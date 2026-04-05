Curs valutar: € 5.0978
|
$ 4.4169
 
Focuri de armă lângă Casa Albă: Unde se afla Trump la momentul incidentului
Data actualizării: 19:57 05 Apr 2026 | Data publicării: 19:47 05 Apr 2026

Focuri de armă lângă Casa Albă: Unde se afla Trump la momentul incidentului
Autor: Iulia Horovei

casa alba donald trump Președintele american Donald Trump și Casa Albă. Sursa foto: Agerpres/Colaj DCNews/Iulia Horovei

Mai multe focuri de armă efectuate în noaptea de sâmbătă spre duminică în jurul Casei Albe sunt investigate de Serviciul Secret al SUA.

Serviciul Secret al Statelor Unite ale Americii a transmis, duminică, derularea unei investigații privind mai multe focuri de armă efectuate peste noapte în apropierea Parcului Lafayette, care se află vizavi de Casa Albă, scrie The Guardian.

Nu au fost raportate persoane rănite și niciun suspect nu a fost găsit până în acest moment, după efectuarea unei căutări în interiorul parcului și a zonei înconjurătoare, după miezul nopții, a anunțat agenția într-o postare online.

Donald Trump se afla la Casa Albă

Președintele american Donald Trump și-a petrecut weekendul la Casa Albă, dar nu a comentat cu privire la acest incident. Totuși, liderul de la Washington a susținut mai multe afirmații pe rețeaua sa Truth Social, printre care un mesaj virulent la adresa Iranului.

Operațiunile Casei Albe au rămas normale după incident, dar securitatea în zonă a fost sporită, potrivit Serviciului Secret.

Parcul este împrejmuit de câteva săptămâni din cauza unor lucrări de renovare.

Serviciul Secret a mai transmis că lucrează cu poliția din Districtul Columbia și cu Poliția Parcurilor din SUA.

Mai multe incidente s-au înregistrat la Casa Albă sau în jurul acesteia, de la începutul celui de-al doilea mandat al președintelui Trump. În decembrie 2025, un individ a fost împușcat de Serviciul Secret american lângă Casa Albă, alte două incidente similare, soldate cu lichidarea atacatorilor sau împușcarea unor militari americani fiind înregistrate și în lunile mai și noiembrie.

