asemenea, prin faptul că foloseau porturi iraniene sau transportau mărfuri provenind din sau către Iran”.

Uraloglu nu a precizat când a traversat a doua navă strâmtoarea. Prima traversase zona , cu permisiunea Iranului, pe 13 martie.

Cele două nave sunt Rozana și Neraki, potrivit sursei menționate anterior.

Ministrul a declarat că doar nouă dintre navele blocate au cerut permisiunea de a trece prin strâmtoare și că Ministerul Transporturilor și Ministerul de Externe încearcă să le ajute.

„Patru dintre ele nu au solicitat să plece. Două dintre ele sunt nave de generare a energiei electrice și sunt staționate la fața locului. Celelalte două așteaptă ca situația să se calmeze”, a adăugat el.

A crescut numărul navelor care traversează strâmtoarea

Numărul navelor care au traversat Strâmtoarea Ormuz a crescut recent, potrivit unui raport publicat vineri de compania de date Windward, preluat de DPA și citat de Agerpres.

Miercuri, au trecut prin strâmtoare 16 nave, faţă de 11 în ziua precedentă, a treia zi consecutivă de creştere. Totuşi, aceste nave reprezintă foarte puţin comparativ cu traficul anterior declanşării războiului.

Majoritatea navelor care au tranzitat strâmtoarea în ultimele zile au navigat în apropierea coastei iraniene de-a lungul insulei Larak, Iranul practicând o blocadă selectivă, cu permisiuni individuale de trecere.

Trei nave au traversat de asemenea strâmtoarea în apropierea coastei Omanului, evitând coridorul controlat de Iran. Una dintre acestea, un metanier încărcat cu gaze naturale lichefiate (GNL), se află în apropierea portului capitalei omaneze Muscat. Este prima navă cu GNL ce reuşeşte să iasă din Golful Persic de la începutul războiului declanşat pe 28 februarie.

O navă port-container a companiei franceze CMA a ieşit, de asemenea, joi, din Golful Persic, semnalul său de navigaţie indicând un „proprietar francez”.