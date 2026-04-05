Papa Leon al XIV-lea, mesaj de Paște către liderii lumii: Renunțați la războaie și cuceriri

Papa Leon al XIV-lea le-a cerut "celor care au puterea de a declanşa războaie" să "aleagă pacea", în primul său mesaj de Paşte - tradiţionala binecuvântare "Urbi et Orbi" -, cu ocazia celei mai importante sărbători din calendarul catolic, umbrită anul acesta de conflictul din Orientul Mijlociu, informează agenţiile de presă internaţionale.

La Vatican, în Piaţa Sfântul Petru împodobită cu mii de flori şi sub un soare strălucitor, Leon al XIV-lea a oficiat Liturghia de Paşte pentru prima dată de la alegerea sa ca papă în mai 2025, într-o atmosferă festivă, acompaniată de sunete de trompete şi cântări liturgice.

"Cei care ţin arme în mâini ar trebui să le lase jos. Cei care au puterea de a începe războaie ar trebui să aleagă pacea. Nu o pace impusă prin violenţă, ci prin dialog", a declarat liderul Bisericii Catolice în italiană.

Papa Leon al XIV-lea nu a menţionat niciun conflict în mod specific în tradiţionala sa binecuvântare "Urbi et Orbi" ("Către oraş şi către lume"). Aceasta a fost neobişnuit de scurtă şi de directă. Suveranul pontif a denunţat "indiferenţa" în faţa războiului şi a consecinţelor sale.

Având în vedere numeroasele conflicte actuale, liderul de la Vatican a avertizat că oamenii încep să se obişnuiască cu violenţa, preluând o expresie folosită şi de predecesorul său, regretatul papă Francisc, care a vorbit despre "globalizarea indiferenţei".

"Ne resemnăm şi devenim indiferenţi", a criticat actualul suveran pontif. "Indiferenţi faţă de moartea a mii de oameni. Indiferenţi faţă de consecinţele urii şi diviziunii pe care le aduc conflictele. Indiferenţi faţă de consecinţele economice şi sociale pe care le provoacă şi pe care le resimţim cu toţii", a adăugat el.

Papa a afirmat că povestea Paştelui - când, potrivit Bibliei, Isus a înviat din morţi la trei zile după ce nu s-a opus execuţiei sale prin crucificare - arată că Isus a fost "în întregime nonviolent".

"În această zi de sărbătoare, să renunţăm la orice dorinţă de conflict, dominaţie şi putere şi să-L implorăm pe Domnul să dăruiască pacea Sa unei lumi devastate de războaie", a îndemnat papa Leon al XIV-lea.

Rupând cu tradiţia respectată timp de mulţi ani de predecesorii săi, Leon al XIV-lea nu a menţionat în mesajul său "Urbi et Orbi" nicio ţară sau regiune din lume aflată în criză.

De asemenea, suveranul pontif a anunţat organizarea unei slujbe de rugăciune pentru pace, în data de 11 aprilie, în Piaţa Sfântul Petru din Roma.

De la balconul central al Bazilicii Sfântul Petru, el a adresat apoi urarea "Paşte fericit" mulţimii de credincioşi prezenţi în piaţă, în zece limbi, printre care arabă, chineză, poloneză şi latină, înainte ca clopotele să bată cu putere.

Puţin mai devreme, duminică dimineaţă, Leon al XIV-lea a oficiat prima sa liturghie de Paşte în calitate de papă în Piaţa Sfântul Petru, iar Vatican News a raportat că aproximativ 50.000 de persoane au asistat în piaţă, iar alte 10.000 au urmărit evenimentul din afara acesteia.

În omilia sa, transmisă în direct în multe ţări, suveranul pontif a deplâns nedreptatea, opresiunea şi războiul.

"Din exterior, moartea pândeşte mereu. O vedem prezentă în nedreptăţi, în egoismul partizan, în oprimarea celor săraci, în lipsa de atenţie acordată celor mai vulnerabili", a spus suveranul pontif.

"O vedem în violenţă, în rănile lumii, în strigătul de durere care se ridică din fiecare colţ din cauza abuzurilor care îi zdrobesc pe cei mai slabi dintre noi, din cauza idolatriei profitului care jefuieşte resursele Pământului, din cauza violenţei războiului care ucide şi distruge", a adăugat el.

Pe tot parcursul Săptămânii Mari din calendarul catolic, umbra conflictului din Orientul Mijlociu a planat asupra celebrărilor. Sâmbătă seară, în timpul vigiliei sale pascale, liderul spiritual al Bisericii Catolice a denunţat diviziunile create de "război, nedreptate şi izolarea popoarelor şi naţiunilor".

Papa Leon al XIV-lea, renumit pentru faptul că îşi alege cuvintele cu grijă, şi-a intensificat criticile la adresa războiului din Iran în ultimele săptămâni. Suveranul pontif a declarat duminica trecută că Dumnezeu respinge rugăciunile liderilor care pornesc războaie şi "au mâinile pline de sânge". Marţi, el a lansat un apel direct către preşedintele american Donald Trump, îndemnându-l să găsească "o ieşire" pentru a pune capăt războiului.

Papa Leon, mai tradiţionalist decât predecesorul său

La Roma, Paştele catolic din acest an l-a readus în memoria credincioşilor şi pe papa Francisc: în 2025, iezuitul argentinian a avut ultima sa apariţie publică cu ocazia unei ultime întâlniri cu mulţimea în Piaţa Sfântul Petru, chiar în Duminica Paştelui, cu câteva ore înainte de moartea sa, survenită în Lunea Paştelui, la vârsta de 88 de ani.

Papa Leon al XIV-lea, în vârstă de 70 de ani, s-a arătat a fi mai tradiţionalist decât predecesorul său, în ultimele zile.

Pentru a comemora Cina cea de Taină, papa Leon a spălat picioarele a 12 preoţi în Joia Mare, în bazilica Sfântului Ioan din Lateran din Roma. Pentru aceeaşi ocazie, fostul papă Francisc se deplasase la o închisoare pentru a spăla picioarele unor deţinuţi, ca semn de smerenie.

Totodată, în timpul procesiunii "Calea Crucii" din Vinerea Mare, organizată lângă Colosseumul din Roma, papa Leon al XIV-lea a purtat el însuşi crucea creştină pe parcursul celor 14 opriri de pe traseu, spre deosebire de predecesorul său.

Leon al XIV-lea acordase deja binecuvântarea "Urbi et Orbi" de Crăciun 2025, precum şi imediat după alegerea sa ca papă în luna mai a anului trecut. Expresia - care înseamnă "Către oraş şi către lume" în limba latină - se referă la rolul papei atât ca episcop al Romei, cât şi ca lider al Bisericii Catolice universale, conform Agerpres.

