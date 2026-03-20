Creșterea prețurilor la carburanți: Lista măsurilor luate de alte țări europene

Războiul din Orientul Mijlociu a stârnit îngrijorări privind creşterea preţurilor la nivel mondial, în special din cauza creşterii costului hidrocarburilor ca urmare a închiderii Strâmtorii Ormuz, prin care trece o mare parte din exporturile de petrol şi gaze ale ţările din Golful Persic.

În acest context, mai multe state europene au adoptat măsuri pentru a atenua impactul creşterii preţurilor la carburanţi asupra populaţiei şi economiei, în timp ce organizaţiile internaţionale din sectorul energetic au emis recomandări pentru reducerea consumului de petrol. Agerpres a făcut o listă a tuturor măsurilor adoptate de alte țări europene pentru rezolvarea acestei crize, în timp ce România rămâne încă indecisă dacă să intervină sau nu asupra accizei la carburanți.

Spania: Măsuri de cinci miliarde de euro

Guvernul Spaniei a propus în 20 martie măsuri în valoare de cinci miliarde de euro (5,80 miliarde de dolari), pentru a contracara impactul economic al conflictului din Orientul Mijlociu asupra preţurilor locale la energie, transmite Reuters.

Măsurile, care trebuie aprobate de Parlament, includ reducerea TVA la facturile la energie electrică la 10%, reducerea preţurilor combustibilului cu până la 30 cenţi pe litru şi acordarea unei subvenţii pentru combustibil de 20 cenţi pe litru în sectoarele agricultură şi transporturi, care sunt unele din cele mai expuse la majorarea semnificativă a preţurilor energiei provocată de război.

Italia a redus accizele la combustibili

Guvernul italian a aprobat, în data de 18 martie, o reducere temporară a accizelor la combustibil, în încercarea de a-i ajuta pe cetăţeni să facă faţă preţurilor mai mari la pompă provocate de conflictul din Orientul Mijlociu, transmite Bloomberg.

Prim-ministrul Giorgia Meloni declara atunci că Guvernul său a aprobat reducerea de 0,25 euro pe litru a accizelor la combustibili, o măsură care face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri, luate în regim de urgenţă ca reacţie la creşterea preţurilor la energie.

Măsurile valorează sute de milioane de euro şi vor fi în vigoare doar pentru o perioadă limitată de timp, a precizat vicepremierul Matteo Salvini.

În paralel cu reducerea accizelor, Guvernul italian a cerut şi companiilor petroliere să limiteze preţurile la pompă, cu un plafon de 1,90 euro pentru litrul de motorină. Salvini a arătat că Guvernul ar putea lua în considerare şi impozitarea profiturilor suplimentare realizate de companiile energetice care vând combustibil la un preţ mai mare.

Reducerea temporară a accizelor va diminua taxele pe combustibili cu 0,25 euro pe litru la motorină şi benzină şi cu 0,19 euro pe kilogram pentru gazul petrolier lichefiat. Guvernul de la Roma va introduce, de asemenea, o scutire temporară de taxe pentru sectorul transportului rutier şi una separată pentru industria pescuitului.

Noile măsuri au intrat în vigoare în 19 martie şi vor dura 20 de zile, potrivit anunţului Guvernului de la Roma.

Guvernul german vrea să oblige companiile petroliere să justifice majorările de preţuri

Guvernul german a prezentat săptămâna aceasta Parlamentului un proiect de lege destinat înăspririi controalelor asupra preţurilor combustibililor, solicitând companiilor petroliere suspectate de creşterea exagerată a preţurilor să demonstreze că au acţionat "legal", informează AFP.

Autoritatea pentru Concurenţă din Germania îşi va consolida resursele pentru a "monitoriza şi opri rapid creşterea exagerată a preţurilor în sectorul comerţului angro", a anunţat ministrul Economiei, Katherina Reiche, într-o conferinţă de presă organizată în 17 martie. Preţurile combustibililor la pompă "au crescut mult mai puternic decât media europeană", iar sectorul "nu a oferit o explicaţie deosebit de convingătoare" pentru această creştere, a subliniat Katherina Reiche.

Katherina Reiche a anunţat în 17 martie eliberarea unei părţi din rezervele strategice de combustibili ale Germaniei şi interdicţia ca benzinăriile să majoreze preţurile mai mult de o dată pe zi.

Austria reduce taxa pe combustibil



Coaliţia aflată la guvernare în Austria a anunţat în data 18 martie că va reduce temporar taxa pe benzină şi motorină şi va limita marjele comercianţilor cu amănuntul, pentru a atenua efectul asupra consumatorilor al creşterii preţurilor petrolului în urma războiului din Iran, transmite Reuters.

Austria va returna consumatorilor veniturile fiscale suplimentare obţinute de pe urma preţurilor mai ridicate ale combustibililor prin reducerea taxei pe benzină, începând cu o reducere de cinci eurocenţi pe litru, au anunţat liderii coaliţiei.

Legislaţia pentru implementarea măsurilor trebuie aprobată de Parlament, care ar urma să voteze până la 1 aprilie. Măsurile se vor derula pe parcursul acestui an, a informat Guvernul de la Viena.

"Reducem taxa pe combustibil şi introducem măsuri pentru a limita marjele în ansamblul întregului lanţ valoric. Aceste măsuri specifice vor reduce preţurile la motorină şi benzină cu aproximativ 10 eurocenţi pe litru", a afirmat cancelarul Christian Stocker.

Ce face Franța



Guvernul francez a recunoscut în data de 18 martie că, din cauza deficitului public ridicat, care se preconizează că va rămâne la 5% din Produsul Intern Brut (PIB) în acest an, nu are o marjă de manevră bugetară pentru a contracara creşterea preţurilor la energie prin reduceri de taxe, aşa cum fac alte ţări europene, transmite EFE.

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului francez, care este şi ministru al Energiei, Maud Bregeon, a declarat că o potenţială reducere de taxe nu este luată în considerare.

"Nu avem mijloacele necesare pentru "oricât ar costa", a recunoscut Bregeon.

Ea a spus că ceea ce se întâmplă acum pe piaţa energiei electrice "nu are nicio legătură" cu situaţia din 2022, odată cu invazia rusă a Ucrainei, deoarece pe atunci preţul era determinat în proporţie de 70% de preţul gazelor, din cauza faptului că atunci unele dintre reactoarele nucleare ale Franţei nu au putut funcţiona. În consecinţă, Bregeon şi-a exprimat convingerea că acum, când a fost restabilită funcţionarea reactoarelor nucleare, care asigură 70% din producţia de energie electrică, "suntem mult mai bine protejaţi decât alte ţări din Europa".

Serbia reduce accizele la combustibil

Serbia va reduce accizele la ţiţei cu un nivel cumulat de 60%, pentru a calma piaţa locală şi a compensa efectele conflictului din Orientul Mijlociu, a anunţat în 20 martie preşedintele Aleksandar Vucic, transmite Reuters.

Săptămâna trecută, Serbia a redus accizele la combustibil cu 20% pentru a preveni creşterile de preţuri, iar Vucic a anunţat că Executivul le va reduce cu încă 40%."Vom face asta chiar şi cu preţul pierderii veniturilor statului", a declarat Vucic la o conferinţă de presă în Belgrad.

Din februarie 2022, Belgradul menţine plafonarea preţurilor la motorină şi benzină, Guvernul stabilind săptămânal preţurile. De asemenea, Serbia a decis în 19 martie să prelungească până pe 2 aprilie interdicţia referitoare la exporturile de ţiţei şi produse rafinate, pentru a-şi proteja piaţa locală de penurie şi de creşteri de preţuri provocate de războiul declanşat de SUA şi Israel împotriva Iranului.

Vucic a dat asigurări că Serbia are stocate rezerve ample de motorină, benzină şi gaze naturale şi nu se va raţionaliza combustibilul la benzinării.

Slovacia ar putea percepe preţuri mai mari la combustibil pentru şoferii străini

Slovacia ia în considerare reglementări care să stabilească preţuri mai ridicate la motorină la pompele de combustibil pentru şoferii străini sau limitarea aprovizionării lor cu carburant, a anunţat în 17 martie premierul Robert Fico, în condiţiile în care Guvernul de la Bratislava vrea să descurajeze turismul pentru combustibili, transmite Reuters.

Fico a precizat că reprezentanţi ai rafinăriei Slovnaft, parte a grupului energetic maghiar MOL, au informat Executivul că în unele judeţe din nord, aproape de Polonia, preţurile mai scăzute la motorină pe partea slovacă a graniţei au dus la majorarea achiziţiilor.

Până acum, Slovacia a evitat să ia măsuri, bazându-se pe autoreglarea din partea vânzătorilor, care pot de asemenea limita volumele.

Guvernul de la Bratislava vrea preţuri comparabile cu cele din majoritatea ţărilor vecine, cum ar fi Polonia, şi mai scăzute ca în Austria, a declarat Fico.

AIE recomandă mai multă telemuncă şi evitarea zborurilor cu avionul, pentru reducerea consumului de petrol

În 20 martie, Agenţia Internaţională pentru Energie (AIE) a prezentat 10 măsuri, printre care telemunca, viteze mai mici pe drumuri şi evitarea călătoriilor cu avionul, pentru a reduce presiunea pe care războiul din Orientul Mijlociu o exercită asupra preţurilor şi stocurilor de hidrocarburi, informează AFP.

Autorităţile, întreprinderile şi chiar gospodăriile pot juca un rol în reducerea cererii de hidrocarburi şi, astfel, "atenua impactul economic asupra consumatorilor" al întreruperilor aprovizionării cu petrol legate de războiul din Orientul Mijlociu, explică organizaţia responsabilă de asigurarea securităţii aprovizionării cu energie, într-un raport publicat în 20 martie.

Prima soluţie susceptibilă să diminueze consumul de combustibil şi, prin urmare, consumul de petrol, este telemunca, notează AIE, care sugerează şi reducerea limitelor de viteză pe autostrăzi cu cel puţin 10 kilometri pe oră şi utilizarea crescută a transportului public.

Alte soluţii care ar putea duce la diminuarea consumului de combustibil şi, prin urmare, a consumului de petrol ar fi alternarea traficului în oraşele mari, ceea ce ar trebui să contribuie la reducerea congestiei şi, prin urmare, a consumului de combustibil, utilizarea în comun a maşinilor, evitarea utilizării GPL-ului pentru transport, gătitul cu electricitate, mai degrabă decât cu gaz, ori de câte ori este posibil.

La mijlocul lunii martie, AIE a decis să elibereze aproximativ 400 de milioane de barili de petrol din rezervele sale pentru a atenua creşterea preţurilor declanşată de războiul din Orientul Mijlociu. Aceasta este a şasea eliberare de petrol din rezervele strategice şi, totodată, cea mai mare operaţiune de acest tip realizată vreodată în istoria instituţiei.