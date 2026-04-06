€ 5.0978
|
$ 4.4169
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0978
|
$ 4.4169
 
DCNews Stiri Rusia lovește din nou Odesa: Trei persoane ucise, inclusiv un copil
Data actualizării: 10:02 06 Apr 2026 | Data publicării: 09:23 06 Apr 2026

Rusia lovește din nou Odesa: Trei persoane ucise, inclusiv un copil
Autor: Tiberiu Vasile

Rusia, atac devastator cu zeci de drone în Odesa: Un mort şi doi răniţi lângă granița cu România Foto cu rol ilustrativ: Agerpres

Un atac rusesc lansat în cursul nopții asupra orașului Odesa, din sudul Ucrainei, s-a soldat cu cel puțin trei morți, printre care și un copil, potrivit autorităților locale.

Cel puţin trei persoane, inclusiv un copil, au fost ucise într-un atac rus asupra Odesei, în sudul Ucrainei, a anunţat luni şeful administraţiei militare a oraşului, Serghii Lîsak, transmite AFP.

"În urma atacului inamic efectuat în cursul nopţii, deplângem din păcate trei morţi, inclusiv un copil", a scris Lîsak pe Telegram.

El a adăugat că atacul, care a lovit clădiri rezidenţiale, a provocat de asemenea rănirea a două persoane, dintre care două grav.

Oraş cu un milion de locuitori

Odesa, oraş cu un milion de locuitori şi port important la Marea Neagră, prin care trec majoritatea exporturilor ucrainene, este vizat în mod regulat de Moscova.

De partea rusă, guvernatorul regiunii Krasnodar (sudul Ucrainei), Veniamin Kondratiev, a raportat "atacuri masive cu drone" din partea Ucrainei, care au rănit cel puţin opt persoane şi au avariat clădiri de apartamente şi case, începând de duminică dimineaţă.

Potrivit Ministerului rus al Apărării, citat de agenţia de presă Tass, apărarea aeriană a doborât 50 de drone ucrainene deasupra Rusiei în noaptea de duminică spre luni, conform Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

razboi
rusia
ucraina
odesa
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
x close