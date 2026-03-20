Prețul carburanților, pe masa Guvernului: Ce măsuri pregătește Executivul. Ilie Bolojan, anunț de ultimă oră
Data actualizării: 18:51 20 Mar 2026 | Data publicării: 17:43 20 Mar 2026

Prețul carburanților, pe masa Guvernului: Ce măsuri pregătește Executivul. Ilie Bolojan, anunț de ultimă oră
Autor: Iulia Horovei

carburant pompa combustibil Carburant. Sursa foto: Agerpres

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că a discutat cu miniștrii Economiei și Finanțelor, cu reprezentanții ANAF, ANAP și ai Consiliului Concurenței pentru definitivarea unor măsuri menite să tempereze valul de scumpiri al carburanților.

„Am discutat astăzi cu domnii miniștri Alexandru Nazare și Bogdan Ivan, cu reprezentanți ai Ministerului Economiei, ai ANAF, ai Consiliului Concurenței și ai ANAP, despre situația pieței carburanților din România, în contextul extrem de complicat al conflictului din Orientul Mijlociu”, a anunțat, vineri, premierul Ilie Bolojan.

Guvernul va definitiva măsurile săptămâna viitoare

Prim-ministrul a mai spus că echipele tehnice lucrează la o serie de măsuri menite să tempereze creșterile prețului la carburanți, acestea urmând să fie prezentate săptămâna viitoare.

„Pe piețele internaționale avem o creștere a prețurilor la combustibil între 40 și 60%, ca efect al blocării aprovizionării, situație care afectează toate țările, inclusiv România. Am analizat, cu datele pe masă, atât situația aprovizionării, evoluția prețurilor și estimarea dinamicii lor în următoarele zile, cât și posibile soluții de temperare a scumpirii carburanților. Verificăm cum se formează prețurile, pentru evitarea creșterilor speculative. Echipele tehnice vor lucra și la sfârșitul acestei săptămâni. La începutul săptămânii viitoare vom avea o nouă întâlnire pentru definitivarea acestor soluții”, a mai transmis premierul.

Plafonarea prețului și scăderea accizelor nu s-ar afla pe lista Guvernului

Ilie Bolojan a mai punctat că o plafonare a prețului ar duce la penurie, în timp ce o scădere a accizelor este condiționată de obiectivul României de a reduce deficitul bugetar, neexistând o garanție că prețul la pompă ar scădea în condițiile luării unei astfel de decizii.

„Pericolele între care trebuie să acționăm sunt multiple, în condițiile în care nu putem controla prețul la care țițeiul intră pe piață, iar lanțurile de aprovizionare sunt perturbate. O încercare de bruscare a pieței, printr-o plafonare arbitrară a prețurilor, poate conduce la penurie. Pe de altă parte, o scădere a accizelor trebuie să garanteze o reducere de prețuri și să fie suportabilă de bugetul votat astăzi pentru 2026, în condițiile reducerii deficitului. Și de această dată refuz să vând soluții populiste, care să creeze aparența unui ajutor, în spatele căruia să apară noi dezechilibre și costuri. Oricare vor fi soluțiile pe care le vom adopta, ele trebuie gândite până în cele mai mici detalii, astfel încât să producă beneficiile maxime posibile, cu efecte adverse minime. La asta lucrăm și asta vom livra”, a mai scris premierul, într-o postare pe Facebook.

Citește și: EXCLUSIV Prețurile la benzină și motorină au explodat. Ce s-a întâmplat, de fapt. Nu e vorba de război
 

Cele mai noi știri
Publicat acum 9 minute
Criza carburanților: Autoritățile, în dezacord privind posibilele soluții. Situația în care benzina și motorina s-ar putea vinde pe cartelă
Publicat acum 29 minute
FNGCIMM, soluție la blocajele din finanțările europene. Cătălin Leonte: „Toată lumea are de câștigat”
Publicat acum 39 minute
Prințesa moștenitoare a Norvegiei rupe tăcerea despre legătura sa cu Jeffrey Epstein: "Am fost manipulată și înșelată"
Publicat acum 1 ora si 46 minute
Un iranian și o femeie au încercat să intre într-o bază cu submarine nucleare în Scoția. Au fost arestați
Publicat acum 2 ore si 9 minute
Mirel Rădoi sparge gheața la FCSB: Câștigă la limită cu UTA Arad pe Arena Națională
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 7 ore si 34 minute
Actorul Chuck Norris a murit
Publicat acum 12 ore si 50 minute
Cine l-a presat, de fapt, pe Donald Trump să atace Iranul. Col. (r) Tudor Păcuraru, informații mai puțin cunoscute despre războiul din Orientul Mijlociu / video
Publicat acum 15 ore si 9 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 21: Iranul îi avertizează pe inamici că nu vor fi în siguranţă nici în vacanţe / SUA pot neutraliza insula Kharg "în orice moment", susține Casa Albă
Publicat acum 16 ore si 40 minute
Mai rămâne Ilie Bolojan premier al României? Nicușor Dan face, noaptea, de la Bruxelles, pentru prima oară un pas în spate: Vom mai vedea
Publicat acum 16 ore si 2 minute
Horoscop 20 martie 2026. Soarele intră în Berbec. Previziuni toate zodiile
 
realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
