Donald Trump acuză kurzii că au furat din armele trimise protestatarilor iranieni: "Au rămas la ei"

Declarația a fost făcută într-un interviu acordat postului Fox News și a fost relatată de agenția EFE.

Trump a explicat că armamentul a ajuns la protestatari prin intermediul kurzilor. „Le-am trimis multe arme. Le-am trimis prin intermediul kurzilor. Și cred că (armele) au rămas la kurzi”, a spus liderul de la Casa Albă.

Este pentru prima dată când președintele american recunoaște public sprijinul militar acordat protestatarilor iranieni. În lunile anterioare, Trump a condamnat în repetate rânduri reprimarea violentă a demonstrațiilor de către autoritățile de la Teheran.

Potrivit cotidianului The Washington Post, Trump ar fi cerut kurzilor, o minoritate care se opune guvernului iranian, să se alăture Statelor Unite și Israelului într-un efort de a provoca o schimbare de regim la Teheran. „Ne-a spus că kurzii trebuie să-și aleagă tabăra în această luptă: fie cu SUA și Israel, fie cu Iranul”, a declarat pentru publicație un oficial citat sub protecția anonimatului.

Protestele din Iran

Valul de proteste din Iran a izbucnit în decembrie și a continuat în ianuarie, pe fondul crizei economice severe care afectează țara. Demonstrațiile au degenerat în confruntări violente, iar autoritățile iraniene au intervenit pentru a le reprima.

Bilanțul oficial indică 3.117 morți, atât în rândul protestatarilor, cât și al membrilor forțelor de ordine. Mai multe organizații neguvernamentale susțin însă că numărul victimelor ar putea fi mult mai mare și că zeci de mii de manifestanți au fost arestați.

În pofida acestor evenimente, regimul ayatollahilor a rămas la putere. În acest context, Statele Unite și Israel au lansat, la 28 februarie, o campanie de bombardamente asupra Iranului.

Atacurile aeriene au lovit inclusiv structuri ale conducerii politice și militare iraniene. Cu toate acestea, regimul de la Teheran continuă să răspundă prin atacuri cu drone și rachete îndreptate împotriva Israelului și a intereselor americane din regiune. Deocamdată, autoritățile iraniene nu dau semne că ar pierde controlul asupra puterii, în ciuda presiunii militare exercitate de Washington și aliații săi.