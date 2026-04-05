€ 5.0978
|
$ 4.4169
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0978
|
$ 4.4169
 
Ministrul Alexandru Rogobete, ultimele noutăți despre starea lui Mircea Lucescu
Data actualizării: 20:52 05 Apr 2026 | Data publicării: 20:27 05 Apr 2026

Ministrul Alexandru Rogobete, ultimele noutăți despre starea lui Mircea Lucescu
Autor: Bogdan Bolojan

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății. - Foto: Agerpres

Ministrul Alexandru Rogobete a transmis ultimele vești cu privire la starea de sănătate a lui Mircea Lucescu.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis duminică seară informații îngrijorătoare despre starea de sănătate a legendarului antrenor de fotbal Mircea Lucescu. Oficialul a confirmat că situația medicală a acestuia s-a degradat semnificativ în ultimele ore și că pacien­tul se află acum în stare critică la secția de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) a Spitalului Universitar de Urgență București.

„Din păcate, este în stare critică. Acestea sunt informațiile pe care le pot face publice. Este la ATI, este în stare critică. Starea lui s-a degradat. Este îngrijit în aceste momente la terapie intensivă. Mi-e greu să mă pronunț cu privire la prognosticul medical”, a declarat ministrul Rogobete duminică seară la Antena 3. 

Transferat la ATI după agravarea stării de sănătate

Decizia de a-l transfera pe Mircea Lucescu la secția de Terapie Intensivă a fost luată în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce aritmiile cardiace pe care le-a avut au devenit severe și nu au mai răspuns la tratament, potrivit comunicatelor oficiale ale spitalului.

Lucescu, în vârstă de 80 de ani, a fost internat inițial în secția de cardiologie după un infarct miocardic acut suferit vineri și trecuse prin mai multe intervenții medicale pentru a-și stabiliza ritmul cardiac.

Potrivit unor informații, familia ar fi solicitat transferul lui Mircea Lucescu la un spital din Austria pentru tratamente mai avansate, o variantă luată în calcul atât de familia sa, cât și de persoane apropiate stării de sănătate. Conform unor surse din presă, medicii români au refuzat transportul în străinătate, pe motiv că o astfel de deplasare ar fi prea riscantă în condițiile în care starea sa de sănătate era extrem de fragilă.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
x close