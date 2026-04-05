Subcategorii în Stiri

DCNews Stiri Tradiția de Florii care atrage norocul în casă și elimină energia grea a iernii
Data actualizării: 11:09 05 Apr 2026 | Data publicării: 11:06 05 Apr 2026

Tradiția de Florii care atrage norocul în casă și elimină energia grea a iernii
Autor: Irina Constantin

rufe intinse foto pexels

De Florii, în funcție de regiune, sunt multe tradiții cu un singur scop: să lase în urmă energia grea a iernii. Renașterea specifică primăverii se spune că începe de astăzi, de Florii, când toată natura prinde, cu adevărat, viață.

De Florii, în Transilvania și în Banat, natura se trezește cu adevărat la viață, iar obiectele din gospodărie trebuie să fie împrospătate. 

În această zi, oamenii fac o curățenie simbolică. Ei scot afară hainele, așternuturile și covoarele, pentru a le scutura la soare. Se crede că acest obicei elimină energia grea a iernii și atrage norocul. 

Alte tradiții de Florii

  • se spune că peștele mâncat în această zi are puteri vindecătoare. 
  • nu este bine să te speli pe cap de Florii: se crede că, deoarece pomii înfloresc (albesc), cine se spală pe cap de Florii va încărunți prematur
  • fetele nemăritate obișnuiesc să pună sub un păr altoit o oglindă și o cămașă curată înainte de răsărit, pentru a-și găsi ursitul. 
  • bătrânii spun că micuții care primesc taina împărtășaniei în această zi vor avea un an plin de noroc, minte luminată și sănătate, fiind protejați de "deochi". 
  • în sudul țării, se spune că în această zi nu e bine să dormi la prânz. Cei care dorm în duminica de Florii riscă să fie ”leneși ca Lazăr” tot anul sau să aibă parte de ghinion în treburile câmpului. 

traditii de florii
florii
superstitii
superstitii florii
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
BANCUL ZILEI: Bulă la pescuit
Publicat acum 52 minute
Horoscop 6 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 8 ore si 47 minute
Primele declarații ale lui Răzvan Lucescu, ajuns de urgență la București
Publicat acum 9 ore si 6 minute
Donald Trump acuză kurzii că au furat din armele trimise protestatarilor iranieni: "Au rămas la ei"
Publicat acum 9 ore si 13 minute
Băsescu vrea raționalizarea carburanților: ”Vă spun ca om care a trăit 12 ani în industria asta”
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 52 minute
Horoscop 6 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 11 minute
BANCUL ZILEI: Bulă la pescuit
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close