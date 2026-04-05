Tragedie la o vânătoare de ouă de Paște din Germania. Un copac s-a prăbușit peste un grup de copii și adolescenți

Trei persoane, printre care un bebeluș de doar zece luni, au murit, iar o altă tânără a fost rănită grav.

Accidentul s-a produs duminică dimineață, în apropierea localității Satrupholm, la circa 15 kilometri de orașul Flensburg. Aproximativ 50 de persoane participau la o activitate tradițională de Paște, căutarea ouălor ascunse în pădure. Un copac de aproximativ 30 de metri s-a prăbușit brusc peste grup.

Potrivit poliției, copacul a căzut din cauza rafalelor puternice de vânt care au afectat zona în acea zi. Serviciul meteorologic german emisese deja avertizări de vânt puternic, cu rafale ce puteau atinge chiar și 80 km/h.

În momentul prăbușirii, patru persoane au fost prinse sub trunchiul copacului.

O mamă, copilul ei și o adolescentă printre victime

Intervenția echipajelor de salvare a fost rapidă, însă pentru trei dintre victime nu s-a mai putut face nimic.

O tânără de 21 de ani și o adolescentă de 16 ani au murit la fața locului. Fiica femeii, un bebeluș de doar 10 luni, a fost transportată de urgență la spital, dar medicii nu au reușit să o salveze.

O altă tânără, în vârstă de 18 ani, a fost rănită grav și a fost transportată cu elicopterul la spital pentru tratament. Alte persoane aflate în zonă au suferit răni ușoare sau au primit îngrijiri pentru șoc.

Participanții la activitate proveneau în mare parte de la un centru rezidențial finanțat de stat, destinat mamelor tinere, femeilor însărcinate și copiilor care au nevoie de sprijin social. Aproximativ 50 de persoane, însoțite de îngrijitori, se aflau în pădure pentru a participa la activitatea festivă de Paște.

După tragedie, autoritățile au trimis la fața locului consilieri specializați în sprijin psihologic pentru a-i ajuta pe martori și pe membrii comunității afectați de eveniment.

Ancheta continuă

Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei. Anchetatorii verifică inclusiv dacă arborele avea defecte structurale sau dacă exista vreun risc vizibil înainte de prăbușire.

Oficialii regionali din Schleswig-Holstein au transmis un mesaj de condoleanțe familiilor victimelor, declarând că sunt „profund zguduiți” de accidentul produs în timpul unei activități care trebuia să fie o sărbătoare pentru copii și familii.