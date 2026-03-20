Prețul carburanților, pe masa Guvernului: Ce măsuri pregătește Executivul. Ilie Bolojan, anunț de ultimă oră

„Am discutat astăzi cu domnii miniștri Alexandru Nazare și Bogdan Ivan, cu reprezentanți ai Ministerului Economiei, ai ANAF, ai Consiliului Concurenței și ai ANAP, despre situația pieței carburanților din România, în contextul extrem de complicat al conflictului din Orientul Mijlociu”, a anunțat, vineri, premierul Ilie Bolojan.

Guvernul va definitiva măsurile săptămâna viitoare

Prim-ministrul a mai spus că echipele tehnice lucrează la o serie de măsuri menite să tempereze creșterile prețului la carburanți, acestea urmând să fie prezentate săptămâna viitoare.

„Pe piețele internaționale avem o creștere a prețurilor la combustibil între 40 și 60%, ca efect al blocării aprovizionării, situație care afectează toate țările, inclusiv România. Am analizat, cu datele pe masă, atât situația aprovizionării, evoluția prețurilor și estimarea dinamicii lor în următoarele zile, cât și posibile soluții de temperare a scumpirii carburanților. Verificăm cum se formează prețurile, pentru evitarea creșterilor speculative. Echipele tehnice vor lucra și la sfârșitul acestei săptămâni. La începutul săptămânii viitoare vom avea o nouă întâlnire pentru definitivarea acestor soluții”, a mai transmis premierul.

Plafonarea prețului și scăderea accizelor nu s-ar afla pe lista Guvernului

Ilie Bolojan a mai punctat că o plafonare a prețului ar duce la penurie, în timp ce o scădere a accizelor este condiționată de obiectivul României de a reduce deficitul bugetar, neexistând o garanție că prețul la pompă ar scădea în condițiile luării unei astfel de decizii.

„Pericolele între care trebuie să acționăm sunt multiple, în condițiile în care nu putem controla prețul la care țițeiul intră pe piață, iar lanțurile de aprovizionare sunt perturbate. O încercare de bruscare a pieței, printr-o plafonare arbitrară a prețurilor, poate conduce la penurie. Pe de altă parte, o scădere a accizelor trebuie să garanteze o reducere de prețuri și să fie suportabilă de bugetul votat astăzi pentru 2026, în condițiile reducerii deficitului. Și de această dată refuz să vând soluții populiste, care să creeze aparența unui ajutor, în spatele căruia să apară noi dezechilibre și costuri. Oricare vor fi soluțiile pe care le vom adopta, ele trebuie gândite până în cele mai mici detalii, astfel încât să producă beneficiile maxime posibile, cu efecte adverse minime. La asta lucrăm și asta vom livra”, a mai scris premierul, într-o postare pe Facebook.

Citește și: EXCLUSIV Prețurile la benzină și motorină au explodat. Ce s-a întâmplat, de fapt. Nu e vorba de război

