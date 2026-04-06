Claudiu Târziu: „Eliminarea dreptului de veto în UE înseamnă anularea suveranității naționale. România nu trebuie să accepte această direcție!”

Potrivit declarațiilor recente ale oficialilor europeni, în special ale ministrului de externe al Germania, există o presiune tot mai mare pentru renunțarea la dreptul de veto al statelor member – un mecanism esențial garantat prin tratatele de aderare, care protejează interesele naționale ale fiecărui stat.

Această poziție este susținută și de noul prim-ministru olandez, Rob Jetten, ceea ce indică o tendință clară de reconfigurare a modului în care funcționează Uniunea Europeană.



„Fără veto, statele mici devin irelevante”

Claudiu Târziu atrage atenția că eliminarea dreptului de veto ar avea consecințe grave pentru statele membre mai mici, inclusiv pentru România:

„Renunțarea la unanimitate înseamnă, în realitate, reducerea la tăcere a statelor care nu au greutatea politică sau economică a marilor puteri europene. România riscă să devină un simplu executant al unor decizii luate în altă parte.”

Acesta subliniază că dreptul de veto nu este un privilegiu, ci o garanție fundamentală a suveranității naționale și a echilibrului între statele membre.



Critici la adresa conducerii politice din România

În declarația sa, Claudiu Târziu critică lipsa unei poziții ferme din partea autorităților române.

El îl menționează pe Nicușor Dan, care ar fi confirmat existența discuțiilor privind renunțarea la unanimitate la nivelul Bruxelles-ului, fără a exprima o opoziție clară.

De asemenea, premierul Ilie Bolojan este acuzat că susține o direcție în care România ar ceda capacitatea de decizie în domenii esențiale:

politică externă

securitate și apărare

extinderea Uniunii

justiție și drepturi cetățenești

transferuri de competențe către instituțiile europene

modificarea tratatelor UE

Riscul transformării UE într-un „suprastat”

Claudiu Târziu avertizează că aceste schimbări ar accelera transformarea Uniunea Europeană într-un „suprastat federal”, în care statele naționale își pierd controlul asupra deciziilor majore.

„Fără drept de veto, România nu va mai putea decide asupra unor chestiuni fundamentale: aderarea altor state, implicarea în conflicte, redefinirea valorilor sociale sau nivelul contribuțiilor financiare. Vom fi obligați să acceptăm decizii care pot contraveni interesului național. Gândiți-vă numai la cum ar fi luate decizii ca aderarea Ucrainei la UE, instituirea parteneriatelor civile, implicarea statelor componente în diferite războaie sau nivelul contribuției financiare a statului român la UE.”



Poziția ACT: opoziție fermă

În numele formațiunii ACT, Claudiu Târziu a anunțat o opoziție categorică față de această direcție:

„Ne opunem ferm cedării dreptului de veto. România nu trebuie să renunțe la suveranitatea națională. Stop federalizării Uniunii Europene!”



Declarația lui Claudiu Târziu vine într-un moment crucial pentru viitorul Uniunii Europene, când se conturează tot mai clar o dezbatere între aprofundarea integrării și păstrarea suveranității statelor membre.

În acest context, poziția exprimată astăzi reprezintă un apel la vigilență și la asumarea unei direcții clare în politica externă a României.

Articol plătit de Grupul ECR din Parlamentul European