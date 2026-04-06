Legea unui singur nume de familie în Japonia schimbă comportamentul oamenilor: Ce fac tinerii care nu vor să și-l schimbe
Data publicării: 10:32 06 Apr 2026

Legea unui singur nume de familie în Japonia schimbă comportamentul oamenilor: Ce fac tinerii care nu vor să și-l schimbe
Autor: Iulia Horovei

cuplu Cuplu ținându-se de mână. Sursa foto: Freepik

Legea japoneză care permite unui cuplu să aleagă doar un nume de familie determină schimbări în rândul cetățenilor.

Interdicția Japoniei privind folosirea de nume de familie diferite de către soți a dus la organizarea evenimentelor menite să scoată în evidență reticența oamenilor de a-și schimba numele, scrie The Guardian.

Întâlniri ale oamenilor cu același nume

La o seară de vineri într-un local din Tokyo, trei bărbați și trei femei își gestionează emoțiile, știind că au ceva important în comun. 

Așezați la mese separate, vor fi în curând puși în perechi și vor avea 15 minute să se cunoască. „Să începem cu un salut frumos și un zâmbet larg”, spune prezentatorul.

Când se întâlnesc, trebuie să-și folosească doar prenumele - pentru că toți au același nume de familie.

Evenimentul este primul dintr-o serie care - dincolo de caracterul inedit - încearcă să ocolească interdicția controversată din Japonia privind numele diferite în căsătorie, aducând împreună persoane cu același nume.

După verificarea identității printr-o aplicație, discuțiile încep, iar atmosfera se destinde. După prima rundă, bărbații se mută la următoarea masă. Se aud râsete - un semn bun. La o altă masă, un cuplu se ridică și ia prăjituri și biscuiți oferiți de companii sponsori care au același nume: Suzuki.

Evenimente similare sunt planificate și pentru alte nume comune: Ito, Tanaka și Sato. „Sincer, nu țin foarte mult să-mi păstrez numele de fată, dar mi s-a părut distractiv să cunosc un alt Suzuki”, a declarat Hana Suzuki, o asistentă de 34 de ani.

Un singur nume pentru soți, în Japonia

Codul civil japonez prevede că soțul și soția trebuie să aibă același nume de familie. Cuplurile pot alege ce nume vor adopta, dar în aproape 95% din cazuri femeia este cea care îl schimbă - lucru considerat de critici drept o reflectare a unei societăți dominate de bărbați.

În practică, multe femei folosesc numele de fată la serviciu și numele legal în documente oficiale. Deși guvernul permite prezența ambelor nume pe pașapoarte sau permise, Japonia rămâne singura țară din lume care obligă soții să aibă același nume.

Un comitet ONU a cerut Japoniei să modifice legea și să permită un sistem opțional cu două nume.

Impactul asupra carierei

Companiile cer și ele schimbarea regulii, spunând că aceasta creează probleme în relațiile internaționale, mai ales când numele din acte nu coincide cu cel folosit profesional. Un studiu arată că 82% dintre femeile din poziții de conducere susțin introducerea numelor separate în căsătorie.

„Am lansat acest proiect pentru a evidenția o problemă tot mai mare: mulți oameni ezită să se căsătorească din cauza obligației de a-și schimba numele”, a declarat inițiatoarea proiectului.

„O variantă sigură”

Guvernele conservatoare au refuzat să schimbe legea, argumentând că ar afecta familia tradițională și ar crea confuzie pentru copii. „Nu e un factor decisiv pentru mine, dar înțeleg de ce schimbarea numelui poate crea probleme la muncă”, a spus Hana.

Premierul Japoniei, Sanae Takaichi, nu susține schimbarea legii, preferând doar extinderea folosirii numelui de fată în documente.

Experiența participanților

Organizatorii nu urmăresc evoluția cuplurilor, dar participanții par mulțumiți. „Am mai fost la astfel de evenimente, dar acesta mi s-a părut mai interesant”, a spus Taisho Suzuki. „Nu m-am gândit să mă căsătoresc cu o persoană cu același nume, dar acum înțeleg de ce e o variantă sigură. Nu vreau să renunț la numele meu și știu că multe femei simt la fel”, a adăugat el.

Cei doi au folosit numele comun ca subiect de conversație, amintindu-și situații amuzante în care mai multe persoane răspundeau când era strigat numele „Suzuki”. „Acum, la 30 de ani, vreau să mă căsătoresc și să am copii. Dacă aș întâlni o femeie cu un nume rar, aș înțelege de ce vrea să-l păstreze. Probabil ar trebui să găsim o soluție împreună”, a conchis Suzuki.

