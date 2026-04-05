Focuri de armă lângă Casa Albă: Unde se afla Trump la momentul incidentului

Serviciul Secret al Statelor Unite ale Americii a transmis, duminică, derularea unei investigații privind mai multe focuri de armă efectuate peste noapte în apropierea Parcului Lafayette, care se află vizavi de Casa Albă, scrie The Guardian.

Nu au fost raportate persoane rănite și niciun suspect nu a fost găsit până în acest moment, după efectuarea unei căutări în interiorul parcului și a zonei înconjurătoare, după miezul nopții, a anunțat agenția într-o postare online.

We are investigating overnight gunfire in the area of Lafayette Park in conjunction with @DCPoliceDept and @usparkpolicepio. Anyone with information is urged to call DC Police at 202-727-9099 or text 50411 pic.twitter.com/AAUJd8Wt7L — Anthony Guglielmi (@AJGuglielmi) April 5, 2026

Donald Trump se afla la Casa Albă

Președintele american Donald Trump și-a petrecut weekendul la Casa Albă, dar nu a comentat cu privire la acest incident. Totuși, liderul de la Washington a susținut mai multe afirmații pe rețeaua sa Truth Social, printre care un mesaj virulent la adresa Iranului.

Operațiunile Casei Albe au rămas normale după incident, dar securitatea în zonă a fost sporită, potrivit Serviciului Secret.

Parcul este împrejmuit de câteva săptămâni din cauza unor lucrări de renovare.

Serviciul Secret a mai transmis că lucrează cu poliția din Districtul Columbia și cu Poliția Parcurilor din SUA.

Mai multe incidente s-au înregistrat la Casa Albă sau în jurul acesteia, de la începutul celui de-al doilea mandat al președintelui Trump. În decembrie 2025, un individ a fost împușcat de Serviciul Secret american lângă Casa Albă, alte două incidente similare, soldate cu lichidarea atacatorilor sau împușcarea unor militari americani fiind înregistrate și în lunile mai și noiembrie.

