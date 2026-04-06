DCNews Stiri Negocieri între SUA, Iran și mediatori regionali pentru un armistițiu de 45 de zile - surse Axios
Data publicării: 08:54 06 Apr 2026

Negocieri între SUA, Iran și mediatori regionali pentru un armistițiu de 45 de zile - surse Axios
Autor: Iulia Horovei

sua iran negocieri Steagurile SUA și Iran. Sursa foto: Freepik

Statele Unite, Iranul şi un grup de mediatori regionali ar discuta termenii unei eventuale încetări a focului pentru o perioadă de 45 de zile, care ar putea conduce la o încetare permanentă a războiului, potrivit mai multor surse Axios.

SUA, Iranul și un grup de mediatori regionali ar discuta termenii unui posibil armistițiu de 45 de zile, care ar putea duce la sfârșitul permanent al războiului, spun patru surse americane, israeliene și regionale familiarizate cu discuțiile, scrie Axios.

Totuși, potrivit surselor citate, șansele de a ajunge la un acord parțial în următoarele 48 de ore ar fi mici, dar acest ultim efort reprezintă singura șansă de a preveni o escaladare dramatică a războiului, care va include atacuri masive asupra infrastructurii civile iraniene și represalii împotriva instalațiilor energetice și de apă din statele din Golf.

Donald Trump, nou ultimatum pentru Iran

Termenul limită de 10 zile al lui Trump către Iran urma să expire luni seara, dar duminică, președintele american a prelungit termenul limită cu 20 de ore printr-un mesaj pe Truth Social. Noul termen limită este marți, ora 20:00 ET.

Trump a declarat duminică pentru Axios că SUA se află „în negocieri aprofundate” cu Iranul și că se poate ajunge la un acord înainte de expirarea termenului limită de marți.

„Există șanse mari, dar dacă nu ajung la o înțelegere, arunc totul în aer acolo”, a spus el.

Liderul de la Casa Albă a amenințat că va distruge infrastructura vitală pentru civilii iranieni dacă nu reușește să ajungă la o înțelegere cu regimul.

Asemenea atacuri ar putea constitui crime de război, iar Iranul a amenințat că va riposta cu atacuri împotriva infrastructurii din Israel și din statele din Golf.

Planul de a viza instalațiile energetice iraniene, pregătit

Două surse au declarat că planul operațional pentru o campanie masivă de bombardamente americano-israeliene împotriva instalațiilor energetice ale Iranului este gata de lansare, dar au subliniat că prelungirea termenului limită al lui Trump a avut ca scop oferirea unei ultime șanse de a ajunge la o înțelegere.

Cele patru surse care au cunoștințe despre eforturile diplomatice au declarat că negocierile au loc prin intermediul mediatorilor pakistanezi, egipteni și turci, precum și prin mesaje text trimise între trimisul lui Trump, Steve Witkoff, și ministrul de Externe iranian, Abbas Araghchi.

Trump, mai multe propuneri pentru Iran

Un oficial american a declarat că administrația Trump a oferit Iranului mai multe propuneri în ultimele zile, dar până acum oficialii iranieni nu le-au acceptat.

Sursele au mai declarat că mediatorii discută cu părțile termenii unui acord în două etape: prima fază ar fi un potențial armistițiu de 45 de zile, timp în care s-ar negocia o încetare permanentă a războiului.

Armistițiul ar putea fi prelungit dacă ar fi nevoie de mai mult timp pentru discuții, a declarat una dintre surse.

A doua fază ar fi un acord privind încetarea războiului.

Sursele au declarat că mediatorii consideră că redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz și o soluție pentru uraniul puternic îmbogățit al Iranului - fie prin scoaterea acestuia din țară, fie prin diluarea acestuia - ar putea fi posibile doar în urma unui acord final.

Mediatorii lucrează la măsuri de consolidare a încrederii pe care Iranul le-ar putea lua în privința redeschiderii Strâmtorii Ormuz și a stocului său de uraniu puternic îmbogățit, au declarat sursele.

Aceste două probleme sunt principalele monede de schimb ale Iranului în negocieri, iar iranienii nu vor fi de acord să renunțe complet la ele pentru doar 45 de zile de armistițiu, au declarat două dintre surse.

