Boala extrem de contagioasă care se răspândește masiv în UK. ”Trebuie doar să fii atins de cineva”

Școlile și căminele de bătrâni ar putea fi în curând asediate de o boală victoriană extrem de contagioasă, au avertizat oamenii de știință din Marea Britanie. Experții în sănătate publică se tem că ar putea exista o „creștere substanțială” a focarelor acestei afecțiuni, care poate provoca mâncărimi în exces.

Scabia, cauzată de acarieni microscopici care se îngroapă în piele, se răspândește ușor dacă oamenii sunt în contact apropiat. Dacă nu este tratată corespunzător, scabia poate persista luni sau chiar ani, deoarece acarienii se reproduc în piele, în timp ce parazitul și ouăle sale pot trăi și în cearșafuri și prosoape, notează The Sun.

”Trebuie doar să fii atins de cineva”

Cele mai recente cifre de la Centrul de Cercetare și Supraveghere al Colegiului Regal al Medicilor Generaliști arată că numărul de consultații pentru scabie este dublu față de media națională pe cinci ani.

Numai în ultima săptămână, medicii de familie au înregistrat puțin sub 900 de cazuri în Anglia - cu aproape 20% mai mare decât cifra înregistrată în aceeași săptămână a anului trecut.

”Oricine poate face scabie, de aceea este atât de contagioasă. Trebuie doar să fii atins de cineva” explică Jo Middleton, cercetător senior în sănătate publică la Universitatea de Sussex.

Unul dintre motivele pentru care școlile sunt atât de vulnerabile este acela că poate dura cel puțin patru săptămâni până când apar semne ale afecțiunii, dar poți fi contagios chiar și după două săptămâni, subliniază medicul.

Persoanele cu un sistem imunitar mai slab pot fi vulnerabile la scabie crustoasă, o formă mai severă a bolii, care implică mai mulți acarieni.

Cum se manifestă scabia

Simptomele încep de obicei la trei până la șase săptămâni după infecție. Diagnosticarea poate fi dificilă, deoarece erupția roșie caracteristică, care apare de obicei în pliurile cutanate din interiorul cotului, genunchiului, feselor și între degetele de la mâini și de la picioare, poate apărea în luni de zile.

Toți cei de acasă trebuie tratați în același timp, chiar dacă nu prezintă simptome.

Însă dovezile tot mai numeroase sugerează că scabia a dezvoltat rezistență la medicament, făcând crema aproape inutilă.

O analiză din 2024 publicată în Journal of Clinical Medicine a concluzionat că „scabia rezistentă la permetrin este o amenințare tot mai mare”.

Ivermectina, un tratament antiparazitar pe bază de tablete orale care încă funcționează, a fost aprobată ca tratament pentru scabie de către NHS în 2023. Însă, deși este mai ușor de utilizat, unii nu o consideră mai eficientă și este scumpă.