€ 5.0961
|
$ 4.3532
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0961
|
$ 4.3532
 
DCNews Stiri Boala extrem de contagioasă care se răspândește masiv în UK. ”Trebuie doar să fii atins de cineva”
Data publicării: 23:04 21 Ian 2026

Boala extrem de contagioasă care se răspândește masiv în UK. ”Trebuie doar să fii atins de cineva”
Autor: Irina Constantin

medic crema foto pexels

O boală din perioada victoriană a crescut semnificativ în Marea Britanie.

Școlile și căminele de bătrâni ar putea fi în curând asediate de o boală victoriană extrem de contagioasă, au avertizat oamenii de știință din Marea Britanie. Experții în sănătate publică se tem că ar putea exista o „creștere substanțială” a focarelor acestei afecțiuni, care poate provoca mâncărimi în exces. 

Scabia, cauzată de acarieni microscopici care se îngroapă în piele, se răspândește ușor dacă oamenii sunt în contact apropiat. Dacă nu este tratată corespunzător, scabia poate persista luni sau chiar ani, deoarece acarienii se reproduc în piele, în timp ce parazitul și ouăle sale pot trăi și în cearșafuri și prosoape, notează The Sun

”Trebuie doar să fii atins de cineva”

Cele mai recente cifre de la Centrul de Cercetare și Supraveghere al Colegiului Regal al Medicilor Generaliști arată că numărul de consultații pentru scabie este dublu față de media națională pe cinci ani.

Numai în ultima săptămână, medicii de familie au înregistrat puțin sub 900 de cazuri în Anglia - cu aproape 20% mai mare decât cifra înregistrată în aceeași săptămână a anului trecut.

”Oricine poate face scabie, de aceea este atât de contagioasă. Trebuie doar să fii atins de cineva” explică Jo Middleton, cercetător senior în sănătate publică la Universitatea de Sussex. 

Unul dintre motivele pentru care școlile sunt atât de vulnerabile este acela că poate dura cel puțin patru săptămâni până când apar semne ale afecțiunii, dar poți fi contagios chiar și după două săptămâni, subliniază medicul. 

Persoanele cu un sistem imunitar mai slab pot fi vulnerabile la scabie crustoasă, o formă mai severă a bolii, care implică mai mulți acarieni.

Cum se manifestă scabia

Simptomele încep de obicei la trei până la șase săptămâni după infecție. Diagnosticarea poate fi dificilă, deoarece erupția roșie caracteristică, care apare de obicei în pliurile cutanate din interiorul cotului, genunchiului, feselor și între degetele de la mâini și de la picioare, poate apărea în luni de zile.

Toți cei de acasă trebuie tratați în același timp, chiar dacă nu prezintă simptome.

Însă dovezile tot mai numeroase sugerează că scabia a dezvoltat rezistență la medicament, făcând crema aproape inutilă.

O analiză din 2024 publicată în Journal of Clinical Medicine a concluzionat că „scabia rezistentă la permetrin este o amenințare tot mai mare”.

Ivermectina, un tratament antiparazitar pe bază de tablete orale care încă funcționează, a fost aprobată ca tratament pentru scabie de către NHS în 2023. Însă, deși este mai ușor de utilizat, unii nu o consideră mai eficientă și este scumpă.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

marea britanie
scabie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
”Călcâiul lui Ahile” al Groenlandei, descoperit de cercetători. Planurile lui Trump în Arctica ar putea fi date peste cap
Publicat acum 12 minute
Mijlocașul italian Edoardo Bove, victimă a unui stop cardiac pe teren, va juca din nou. Cu ce echipă a semnat
Publicat acum 18 minute
DNA, lăsată fără "muniție" în lupta împotriva corupției. Voineag: Prea puține sesizări de la instituțiile de control
Publicat acum 36 minute
Boala extrem de contagioasă care se răspândește masiv în UK. ”Trebuie doar să fii atins de cineva”
Publicat acum 1 ora si 17 minute
De ce a fost suspendată platforma E-Bloc de BNR. Ce se întâmplă cu sumele deja achitate de proprietari
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 20 Ian 2026
Starea lui Daniel Băluță s-a agravat, după intoxicația cu mercur și arsenic: Din păcate, este adevărat
Publicat pe 20 Ian 2026
Dacă deții o carte de identitate nouă, „un buletin cu CIP”, pregătește-te! Iată de ce surpriză ai parte!
Publicat pe 19 Ian 2026
Ședință PNL la Vila Lac: Cine l-a făcut pe Rareș Bogdan să iasă din umbră. ”M-au expus și m-au lăsat de izbeliște. Nu mai e cazul să tac”
Publicat pe 20 Ian 2026
Donald Trump publică harta care enervează pe toată lumea / foto în articol
Publicat pe 19 Ian 2026
Cătălin Măruță și-a găsit loc de muncă. Mihai Morar l-a dat de gol
 
bogdan chirieac romania tace adanc in fata ostilitatii ucrainei Bogdan Chirieac: România tace adânc în fața ostilității Ucrainei

de Bogdan Chirieac

chirieac romania liniara fara solutii un cosmar al tarii noastre este pe cale sa devina realitate Chirieac: România, liniară, fără soluții. Un coșmar pentru țara noastră este pe cale să devină realitate

de Bogdan Chirieac

minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close