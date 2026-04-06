Colette Avital, fostă diplomată originară din România, bruscată de poliție în timpul protestelor din Tel Aviv
Data publicării: 16:46 06 Apr 2026

Colette Avital, fostă diplomată originară din România, bruscată de poliție în timpul protestelor din Tel Aviv
Autor: Ioan-Radu Gava

Colette Avital Foto: Gov.ro

Colette Avital, o figură emblematică a diplomației israeliene, originară din România, a fost bruscată de poliție în timpul unei manifestații din Piața Habima.

Colette Avital, în vârstă de 86 de ani, fost ambasador, consul general la New York și prima femeie candidată la președinția statului, a fost agresată de forțele de origine în timpul unei manifestații în Piața Habima din Tel Aviv, scrie Anima News.

Potrivit relatărilor șefului opoziției din Israel, Yair Lapid, fostul diplomat de origine română, Colette Avital, a fost împinsă cu brutalitate de un polițist, suferind o lovitură puternică la cap în urma căderii. În urma incidentului, Avital a fost programată de urgență la spital pentru o investigație CT ca să i se evalueze gravitatea traumatismului cranian.

În prezent, ea conduce Centrul Organizațiilor Supraviețuitorilor Holocaustului din Israel și este membră în consiliul de administrație al Yad Vashem. Ea este recunoscută internațional pentru cariera sa impresionantă în serviciul extern și pentru eforturile neobosite de a sprijini comunitatea supraviețuitorilor, ceea ce face ca acest gest de violență să fie perceput ca un atac simbolic asupra valorilor fundamentale ale statului Israel. Născută la București, Colette Avital a emigrat în Israel împreună cu familia sa în 1950.

Yair Lapid a criticat dur lipsa de reacție a conducerii poliției, întrebându-se public cum este posibil ca o femeie de stat de o asemenea statură, cunoscută pentru discreția și devotamentul său față de supraviețuitorii Holocaustului, să fie percepută ca o amenințare de către ofițerii din teren. Lapid a subliniat că nicio autoritate din cadrul poliției nu și-a cerut scuze oficiale până în prezent, calificând incidentul drept o dovadă a degradării normelor democratice și a respectului față de cetățeni.

