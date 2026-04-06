€ 5.0961
|
$ 4.4092
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0961
|
$ 4.4092
 
DCNews Politica Cazul pozelor trucate ale Elenei Lasconi, „de arătat lumii întregi”. Bogdan Chirieac: Impact devastator
Data actualizării: 13:52 06 Apr 2026 | Data publicării: 13:41 06 Apr 2026

Autor: Iulia Horovei

nicusor dan elena lasconi victor ponta de la stânga la dreapta: Nicușor Dan, Elena Lasconi, Victor Ponta. Sursa foto: Agerpres/Colaj DCNews/ Iulia Horovei

Cazul pozelor trucate publicate de Elena Lasconi ar trebui să fie dat drept exemplu întregii lumi, e de părere Bogdan Chirieac, care afirmă că România are o mare nevoie de legislație împotriva fake news-ului.

Imaginile publicate de Elena Lasconi, cu câteva zile înainte de alegerile prezidențiale din mai 2025, despre o presupusă întâlnire între Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea ar trebui să reprezinte un caz de fake news studiat în întreaga lume, spune analistul politic Bogdan Chirieac.

Se poate pune problema dacă acest episod lansat de Lasconi a influențat cumva rezultatul alegerilor, a mai spus Bogdan Chirieac, punctând că țara noastră are nevoie de o legislație clară împotriva informațiilor false.

Nevoia unei legislații împotriva fake news-ului în România

„Problema fundamentală a acestui clip este doamna Lasconi, care s-a lăsat trasă pe sfoară și a cauționat acest fake news. Dânsa a fost convinsă, nu știu de cine - ar trebui dânsa să ne spună -, că ce vede acolo este adevărat. Și a venit, joi, înaintea duminicii alegerilor, când nu se mai putea face nimic, cu această făcătură, care o fi influențat și alegerile. 

Altminteri, eu cred că România - și vorbesc foarte serios - trebuie să-și facă urgent, dar urgent - ieri, alaltăieri - o legislație împotriva fake news-ului. În România, un fake news vehiculat nu are niciun fel de consecință juridică. Nu bagi lumea la pușcărie, dar amenzi usturătoare trebuie date, fiindcă au un impact devastator.

S-a procedat bătrânește, cu actori, cu scenariu, cu regie. Un film de ficțiune. Dar eu întreb: Ce facem dacă luăm Inteligența Artificială și nu mai avem nevoie de nimic?! AI face un film mult mai bine realizat decât acele poze. Suntem bombardați, pe rețelele de socializare, cu fake news-uri.

Și la școală ar trebui ca elevii să studieze de unde te informezi. E foarte important, mai ales că Inteligența Artificială e scăpată de sub control. Oricine are acces la ea, poate realiza orice. Ăsta e un exemplu pe care să-l dăm lumii: Uite cum o campanie prezidențială, după ce una a fost anulată, una a fost influențată cu un filmuleț fake cu totul. Cine plătește, cine te apără?! Ar trebui un departament al Poliției, nu al Serviciilor Secrete, care să se ocupe cu asta”, a declarat analistul politic Bogdan Chirieac, într-o intervenție în direct la B1TV.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

acest articol reprezintă o opinie
bogdan chirieac
elena lasconi
nicusor dan
alegeri prezidentiale
victor ponta
fake news
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close