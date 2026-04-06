Plouă, plătești mai puțin. Un hotel din Franța oferă reduceri turiștilor pe vreme nefavorabilă

Plouă, plătești mai puțin. Un hotel din Franța oferă reduceri și exact pe asta mizează un complex de pe coasta atlantică, într-o perioadă în care vremea le-a dat bătăi de cap operatorilor din turism. În Pornic, eco-domeniul La Fontaine a ales să nu mai lupte cu ploaia, ci să o transforme într-un argument de vânzare.

Oferta a intrat în vigoare din 16 martie și vine cu un mecanism simplu: pentru fiecare milimetru de precipitații, turiștii primesc înapoi un euro din prețul nopții de cazare, potrivit Le Figaro.

De unde a pornit ideea

Totul vine după un început de an neobișnuit. Franța a trecut printr-o perioadă cu 35 de zile consecutive de ploaie, în ianuarie și februarie. Pentru hotelieri, asta s-a văzut imediat în rezervări.

Stéphane Bertrand, administratorul domeniului, spune că luna ianuarie este, în mod normal, liniștită pe litoral. Nimic nou aici. Dar anul acesta nici februarie nu a adus revenirea așteptată. A plouat mult, constant, iar turiștii au amânat sau au anulat planurile.

În Loire-Atlantique, mai ales clienții din Nantes au un obicei de a verifica prognoza înainte de weekend. Dacă nu arată bine, nu pleacă. Problema e că pe coastă vremea se schimbă rapid, uneori de la o oră la alta.

Cum funcționează oferta „Ce bine, plouă!”

Din această realitate a apărut oferta „Ce bine, plouă!”. Ideea nu e complicată, dar prinde. La sosire se notează ora și nivelul precipitațiilor. Dacă începe sau continuă ploaia, suma aferentă este scăzută din factura finală.

Pentru măsurători, hotelul folosește datele de pe Windguru, platformă cunoscută printre cei care practică sporturi pe apă, precum surfing sau windsurfing.

Pe lângă reducere, pachetul include și câteva lucruri simple, dar apreciate, și anume o oră la spa, o ciocolată caldă și o gustare făcută în casă.

Mai mult psihologie decât reducere reală

Administratorul spune direct că nu impactul financiar este miza principală. Reducerea contează, dar nu asta e cheia. Ideea este ca oamenii să nu mai evite complet zilele cu vreme proastă.

Pe scurt, să vină oricum. Iar dacă plouă, măcar simt că nu pierd, că primesc ceva în schimb.

Campania este disponibilă pentru toți turiștiii până la 30 aprilie. Se aplică atât în hotelul de patru stele, cât și în reședința de trei stele din același domeniu.

De altfel, nu e singura inițiativă de acest tip. Proprietatea obișnuiește să lanseze frecvent reduceri, inclusiv pentru nopțile de duminică, tocmai pentru a încuraja sejururile mai lungi, peste weekend.

Un loc cu trecut și cu planuri pe termen lung

Eco-domeniul La Fontaine nu este un proiect apărut peste noapte. La origine, a fost o fermă veche de aproximativ un secol, folosită inițial de seminariști ai unei congregații religioase din Redon. În timp, spațiul a fost transformat într-o unitate turistică.

În urmă cu șase ani, domeniul a fost preluat de un nou proprietar, care a decis să-l dezvolte și să-i dea o direcție. Astăzi, întregul complex se întinde pe 12 hectare, la doar 100 de metri de plajă, și include hotel, reședință, restaurant și fermă agricolă.

Accent pe sustenabilitate

Pe lângă oferta neobișnuită, locul iese în evidență și prin investițiile în energie verde. Are 200 de panouri fotovoltaice, clădiri concepute eco și produce aproximativ 70% din energia necesară din surse regenerabile.

Acest lucru i-a adus eticheta „Clef verte”, acordată unităților implicate în turism responsabil. În plus, la începutul anului a primit și premiul „Le Choix des Familles”, semn că este apreciat și de familiile cu copii.

