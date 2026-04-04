Patru aeroporturi din Italia impun restricții la combustibil pentru zborurile comerciale

€ 5.0978
|
$ 4.4169
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0978
|
$ 4.4169
 
Data actualizării: 20:38 04 Apr 2026 | Data publicării: 20:37 04 Apr 2026

Autor: Elena Aurel

avion avioane aeroport Avioane. Sursa foto: Agerpres

Mai multe aeroporturi din Italia vor impune restricții la alimentarea cu combustibil pentru zborurile comerciale până în data de 9 aprilie.

Patru aeroporturi din nordul Italiei - Milano Linate, Veneţia Marco Polo, Bologna şi Treviso - vor implementa restricţii privind aprovizionarea cu combustibil pentru zborurile comerciale până pe 9 aprilie, din cauza "disponibilităţii limitate" de combustibil din partea operatorului Air BP Italia, informează sâmbătă EFE, citată de Agerpres. 

Este afectată în mod specific aprovizionarea cu Jet A1, un combustibil de tip kerosen utilizat în aviaţia civilă şi de aeronavele care operează pe aeroporturi comerciale şi baze aeriene.

Situaţia a fost anunţată în urma emiterii mai multor notificări oficiale către navigatori (NOTAM), care avertizează companiile aeriene că realimentarea pentru operatorii legaţi contractual de Air BP Italia este supusă unor limitări.

VEZI ȘI: Bolojan, semnal de alarmă în contextul crizei combustibililor: Toate țările vor fi afectate, iar România nu poate fi o excepție

Limitări pentru operatorii comerciali

Pentru a garanta funcţionarea serviciilor esenţiale, a fost stabilită o ordine de prioritate pentru aprovizionarea cu combustibil, acordându-se întâietate zborurilor cu ambulanţă aeriană, curselor oficiale (de stat - n.r.) şi rutelor pe distanţe lungi cu o durată mai mare de trei ore. Pentru toţi ceilalţi operatori comerciali, aeroporturile Veneţia, Treviso şi Bologna au stabilit o limită maximă de combustibil de 2.000 de litri per aeronavă.

În cazul Aeroportului Marco Polo din Veneţia, avizul tehnic îndeamnă piloţii să "calculeze suficient combustibil de la aeroportul anterior pentru segmentele de zbor ulterioare".

Un avion comercial mediu, precum Airbus A320 sau Boeing 737, consumă în medie între 2.000 şi 3.000 de litri de combustibil pe oră.

Air BP Italia - o filială a gigantului energetic britanic BP - nu a specificat cauzele exacte ale acestor limitări ale lanţului de aprovizionare în nordul ţării, deşi surse din industrie consultate de presa locală au semnalat existenţa unor probleme logistice. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

italia
avioane
combustibil
restrictii
kerosen
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
x close