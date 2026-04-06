O țară afectată de incendii recurge la însămânțarea norilor pentru a salva rezervele de apă

Malaezia va iniţia o operaţiune de însămânţare a norilor pentru a atenua riscul de incendii de vegetaţie şi pentru a redresa nivelul apei într-o serie de baraje strategice în urma temperaturilor ridicate persistente, a declarat luni ministrul malaezian pentru Resurse Naturale şi Mediu Sustenabil, Arthur Joseph Kurup, informează Xinhua.

Operaţiunea se va desfăşura între 6 aprilie şi 9 aprilie ca răspuns la actualul val de căldură care afectează ţara, din cauza căruia temperaturile maxime diurne au depăşit 37 de grade Celsius timp de cel puţin trei zile consecutive în anumite părţi ale ţării, a declarat Arthur Joseph Kurup într-un comunicat.

Însămânţarea norilor, soluția autorităților

"Ministerul menţionat, prin Departamentul Malaezian de Meteorologie, în colaborare cu Agenţia Naţională de Gestionare a Dezastrelor şi cu Forţele Aeriene Regale din Malaezia, vor implementa operaţiuni de însămânţare a norilor pentru a aborda provocările legate de vremea fierbinte care afectează în prezent ţara noastră", a adăugat ministrul malaezian.

"Obiectivul principal al acestei serii de operaţiuni este de a creşte nivelul apei în barajele strategice şi de a contribui la asigurarea umidităţii ecosistemului pentru a reduce riscul de incendii forestiere şi în turbării", a explicat el.

Ministrul malaezian a adăugat că populaţia a fost îndemnată să utilizeze apa cu înţelepciune şi să evite orice activităţi de ardere în exterior pentru a menţine calitatea aerului şi sustenabilitatea mediului.