Tradiția de Florii care atrage norocul în casă și elimină energia grea a iernii

De Florii, în funcție de regiune, sunt multe tradiții cu un singur scop: să lase în urmă energia grea a iernii. Renașterea specifică primăverii se spune că începe de astăzi, de Florii, când toată natura prinde, cu adevărat, viață.
De Florii, în Transilvania și în Banat, natura se trezește cu adevărat la viață, iar obiectele din gospodărie trebuie să fie împrospătate.
În această zi, oamenii fac o curățenie simbolică. Ei scot afară hainele, așternuturile și covoarele, pentru a le scutura la soare. Se crede că acest obicei elimină energia grea a iernii și atrage norocul.
