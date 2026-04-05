Donald Trump acuză kurzii că au furat din armele trimise protestatarilor iranieni: "Au rămas la ei"
Data actualizării: 08:18 06 Apr 2026 | Data publicării: 23:16 05 Apr 2026

Donald Trump acuză kurzii că au furat din armele trimise protestatarilor iranieni: "Au rămas la ei"
Autor: Bogdan Bolojan

militari pe front Foto: Unsplash

Președintele american Donald Trump a confirmat duminică faptul că Statele Unite au trimis arme protestatarilor implicați în manifestațiile antiguvernamentale din Iran, izbucnite în ianuarie.

Declarația a fost făcută într-un interviu acordat postului Fox News și a fost relatată de agenția EFE.

Trump a explicat că armamentul a ajuns la protestatari prin intermediul kurzilor. „Le-am trimis multe arme. Le-am trimis prin intermediul kurzilor. Și cred că (armele) au rămas la kurzi”, a spus liderul de la Casa Albă.

Este pentru prima dată când președintele american recunoaște public sprijinul militar acordat protestatarilor iranieni. În lunile anterioare, Trump a condamnat în repetate rânduri reprimarea violentă a demonstrațiilor de către autoritățile de la Teheran.

Potrivit cotidianului The Washington Post, Trump ar fi cerut kurzilor, o minoritate care se opune guvernului iranian, să se alăture Statelor Unite și Israelului într-un efort de a provoca o schimbare de regim la Teheran. „Ne-a spus că kurzii trebuie să-și aleagă tabăra în această luptă: fie cu SUA și Israel, fie cu Iranul”, a declarat pentru publicație un oficial citat sub protecția anonimatului.

Protestele din Iran

Valul de proteste din Iran a izbucnit în decembrie și a continuat în ianuarie, pe fondul crizei economice severe care afectează țara. Demonstrațiile au degenerat în confruntări violente, iar autoritățile iraniene au intervenit pentru a le reprima.

Bilanțul oficial indică 3.117 morți, atât în rândul protestatarilor, cât și al membrilor forțelor de ordine. Mai multe organizații neguvernamentale susțin însă că numărul victimelor ar putea fi mult mai mare și că zeci de mii de manifestanți au fost arestați.

În pofida acestor evenimente, regimul ayatollahilor a rămas la putere. În acest context, Statele Unite și Israel au lansat, la 28 februarie, o campanie de bombardamente asupra Iranului.

Atacurile aeriene au lovit inclusiv structuri ale conducerii politice și militare iraniene. Cu toate acestea, regimul de la Teheran continuă să răspundă prin atacuri cu drone și rachete îndreptate împotriva Israelului și a intereselor americane din regiune. Deocamdată, autoritățile iraniene nu dau semne că ar pierde controlul asupra puterii, în ciuda presiunii militare exercitate de Washington și aliații săi.

iran
trump
sua
kurzi
Cele mai noi știri
Publicat acum 21 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 38: Iranul promite represalii "devastatoare" / Doi oameni au murit în Haifa, Israel, după ce s-a prăbușit un bloc
Publicat acum 22 minute
Costel Fotea: Consiliul Județean Galați susține performanța școlară
Publicat acum 41 minute
BANCUL ZILEI: Bulă la pescuit
Publicat acum 1 ora si 22 minute
Horoscop 6 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 9 ore si 17 minute
Primele declarații ale lui Răzvan Lucescu, ajuns de urgență la București
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 22 minute
Horoscop 6 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 41 minute
BANCUL ZILEI: Bulă la pescuit
Publicat acum 21 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 38: Iranul promite represalii "devastatoare" / Doi oameni au murit în Haifa, Israel, după ce s-a prăbușit un bloc
Publicat acum 22 minute
Costel Fotea: Consiliul Județean Galați susține performanța școlară
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close