Plouă, plătești mai puțin. Un hotel din Franța oferă reduceri turiștilor pe vreme nefavorabilă

Data actualizării: 10:13 06 Apr 2026 | Data publicării: 10:09 06 Apr 2026

Autor: Tiberiu Vasile

apa ploaie vreme FOTO: Freepik @rednose92

Un hotel din Franța oferă reduceri turiștilor pe vreme nefavorabilă. În Pornic, pe coasta atlantică, un complex turistic a lansat o ofertă inedită.

Plouă, plătești mai puțin. Un hotel din Franța oferă reduceri și exact pe asta mizează un complex de pe coasta atlantică, într-o perioadă în care vremea le-a dat bătăi de cap operatorilor din turism. În Pornic, eco-domeniul La Fontaine a ales să nu mai lupte cu ploaia, ci să o transforme într-un argument de vânzare.

Oferta a intrat în vigoare din 16 martie și vine cu un mecanism simplu: pentru fiecare milimetru de precipitații, turiștii primesc înapoi un euro din prețul nopții de cazare, potrivit Le Figaro.

De unde a pornit ideea

Totul vine după un început de an neobișnuit. Franța a trecut printr-o perioadă cu 35 de zile consecutive de ploaie, în ianuarie și februarie. Pentru hotelieri, asta s-a văzut imediat în rezervări.

Stéphane Bertrand, administratorul domeniului, spune că luna ianuarie este, în mod normal, liniștită pe litoral. Nimic nou aici. Dar anul acesta nici februarie nu a adus revenirea așteptată. A plouat mult, constant, iar turiștii au amânat sau au anulat planurile.

În Loire-Atlantique, mai ales clienții din Nantes au un obicei de a verifica prognoza înainte de weekend. Dacă nu arată bine, nu pleacă. Problema e că pe coastă vremea se schimbă rapid, uneori de la o oră la alta.

Cum funcționează oferta „Ce bine, plouă!”

Din această realitate a apărut oferta „Ce bine, plouă!”. Ideea nu e complicată, dar prinde. La sosire se notează ora și nivelul precipitațiilor. Dacă începe sau continuă ploaia, suma aferentă este scăzută din factura finală.

Pentru măsurători, hotelul folosește datele de pe Windguru, platformă cunoscută printre cei care practică sporturi pe apă, precum surfing sau windsurfing.

Pe lângă reducere, pachetul include și câteva lucruri simple, dar apreciate, și anume o oră la spa, o ciocolată caldă și o gustare făcută în casă.

Mai mult psihologie decât reducere reală

Administratorul spune direct că nu impactul financiar este miza principală. Reducerea contează, dar nu asta e cheia. Ideea este ca oamenii să nu mai evite complet zilele cu vreme proastă.

Pe scurt, să vină oricum. Iar dacă plouă, măcar simt că nu pierd, că primesc ceva în schimb.

Campania este disponibilă pentru toți turiștiii până la 30 aprilie. Se aplică atât în hotelul de patru stele, cât și în reședința de trei stele din același domeniu.

De altfel, nu e singura inițiativă de acest tip. Proprietatea obișnuiește să lanseze frecvent reduceri, inclusiv pentru nopțile de duminică, tocmai pentru a încuraja sejururile mai lungi, peste weekend.

Un loc cu trecut și cu planuri pe termen lung

Eco-domeniul La Fontaine nu este un proiect apărut peste noapte. La origine, a fost o fermă veche de aproximativ un secol, folosită inițial de seminariști ai unei congregații religioase din Redon. În timp, spațiul a fost transformat într-o unitate turistică.

În urmă cu șase ani, domeniul a fost preluat de un nou proprietar, care a decis să-l dezvolte și să-i dea o direcție. Astăzi, întregul complex se întinde pe 12 hectare, la doar 100 de metri de plajă, și include hotel, reședință, restaurant și fermă agricolă.

Accent pe sustenabilitate

Pe lângă oferta neobișnuită, locul iese în evidență și prin investițiile în energie verde. Are 200 de panouri fotovoltaice, clădiri concepute eco și produce aproximativ 70% din energia necesară din surse regenerabile.

Acest lucru i-a adus eticheta „Clef verte”, acordată unităților implicate în turism responsabil. În plus, la începutul anului a primit și premiul „Le Choix des Familles”, semn că este apreciat și de familiile cu copii.

CITEȘTE ȘI: A nins ca în povești în Italia, în aprilie. Peste 200 de pompieri au intervenit în satele acoperite de zăpadă
 

Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Zile libere 2026. Cât durează minivacanța de Paști
Publicat acum 14 minute
Ionuț Lupescu, mesaj emoționant pentru Mircea Lucescu: Acum duci cea mai grea luptă, cu cel mai puternic adversar
Publicat acum 28 minute
Ultimele informații de la meteorologi despre vremea de Paști. Prognoza meteo actualizată
Publicat acum 33 minute
Primarul Daniel Băluță, întâlnire cu ambasadorul SUA pentru parteneriate globale: Discuții despre investiții strategice în Sectorul 4 și dezvoltarea Bucureștiului
Publicat acum 48 minute
Budapesta denunță un atentat pentru înlăturarea lui Viktor Orban înainte de alegeri. Opoziția a reacționat
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 17 minute
Horoscop 6 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 1 ora si 20 minute
De ce Iranul nu va deschide niciodată Strâmtoarea Ormuz. Soluția văzută de Bogdan Chirieac: Nu știi cum pică racheta
Publicat acum 2 ore si 38 minute
Noi opere ale lui Darius Vâlcov, scoase la licitație. A doua parte a colecției, de trei ori mai mare decât prima. Sunt premiere pe piața din România GALERIE FOTO
Publicat acum 3 ore si 36 minute
BANCUL ZILEI: Bulă la pescuit
Publicat acum 2 ore si 17 minute
Medic neurochirurg din Constanța, acuzat că a păcălit un pacient cu proceduri false: Preț umflat de peste 100 de ori
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
